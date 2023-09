La desconocida historia con Alexis Sánchez en el Arsenal que la figura de Uruguay no olvida

Federico Valverde es número puesto en la oncena del Real Madrid y hoy se anota como el gran referente de la selección uruguaya, tras la marginación de Luis Suárez y Edinson Cavani. Pero lo que pocos saben es que el volante siente una profunda admiración por Alexis Sánchez.

Y dicha idolatría nace gracias a la humanidad que mostró el chileno cuando su colega aún era una promesa y recién se abría camino más allá de las fronteras de su país natal. Todo sucedió el año 2015. El tocopillano era figura en el Arsenal y el nacido en Montevideo fue invitado por los cañoneros a realizar una prueba en el complejo que tienen en Inglaterra.

Fue entonces, cuando el ahora futbolista merengue ingresó a la cancha sin saber qué hacer o cómo entrenar y el máximo goleador de la Roja se acercó para guiarlo. “Muy pocas veces lo dije, pero siempre lo agradecí. Yo, una vez cuando fui a entrenar al Arsenal de Inglaterra, estaba Alexis Sánchez y fue uno de los pocos compañeros que se acercaron a ayudarme, también por hablar español”, reveló Fede en rueda de prensa.

Luego agregó que “siempre le voy a estar agradecido porque yo no siendo nadie, y siendo un niño que capaz que va con ese sueño, con esa ilusión, de dar lo mejor durante todos los entrenamientos en una prueba, en otro equipo de Europa, él ha estado ahí para ayudarme. Entonces, siempre le voy a estar agradecido”.

Finalmente, Valverde no quedó en la Premier e inicio su carrera en Peñarol, pero describió a Sánchez como “un futbolista increíble. Es un jugador espectacular. Al final, nosotros no vamos a descubrir nada. Hay que disfrutarlo y tratar de que no le vaya bien contra nosotros”.

Claro que esto último no será posible pues el técnico de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, decidió dejar al formado en Cobreloa en Santiago por problemas físicos. “Alexis ha sido sometido a exámenes médicos en relación con su fichaje y queremos ser cautelosos en cuanto a su situación”, explicó el estratega argentino.

No obstante, como siempre quiere jugar, el ahora atacante del Inter de Milán se quedó entrenando en Juan Pinto Durán para ver si suma minutos ante Colombia (martes, 21:30 horas) al ritmo de la canción Arrancármelo del cantante argentino Wos. “Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no lo vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, dice la letra que Sánchez subió a su cuenta de Instagram (@alexis_officia1).