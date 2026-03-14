SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El mea culpa de Guerrero pese al triunfo de la U: “Tomamos la responsabilidad; uno no quiere que se vaya un técnico”

    Pese a celebrar como autor del único gol del partido, el delantero de los azules no evitó las responsabilidades por la turbulenta salida de Paqui Meneghini. "Tuvimos que sacar adelante la tarea y se dio de buena forma", dijo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Maximiliano Guerrero marcó el gol de la victoria en el partido entre la U y Coquimbo Unido DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile lavó sus heridas tras la salida de Francisco Meneghini. Los azules, que contaban con las bajas de sus principales figuras, se llevaron un triunfazo en el puerto pirata: con solitario gol de Maximiliano Guerrero, le ganaron por 1-0 a Coquimbo Unido.

    La victoria frente al vigente campeón del fútbol chileno instala al Romántico Viajero en puestos de avanzada (6°). Asimismo, representa un bálsamo de confianza tras los malos resultados que se arrastraban en el proceso de Paqui como entrenador. En ese sentido, al témino del cotejo, el interino Jhon Valladares analizó la obtención de estas tres unidades cruciales en la lucha por la Liga de Primera. “Un partido duro contra el actual campeón. Los primeros 15 minutos fueron de sostener mucho, pero con el transcurso del duelo nos fuimos colocando en el juego. Contento por los jugadores y por la U, que es lo más importante”, partió diciendo.

    El DT valoró el repunte, sobre todo desde lo anímico. “El fútbol tiene este caos y estas dinámicas donde fuimos certeros en la que tuvimos. Después, fuimos inteligentes para sostener el juego. Cuando los equipos están compactos y juntos, se sacan adelante los partidos mucho más fácil”, agregó.

    Jhon Valladares asumió como DT interino tras la salida de Paqui Meneghini ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Guerrero, el héroe azul

    En la voz de los protagonistas, Maximiliano Guerrero fue el que decidió abordar la actuación del cuadro universitario en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El delantero fue clave con su anotación al minuto 75. “Fue un triunfo muy importante para nosotros, porque veníamos de una semana difícil en la que se nos había ido el técnico. Asumió Jhon (Valladares) y tomamos la responsabilidad porque sabíamos que era complicado venir acá. Lo hicimos de buena manera y nos entregamos al máximo al cuerpo técnico. Salió de buena manera así que estoy muy contento por el equipo”, señaló.

    Pese a la alegría por el triunfo, el atacante que ya suma dos goles en la actual campaña (el otro había sido en la llave de Copa Sudamericana ante Palestino), aprovechó de realizar un mea culpa por el despido de Meneghini. En sus palabras, el plantel sabía que tenía que mostrar otra cara tras la seguidilla de malos rendimientos. “Es complejo porque uno no quiere nunca que se vaya un técnico, así que tuvimos que sacar la tarea adelante y se dio de buena forma. Muy feliz que me haya salido el gol. Estábamos muy concentrados, sabíamos que teníamos que estar metidos en el partido. Ser compactos”, sentenció.

    Tras esta victoria, la U se prepara para la pausa de Fecha FIFA, donde tendrán que enfrentar la Copa de la Liga ante Deportes La Serena y Ñublense. En ese lapso, podrá recuperar a jugadores como Lucas Assadi y Juan Martín Lucero.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa UUniversidad de ChileCoquimbo UnidoLiga de PrimeraFútbol chilenoMaximiliano Guerrero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Un hombre sin pantalones: un relato de Jaime Bayly

    Las raíces latinas de Daniela Avanzini de Katseye, el grupo que causó furor en Lollapalooza

    Lo más leído

    1.
    Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena

    Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”
    Chile

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Grupo de damnificados del megaincendio de Valparaíso presenta querella por fraude al fisco

    Amanece (Otra vez) en Chile
    Negocios

    Amanece (Otra vez) en Chile

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena
    El Deportivo

    Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena

    El mea culpa de Guerrero pese al triunfo de la U: “Tomamos la responsabilidad; uno no quiere que se vaya un técnico”

    En vivo: Universidad Católica recibe a Everton en el Claro Arena por la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Un hombre sin pantalones: un relato de Jaime Bayly

    Las raíces latinas de Daniela Avanzini de Katseye, el grupo que causó furor en Lollapalooza

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra
    Mundo

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    Proyectil impacta contra la Embajada de EE.UU. en Irak

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”