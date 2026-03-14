El mea culpa de Guerrero pese al triunfo de la U: “Tomamos la responsabilidad; uno no quiere que se vaya un técnico”

Universidad de Chile lavó sus heridas tras la salida de Francisco Meneghini. Los azules, que contaban con las bajas de sus principales figuras, se llevaron un triunfazo en el puerto pirata: con solitario gol de Maximiliano Guerrero, le ganaron por 1-0 a Coquimbo Unido.

La victoria frente al vigente campeón del fútbol chileno instala al Romántico Viajero en puestos de avanzada (6°). Asimismo, representa un bálsamo de confianza tras los malos resultados que se arrastraban en el proceso de Paqui como entrenador. En ese sentido, al témino del cotejo, el interino Jhon Valladares analizó la obtención de estas tres unidades cruciales en la lucha por la Liga de Primera. “Un partido duro contra el actual campeón. Los primeros 15 minutos fueron de sostener mucho, pero con el transcurso del duelo nos fuimos colocando en el juego. Contento por los jugadores y por la U, que es lo más importante”, partió diciendo.

El DT valoró el repunte, sobre todo desde lo anímico. “El fútbol tiene este caos y estas dinámicas donde fuimos certeros en la que tuvimos. Después, fuimos inteligentes para sostener el juego. Cuando los equipos están compactos y juntos, se sacan adelante los partidos mucho más fácil”, agregó.

Jhon Valladares asumió como DT interino tras la salida de Paqui Meneghini ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Guerrero, el héroe azul

En la voz de los protagonistas, Maximiliano Guerrero fue el que decidió abordar la actuación del cuadro universitario en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El delantero fue clave con su anotación al minuto 75. “Fue un triunfo muy importante para nosotros, porque veníamos de una semana difícil en la que se nos había ido el técnico. Asumió Jhon (Valladares) y tomamos la responsabilidad porque sabíamos que era complicado venir acá. Lo hicimos de buena manera y nos entregamos al máximo al cuerpo técnico. Salió de buena manera así que estoy muy contento por el equipo”, señaló.

Pese a la alegría por el triunfo, el atacante que ya suma dos goles en la actual campaña (el otro había sido en la llave de Copa Sudamericana ante Palestino), aprovechó de realizar un mea culpa por el despido de Meneghini. En sus palabras, el plantel sabía que tenía que mostrar otra cara tras la seguidilla de malos rendimientos. “Es complejo porque uno no quiere nunca que se vaya un técnico, así que tuvimos que sacar la tarea adelante y se dio de buena forma. Muy feliz que me haya salido el gol. Estábamos muy concentrados, sabíamos que teníamos que estar metidos en el partido. Ser compactos”, sentenció.

Tras esta victoria, la U se prepara para la pausa de Fecha FIFA, donde tendrán que enfrentar la Copa de la Liga ante Deportes La Serena y Ñublense. En ese lapso, podrá recuperar a jugadores como Lucas Assadi y Juan Martín Lucero.