Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena
Los ruleteros le dieron tempraneros golpes al conjunto cruzado. El arquero de la Franja fue protagonista negativo en una de las dianas.
Everton da el golpe en el Claro Arena. El conjunto ruletero aprovechó las fallas defensivas de Universidad Católica, y le endosó dos goles tempraneros.
El primero, tan solo a los 3′, fue obra de Cristian Palacios. El Chorri se encontró con el balón en el punto penal y finalizó un contraataque letal, que partió en el área de los cruzados.
Sin embargo, lo más llamativo no fue la apertura de la cuenta, sino que el tanto posterior del cuadro viñamarino. Cinco minutos después, Vicente Bernedo quiso salir desde el fondo y cometió un grosero error: se la jugó corta a un defensor, le robaron el balón en salida y, viendo al golero adelantado, se la picaron desde fuera del área.
El fallo, casi de manera automática, trajo a la memoria el partido frente a Deportes La Serena, en el debut por la Liga de Primera 2026. Allí, en complicidad con el defensor Juan Ignacio Díaz, el guardameta también se equivocó de manera rotunda al dejarle un gol servido a Felipe Chamorro.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.