Otra mala noticia para Paqui Meneghini en la U: el plazo de recuperación de Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero, que fue presentado oficialmente como refuerzo azul el 20 de enero, aún no ha podido consolidarse en el equipo. En cinco partidos disputados, todavía no registra goles y ahora deberá enfocarse en recuperarse para volver a estar disponible en el ataque del Romántico Viajero.

En la derrota por 2-1 de Universidad de Chile frente a Palestino por la fase preliminar de la Copa Sudamericana, el delantero argentino debió abandonar la cancha antes de los 20 minutos tras sentir una molestia muscular.

“El Gato” salió a los 17’ del primer tiempo y fue reemplazado por Maximiliano Guerrero. Tras el encuentro disputado el pasado miércoles, el técnico azul Francisco Meneghini explicó la situación del jugador: “Se apretó mucho, sentía que estaba al borde de una lesión. Hay que hacerle estudios para evaluar si efectivamente hubo una lesión o no, pero se sentía muy cargado”, señaló.

La lesión de Juan Martín Lucero

Con el paso de las horas se confirmaron las malas noticias. El atacante sufrió una distensión en el isquiotibial del muslo izquierdo, por lo que quedó descartado para el partido ante Universidad de Concepción, programado para el lunes por la sexta fecha de la Liga de Primera.

El Monumental recibió con hostilidad a Juan Martín Lucero. Foto: @udechile (X).

Según se indica, el tiempo estimado de recuperación es de entre siete y diez días, por lo que también corre riesgo su presencia frente al actual campeón Coquimbo Unido el sábado 14 de marzo, en condición de visita.

La situación complica a Meneghini, quien ya tenía la baja de Octavio Rivero por una lesión en su rodilla izquierda, dejando a los azules con menos variantes ofensivas para los próximos compromisos.

De esta manera, Paqui queda solo con Eduardo Vargas como alternativa en ataque. Un escenario complejo cuando es más cuestionado que nunca tras el historial de derrotas en el campeonato nacional.