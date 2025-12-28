Nuevo técnico azul: Universidad de Chile llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

Se acabó la espera en la banca de Universidad de Chile. Azul Azul llegó a un completo acuerdo contractual con Francisco Meneghini para que sea su nuevo técnico por los próximos dos años. El argentino reemplazará a su compatriota Gustavo Álvarez, quien se fue del club de forma polémica.

Por ahora solo falta la firma, la que debería producirse este lunes a primera hora, revelan en el CDA. Paqui llega a La Cisterna luego de que el directorio de Azul Azul votara de forma unánime por su carta. Su exitosa experiencia en 2025 con O’Higgins (terminó tercero en la Liga de Primera y clasificó al Capo de Provincia a la fase previa de la Copa Libertadores), sumado al conocimiento que poseía de la institución tras su etapa como ayudante de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece fue suficiente para que le ganara la pulseada al portugués Renato Paiva, el otro candidato que corría con ventaja para tomar la vacante.

En esa línea, los pasos del estratega argentino por clubes nacionales como Unión La Calera, Audax Italiano y Everton de Viña del Mar también fueron claves para que Manuel Mayo, en su calidad de gerente deportivo, pujara fuertemente por sus servicios, sobre todo, por su adaptación en el medio, algo que preocupaba en el caso de Paiva. En el desglose de su trayectoria, en tanto, el rosarino acumula 204 partidos dirigidos, con 75 triunfos, 66 empates y 63 derrotas, con un rendimiento del 47.54%.

Ahora, tras dejar la banca de los rancagüinos, Paqui se prepara para asumir un año cargado de desafíos para los universitarios: tiene la obligación de ganar el título de Primera División tras nueve años de sequía, debe clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y también aparecen en el horizonte la participación en la Copa Chile y en la nueva Copa de la Liga.

Una cara conocida

El perfil de Meneghini permaneció por largo tiempo en las carpetas de Universidad de Chile. El argentino ya había sido sondeado como un posible candidato para calzarse el buzo en 2023, tras la partida de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, el directorio de Azul Azul optó por Gustavo Álvarez, que venía de ser campeón del Torneo Nacional con Huachipato. Paqui, en tanto, acabó recalando en Everton, en su segunta etapa al mando del conjunto ruletero.

Esta vez, el contexto fue distinto: el rosarino quedó libre tras cerrar su ciclo en O’Higgins el mismo día en que el directorio se reunió para resolver al nuevo técnico. Así, tras una extensa conversación para acordar su arribo, su largo camino para tomar la banca azul llegó a buen puerto.

Paqui Meneghini cumplió con una buena campaña en O'Higgins. Foto: Photosport

Según señalan en La Cisterna, la insistencia por asegurar su contratación se sustenta en su extenso historial como ayudante, tanto en la Roja como en el mismo club universitario. Cuando era un adolescente, el transandino se hizo amigo de Inés Bielsa, la hija del Loco. Posteriormente, conoció al entrenador rosarino personalmente y forjó un vínculo que lo llevó a integrar la delegación de la Selección Chilena en el Mundial de 2010 como analista de video.

De igual manera, cumplió la misma función en 2011, ahora bajo el mando de Jorge Sampaoli en su llegada a la U. Cinco años más tarde, volvió a coincidir en el banquillo del Romántico Viajero como parte del proyecto encabezado por Sebastián Beccacece, que tuvo un cierre anticipado producto de los malos resultados.

Su última intervención como ayudante del casildense ocurrió en 2018, cuando estuvo en el cuerpo técnico de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo a Rusia. De ahí en adelante, lanzó su carrera como entrenador.

El primer problema para Paqui

Mientras se afinan los últimos detalles para su oficialización, Meneghini ya se encontró con un primer obstáculo en los azules. Esto se debe a las complicaciones para fichar al seleccionado paraguayo Lucas Romero, que aparecía como la primera incorporación en este mercado de fichajes.

Según señaló Regis Marques, representante del jugador, las negociaciones con el volante del Recoleta F.C se diluyeron tras los problemas del directorio laico para acordar la salida de Álvarez. “Se quedó mucho en stand by por el cambio del director técnico, ahora volveremos hablar con ellos, pero es obvio que se enfrió por el cambio de técnico. Teníamos todos arreglado con la U, teníamos la propuesta para firmar y vino este cambio de director técnico que fue muy raro“, explicó.

Con las dudas en el tema de los refuerzos, en el CDA tendrán que apurar las tratativas si es que quieren llegar con caras nuevas al inicio de la pretemporada. Bajo las órdenes de Paqui, los azules arrancarán los trabajos de preparación el 5 de enero.