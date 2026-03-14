En vivo: Universidad Católica recibe a Everton en el Claro Arena por la Liga de Primera
Los Cruzados buscan ganar para trepar a las primeras posiciones de la tabla, mientras que los Oro y Cielo quieren salir de la zona de descenso.
Minuto a minuto
Universidad Católica 1-2 Everton
49′: Amonestado
Jhojan Valencia es el primer condicionado para la UC.
Comenzó la segunda mitad
Terminó el primer tiempo
45+4′: Descuenta la UC
Zampedri cabeceó para anotar el primero de los locales.
45′: Cuatro minutos más
42′: Polémica en el Claro Arena
Zampedri cayó en el área y los jugadores piden penal. No obstante, el juez desestimó la petición.
36′: Se salvó la UC
Palacios comandó un contraataque con bastante peligro, pero un defensor cruzado cortó el pase que iba hacia un jugador que se encontraba solo al borde del área.
28′: Cerca de anotar
La UC encadena varias ocasiones para descontar el marcador.
21′: Primer amonestado
Medina cometió una falta y es el primer futbolista condicionado en los Ruleteros.
20′: Se entorpece el duelo
Ambos elencos han cometido varias faltas, lo que no permite que desarrollen su plan de juego.
16′: Busca descontar
Los Cruzados se hicieron del control del balón y juegan para descontar. Sin embargo, el partido se traba en la mitad de la cancha.
6′: 2-0 de Everton
Bernedo erró un pase en la salida y le entregó el balón a Lucas Soto. El volante le pegó desde fuera del área y superó al portero que estaba muy lejos del arco.
3′: Gol del Oro y Cielo
Everton salió en un veloz contraataque y encontró mal parada a la UC. Ramos centró para Palacios que remató con comodidad para batir a Bernedo.
Comenzó el encuentro
El encargado de impartir justicia
Rodrigo Carvajal es el árbitro del partido.
A punto de comenzar
Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego.
Otro debut en la banca
Walter Ribonetto, el nuevo entrenador viñamarino, se estrena al mando de Everton en el Claro Arena.
El equipo debut de Ribonetto
Los titulares de Garnero
De presentes distintos
La UC ocupa el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que los Ruleteros son penúltimos con seis unidades.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la Liga de Primera. Everton visita a Universidad Católica por la séptima fecha del torneo.
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