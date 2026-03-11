SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Los azules cierran el capítulo Meneghini y se abocan a la preparación del encuentro ante Coquimbo, de este sábado.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Jugadores de la U, después del partido ante Universidad de Concepción (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile da vuelta la página de Francisco Meneghini. Resuelta la salida del entrenador, después del empate frente a Universidad de Concepción, los estudiantiles se abocan a dos tareas. Por un lado, la búsqueda del sucesor del transandino (con Esteban González como principal candidato) y, por otro, la preparación del desafío más inmediato que tienen: el choque ante Coquimbo Unido, que se jugará el sábado, a las 18 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad nortina.

    La última tarea ya tiene un encargado: este miércoles, John Valladares asumió como técnico interino de los universitarios. Permanecerá en su cargo hasta que llegue el nuevo entrenador.

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Valladares será secundado en su trabajo por Manuel Iturra, quien también había estado cerca de los procesos de Gustavo Álvarez y Meneghini. De hecho, inicialmente, se daba por descontado que Colocho iba a ser el designado para asumir la transición.

    El exdefensor central trabajó como entrenador de las divisiones inferiores de Rangers, San Luis y Santiago Wanderers. Además, fue entrenador ayudante en Curicó Unido.

    Francisco Meneghini, el técnico saliente, y sus colaboradores. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Como futbolista, se formó en Universidad de Chile, con el que debutó en el fútbol profesional. Después, defendió a La Serena, San Felipe, Audax Italiano, Melipilla, San Luis, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido.

    Este miércoles, el estratega dirigió la primera práctica con los universitarios. De las sesiones de trabajo que realice en estos días dependerá la formación que disponga para el choque ante la escuadra que dirige Hernán Caputto.

    Más sobre:Universidad de ChileLa UFrancisco MeneghiniMenenghiniPaquiPaqui MeneghiniJohn ValladaresFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Las salidas de ejecutivos en empresas estatales y jefe de servicios por el cambio de mando entre Boric y Kast

    La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

    El peso de las mujeres en los gabinetes de Boric: del 14-10 inicial al 11-13 con que se despide la administración

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Lo más leído

    1.
    Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

    Con Aránguiz fuera ocho semanas, más Zaldivia y Guerrero: los últimos lesionados que dejó Meneghini tras salir de la U

    2.
    Con Esteban González como opción: la U inicia la búsqueda del sucesor de Francisco Meneghini

    Con Esteban González como opción: la U inicia la búsqueda del sucesor de Francisco Meneghini

    3.
    Cara a cara en Quilín: Roberto Tobar y José Cabero discuten la polémica jugada que desató la furia de la U

    Cara a cara en Quilín: Roberto Tobar y José Cabero discuten la polémica jugada que desató la furia de la U

    4.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”
    Chile

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”
    Negocios

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma