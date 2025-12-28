SUSCRÍBETE POR $1100
    “Se enfrió por el cambio de técnico”: la U sufre duro revés para incorporar a su primer refuerzo del 2026

    El seleccionado paraguayo Lucas Romero se alejó del Centro Deportivo Azul por la tardanza del club a la hora de elegir a Paqui Meneghini como el nuevo entrenador.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Universidad de Chile todavía no incorpora ningún refuerzo para el 2026 JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile no comenzó el mercado de fichajes de la manera más activa posible. De cara al 2026, el conjunto azul se ha enfocado en destrabar la salida de Gustavo Álvarez y sellar el inminente arribo de Francisco Meneghini como DT. Por ahora, el tema de refuerzos se trata con parsimonia en La Cisterna.

    Sin embargo, a pesar de que en el CDA intentan transmitir tranquilidad por la conformación del plantel, esta demora en las negociaciones por encontrar un nuevo entrenador han repercutido fuertemente en las negociaciones con posibles incorporaciones que estaban en la órbita universitaria.

    De hecho, así lo dejaron en claro en Paraguay, donde el representante de Lucas Romero, el volante que seguía de cerca la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo, manifestó que sufrieron un retroceso en las conversaciones por concretar su compra.

    Lucas Romero, el seleccionado paraguayo que la U sigue de cerca. Foto: @Albirroja.

    Regis Marques, agente del jugador que milita en el Recoleta de la liga paraguaya, conversó con el portal Cardinal Deportivo y aseguró que el seleccionado del combinado guaraní se distanció de los laicos en los últimos días. “Se quedó mucho en stand by por el cambio del director técnico, ahora volveremos hablar con ellos, pero es obvio que se enfrió por el cambio de técnico” explicó.

    En esa línea, el empresario aseguró tajantemente que el dilatado diálogo por cesar a Gustavo Álvarez y contratar a Paqui fue lo que terminó por complicar el panorama. “Teníamos todos arreglado con la U, teníamos la propuesta para firmar y vino este cambio de director técnico que fue muy raro”, complementa.

    Asimismo, comentó que la tardanza de la U por hacerse con los servicios del seleccionado de la albirroja también despertó el interés de otros clubes que pujarán por su carta. “Estamos escuchando a otros clubes, incluso Olimpia, que ya nos llamó para hacer una propuesta”, sentencia.

    Con estas dudas en el tema de los refuerzos, Universidad de Chile tendrá que apurar las tratativas si es que quiere llegar con caras nuevas al inicio de la pretemporada. Los azules, que ya esperan contar con Meneghini durante esos días, arrancan los trabajos de preparación el 5 de enero.

