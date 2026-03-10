Universidad de Chile se queda sin entrenador. Azul Azul se aburre de Francisco Meneghini y decide terminar la relación laboral con el entrenador, quien había asumido la banca estudiantil a comienzos de año, en lugar Gustavo Álvarez, en medio de altas expectativas por su estilo de juego y por el rendimiento que había alcanzado con O’Higgins. Se acordó entregar la versión de una renuncia del DT, pero lo cierto es que, según pudo confirmar La Tercera, por diferentes fuentes del club, fue cesado de sus funciones.

La decisión le fue comunicada al estratego en horas de esta tarde, después de que durante la mañana realizara normalmente su trabajo. Según supo El Deportivo, Azul Azul ejecutó una cláusula que permitía interrumpir el vínculo con el adiestrador, previo pago de tres meses de sueldo. El empate frente a Universidad de Concepción fue clave para acentuar la decepción dirigencial, que se sumaba al rechazo que el técnico ya generaba entre los hinchas. Después de la igualdad frente al Campanil, hubo evidentes muestras de descontento de los fanáticos.

Universidad de Chile se queda sin DT: los azules despiden a Paqui Meneghini

Los números del argentino le quitaron todo el respaldo del que gozaba en su arribo a la institución. Sumó apenas una victoria (frente a Colo Colo, en el Monumental) en siete partidos oficiales. La semana pasada cayó ante Palestino, derrota que marcó la sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana. Ese duro golpe deportivo traerá consecuencias económicas: Azul Azul dejará de recibir US $ 900 mil por meterse en el certamen continental.

Entre los directivos, la continuidad de Paqui ya no generaba consenso. La unanimidad que registró en su llegada, frente a Renato Paiva, el portugués que se transformó en su competidor por la banca, ya no estaba. Si bien Manuel Mayo, el gerente deportivo, insistía en que la situación aún se podía revertir, lo cierto es que varios directores de la concesionaria pedían a gritos un cambio en la dirección técnica. “El técnico ya fue. Su proceso ya fue”, decían al ser consultados por El Deportivo. Según la cláusula del contrato firmado entre las partes, a Paqui se le puede despedir antes de julio, previo pago de tres salarios ($ 159 millones).

Este miércoles, a primera hora, en las oficinas del Centro Deportivo Azul se realizó una serie de reuniones para analizar el futuro del estratega en el club. La tabla de posiciones, al menos, le daba un respiro al proceso del transandino. Más allá del pésimo arranque que registraban, están a solo cinco unidades de Colo Colo, el líder de la Liga de Primera.

Paqui, inicialmente, se aferraba al puesto. “No es mucho lo que se puede decir. Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo”, dijo el extécnico de O’Higgins.

“Converso con la gerencia deportiva diariamente (Manuel Mayo) y tengo la misma relación desde que comenzamos; ahora hablamos de lo que pasó en la última jugada y ahora debemos pensar en Coquimbo”, complementó.

Puntos más o puntos menos, en el club miraban con preocupación la involución que había sufrido el equipo que hace menos de seis meses brillaba bajo las órdenes de Gustavo Álvarez. El plantel, que se reforzó con delanteros de jerarquía para poner fin a la larga sequía de títulos del Torneo Nacional, no logra encontrar el rumbo. A eso, se le suma que jugadores como Fabián Hormázabal y Javier Altamirano, que destacaron en la temporada 2025, y que les valió para asegurar millonarias renovaciones, no logran repetir sus actuaciones que, incluso, los llevaron a la Selección.

Francisco Paqui Meneghini fue despedido de la banca de la U. Foto: Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Aránguiz, Lucero y Rivero: las lesiones que hacen tambalear el proceso de Meneghini en la U

El DT había perdido completamente el respaldo interno. En el club cuestinaban hasta la planificación de los entrenamientos de Paqui. ¿La razón? La U registra cinco lesionados en siete partidos oficiales. Ante Universidad de Concepción, el último afectado fue Charles Aránguiz, el cual tuvo que salir en el minuto 27 del primer tiempo por una dolencia muscular. Será evaluado en las próximas horas para saber el tiempo exacto de recuperación.

“Charles es uno de nuestros líderes, pero tenemos un plantel que nos pueda dar variantes y encontrar otro once”, aseguró Meneghini en rueda de prensa. El problema es que el Príncipe no es al único que debe reemplazar, también están afuera dos de los jugadores con los sueldos más altos, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, y la estrella joven de los azules, Lucas Assadi, entre otros, aunque en este último caso la lesión fue de tipo traumático, no muscular.

El otro error de Paqui

El ‘caso Rivero’ generó ruido dentro de la concesionaria, pues hay dudas sobre si el delantero rioplatense llegó lesionado al Centro Deportivo Azul o en óptimas condiciones. La respuesta oficial que recibió el directorio es que el uruguayo pasó los exámenes médicos con holgura y que la sinovitis que lo ha mantenido al margen durante las últimas fechas la sufrió en el primer amistoso de la temporada ante Universitario de Deportes.

Sin embargo, esto tampoco satisfacía a quienes gerencian a los estudiantiles, pues creen que se debió apurar la operación, ya en los próximos días comienza la Copa de la Liga y al menos habrá un par de semanas sin campeonato nacional. Hoy se evalúa si puede llegar al choque con Coquimbo Unido (sábado, 18 horas) o definitivamente pasa a pabellón.

A Rivero se le sumó Juan Martín Lucero. La otra gran contratación de este año y uno de los sueldos más altos del plantel y del fútbol chileno. El ex Colo Colo presentó un desgarro en el muslo de la pierna izquierda y estará fuera de las prácticas por al menos un par de semanas. Por otra parte, Bianneider Tamayo -que se desgarró en el choque ante Palestino- quedó descartado para los próximos 21 días.

Todo esto había provocado que se apuntara al trabajo del preparador físico de Meneghini, Gonzalo Fellay, ya que parte de la regencia no consideraba normal que existieran tantas lesiones musculares cuando el torneo recién lleva seis fechas. Además, muchos lo consideraban responsable del sobrepeso de Lucas Assadi, mientras se recupera de la esguince en el tobillo izquierdo. El volante ofensivo está tres kilos por sobre su peso normal.