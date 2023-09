“No tengo pensado hundirme acá tirado”: Alexis Sánchez se inspira en emotiva canción tras quedarse abajo del avión de la Roja

Alexis Sánchez definitivamente no estará ante Uruguay en el debut de Chile en las Eliminatorias. Tal como adelantó El Deportivo, el técnico Eduardo Berizzo decidió que el tocopillano no estaba en condiciones para afrontar el estreno en Montevideo. ¿Las razones? Desde junio que no disputa un partido oficial y además fichó al última hora en el Inter de Milán, por lo que ni siquiera pudo hacer pretemporada.

De todos modos, el delantero fue esperado hasta último minuto, pero más allá de sus ganas, no fue suficiente y el DT prefirió no arriesgarlo frente a una eventual lesión y enfocarse derechamente en el partido frente a Colombia, programado para el martes 12 de septiembre, en el estadio Monumental.

“Alexis ha sido sometido a exámenes médicos en relación con su fichaje y queremos ser cautelosos en cuanto a su situación física”, explicó Berizzo en la conferencia del miércoles. Y agregó: “Estamos evaluando su salud y su estado físico, minuciosamente. Resolveremos si se integra el partido del viernes o si mantendremos la esperanza de contar con él para el partido del martes (contra Colombia)”.

Ya con la decisión tomada, al Niño Maravilla no le quedó otra que masticar su pena por la situación y se desahogó a su manera, publicando una historia en Instagram, musicalizada con la canción Arrancármelo del cantante argentino Wos.

En ella se ve al atacante entrenando bajo la lluvia de ayer en Pinto Durán, mientras corre la letra. “Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no lo vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar”, se logra escuchar.

Su reemplazo

El hecho de que Alexis Sánchez no haya podido sumar minutos de competencia en el Inter de Milán le ha permitido a Eduardo Berizzo evaluar desde antes cuáles pueden ser las mejores alternativas para reemplazar al goleador de la Roja.

De esta manera, uno de los primeros nombres que aparecen en el radar es el de Alexander Aravena, quien ha mostrado un buen nivel individual a pesar de la opaca campaña que ha tenido Universidad Católica en los últimos meses por el Campeonato Nacional.

Así, el Monito es uno de los jugadores favoritos para acompañar a Ben Brereton en el ataque de Chile.