El gran 2025 de los técnicos chilenos: la distinta formación de los entrenadores que arrasaron con los títulos

Coquimbo Unido hace historia y se queda con la Liga de Primera. Al borde de la cancha, celebra Esteban González. Universidad de Concepción se alza con la corona en la Primera B. Quien lleva al Campanil de vuelta a la categoría de honor es Cristián ‘La Nona’ Muñoz. Deportes Concepción hace lo propio, guiado por Patricio Almendra. Puerto Montt vuelve a la Primera B de la mano de Jaime Vera. Además, Jaime García celebra la Copa Chile con Huachipato, tras una emocionante final ante Deportes Limache.

Hay un denominador común entre los entrenadores que arrasaron con los títulos y las promociones en las tres categorías del fútbol profesional: todos son chilenos. Visto de otra forma: el único certamen que no obtuvo un adiestrador nacido en el país fue la Supercopa, que Universidad de Chile le ganó a Colo Colo. Los azules tenían en la banca al argentino Gustavo Álvarez, quien esta semana selló su salida tras una tensa negociación con Azul Azul.

Diferentes corrientes

Si la nacionalidad hermana a la mayoría de los estrategos que triunfaron en 2025, hay un factor que los diferencia: la formación. El Pillo es el único ‘sobreviviente’ de una corriente en extinción: la de los directores técnicos titulados en cursos impartidos por la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). La denominada vieja escuela.

El resto, aunque todos registran un pasado como futbolistas, realizó su formación académica en las aulas del INAF. Eso sí, con la concesión de que, por haber jugado profesionalmente, cumplieron una modalidad y un plan curricular distinto: asistían a clases los lunes, después de jugar. “Jaime Vera tomó los cursos de la Federación y se los validamos nosotros. Necesitaba hacerlo cuando dirigió al OFI de Creta, en Grecia. Nosotros somos los continuadores de esos cursos. En esos casos, normalmente se hace un reconocimiento”, explica Martín Mihovilovic, director del Instituto Nacional del Fútbol (INAF).

Los técnicos chilenos que fueron campeones en 2025.

El académico valora el momento. “Ha habido un crecimiento de los entrenadores nacionales y eso es muy bueno, desde el punto de vista del desarrollo de la actividad. Hernán Caputto, quien hizo una muy buena campaña con Copiapó, estudió con nosotros también. Es muy satisfactorio para nosotros. El mérito es de cada uno de ellos, porque han seguido sus modelos, sus estilos, pero son titulados nuestros. Valida las herramientas que entrega el INAF. Hay aspectos futbolísticos y metodológicos y elementos conceptuales que les dan amplitud a su proceso formativo”, resalta.

“Son pasos que se van dando. Varios de los que han aparecido ahora son entrenadores que se han ido destacando poco a poco. Vamos a tener candidatos chilenos a la Selección próximamente. El proceso de Selección requiere a personas de una carrera más dilatada, pero creo que por ahí se va ir dando en el tiempo”, proyecta.

La otra escuela

Carlos Ramos preside el Colegio de Entrenadores, que aglutina a los más antiguos, que obtuvieron el cartón en programas mucho más cortos. “Un sistema muy similar al que se ocupa en Francia, de 21 días”, explica. En su momento, las visiones fueron antagónicas (Arturo Salah llegó a llamar ‘marcianos’ a los alumnos del INAF). Hoy, sin embargo, Ramos valora el aporte del instituto, aunque defiende radicalmente la experiencia en el campo de juego. “Marca una diferencia hasta hoy. Los más requeridos son los que la tienen. Si nos vamos a la estadística, lo vamos a comprobar. En Chile, es muy difícil que alguien que no haya jugado vaya a tener una carrera exitosa. Ahora, en el INAF, hay una preparación más específico, con otros temas que se incluyen, como la parte física o la fisiológica, pero lo fundamental es lo otro”, sostiene.

Después, aquilata un 2025 de ensueño. “Los resultados hablan muy bien de la preparación de los técnicos chilenos. Y, bueno, todos fueron jugadores profesionales. Es una situación puntual muy importante. Ahora, que se preparen más, que tengan más herramientas, es fundamental. Estamos en un sistema en que es complejo mantenerse. Están los empresarios, que tienen técnicos. Yo me alegro mucho por Jaime García, que se maneja solo, que su carta de presentación son los resultados. Si no estás en el sistema, cuesta más. Es una alegría inmensa lo que ocurrió. Lo que logró Esteban González con Coquimbo Unido es un ejemplo”, resalta.

Ramos postula la complementariedad. “Los técnicos que salen ahora del INAF serán el futuro de la parte gremial. Tienen que defender esta carrera. Ya no existe esa separación casi ideológica, la de los ‘marcianos’. Es incuestionable, eso sí, que la experiencia no se compra, no se estudia. No tenemos ninguna mirada diferente hacia ellos. A lo mejor en el futuro va a aparecer alguien como Luis Santibáñez, que no jugó y que destacó por su liderazgo. Hay gente egresada del INAF que está agremiada y nosotros tratamos de entregarles nuestra visión también”, consigna Ramos.