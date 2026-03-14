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    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica recibe a Everton en el Claro Arena por la Liga de Primera

    Los Cruzados buscan ganar para trepar a las primeras posiciones de la tabla, mientras que los Oro y Cielo quieren salir de la zona de descenso.

    Los elencos se enfrentan en la séptima fecha del torneo nacional. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT.

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 1-2 Everton

    49′: Amonestado

    Jhojan Valencia es el primer condicionado para la UC.

    Comenzó la segunda mitad

    Terminó el primer tiempo

    45+4′: Descuenta la UC

    Zampedri cabeceó para anotar el primero de los locales.

    45′: Cuatro minutos más

    42′: Polémica en el Claro Arena

    Zampedri cayó en el área y los jugadores piden penal. No obstante, el juez desestimó la petición.

    36′: Se salvó la UC

    Palacios comandó un contraataque con bastante peligro, pero un defensor cruzado cortó el pase que iba hacia un jugador que se encontraba solo al borde del área.

    28′: Cerca de anotar

    La UC encadena varias ocasiones para descontar el marcador.

    21′: Primer amonestado

    Medina cometió una falta y es el primer futbolista condicionado en los Ruleteros.

    20′: Se entorpece el duelo

    Ambos elencos han cometido varias faltas, lo que no permite que desarrollen su plan de juego.

    16′: Busca descontar

    Los Cruzados se hicieron del control del balón y juegan para descontar. Sin embargo, el partido se traba en la mitad de la cancha.

    6′: 2-0 de Everton

    Bernedo erró un pase en la salida y le entregó el balón a Lucas Soto. El volante le pegó desde fuera del área y superó al portero que estaba muy lejos del arco.

    3′: Gol del Oro y Cielo

    Everton salió en un veloz contraataque y encontró mal parada a la UC. Ramos centró para Palacios que remató con comodidad para batir a Bernedo.

    Comenzó el encuentro

    El encargado de impartir justicia

    Rodrigo Carvajal es el árbitro del partido.

    A punto de comenzar

    Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego.

    Otro debut en la banca

    Walter Ribonetto, el nuevo entrenador viñamarino, se estrena al mando de Everton en el Claro Arena.

    El equipo debut de Ribonetto

    Los titulares de Garnero

    De presentes distintos

    La UC ocupa el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que los Ruleteros son penúltimos con seis unidades.

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la Liga de Primera. Everton visita a Universidad Católica por la séptima fecha del torneo.

    Más sobre:Minuto a minutoUniversidad CatólicaEvertonLiga de Primera

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