Jugadores de la U, después del partido ante Universidad de Concepción (Foto: Photosport)

Universidad de Chile da vuelta la página de Francisco Meneghini. Resuelta la salida del entrenador, después del empate frente a Universidad de Concepción, los estudiantiles se abocan a dos tareas. Por un lado, la búsqueda del sucesor del transandino (con Esteban González como principal candidato) y, por otro, la preparación del desafío más inmediato que tienen: el choque ante Coquimbo Unido, que se jugará el sábado, a las 18 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad nortina.

La última tarea ya tiene un encargado: este miércoles, John Valladares asumió como técnico interino de los universitarios. Permanecerá en su cargo hasta que llegue el nuevo entrenador.

No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

Valladares será secundado en su trabajo por Manuel Iturra, quien también había estado cerca de los procesos de Gustavo Álvarez y Meneghini. De hecho, inicialmente, se daba por descontado que Colocho iba a ser el designado para asumir la transición.

El exdefensor central trabajó como entrenador de las divisiones inferiores de Rangers, San Luis y Santiago Wanderers. Además, fue entrenador ayudante en Curicó Unido.

Francisco Meneghini, el técnico saliente, y sus colaboradores. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Como futbolista, se formó en Universidad de Chile, con el que debutó en el fútbol profesional. Después, defendió a La Serena, San Felipe, Audax Italiano, Melipilla, San Luis, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido.

Este miércoles, el estratega dirigió la primera práctica con los universitarios. De las sesiones de trabajo que realice en estos días dependerá la formación que disponga para el choque ante la escuadra que dirige Hernán Caputto.