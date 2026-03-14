Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena

Everton da el golpe en el Claro Arena. El conjunto ruletero aprovechó las fallas defensivas de Universidad Católica, y le endosó dos goles tempraneros.

El primero, tan solo a los 3′, fue obra de Cristian Palacios. El Chorri se encontró con el balón en el punto penal y finalizó un contraataque letal, que partió en el área de los cruzados.

⚽🟡🔵 ¡Arranque demoledor de los viñamarinos!



Everton entró enchufado en este #MatchdaySábado y a los tres minutos de partido se pone arriba en el marcador gracias a este gran contraataque, que Chorri Palacios finalizó con frialdad ante #LosCruzados.



Disfruta lo mejor de la… pic.twitter.com/RcpA4EBCmT — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 14, 2026

Sin embargo, lo más llamativo no fue la apertura de la cuenta, sino que el tanto posterior del cuadro viñamarino. Cinco minutos después, Vicente Bernedo quiso salir desde el fondo y cometió un grosero error: se la jugó corta a un defensor, le robaron el balón en salida y, viendo al golero adelantado, se la picaron desde fuera del área.

🇨🇱 Liga de Primera



Universidad Catolica 0-2 Everton



Lucas Soto 🇨🇱 pic.twitter.com/2E1Awz0CtO — Football ⚽️ All Goals in the World (@AllGoalsWorld) March 14, 2026

El fallo, casi de manera automática, trajo a la memoria el partido frente a Deportes La Serena, en el debut por la Liga de Primera 2026. Allí, en complicidad con el defensor Juan Ignacio Díaz, el guardameta también se equivocó de manera rotunda al dejarle un gol servido a Felipe Chamorro.