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    Daniel Garnero blinda a Vicente Bernedo tras el empate de la UC: “Hoy cometió un error, pero está haciendo un buen torneo”

    Pese a su grosera falla, que derivó en el segundo gol de Everton, el entrenador respaldó a su arquero y lo motivó a asumir una mejoría en los entrenamientos. "Quiero y pretendo más de él y todos sus compañeros", dijo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Garnero blindó a Bernedo tras su error en el empate de la UC ante Everton ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica sufrió para rescatar un empate en el Claro Arena. El elenco cruzado se enfrentó ante Everton y lo pasó realmente mal con unos primeros minutos de terror: en apenas 7′, el cuadro ruletero se puso 2-0 y complicó el panorama.

    Sin embargo, gracias a un descuento del incombustible Fernando Zampedri y el empate de Jimmy Martínez en el complemento, los estudiantiles alcanzaron a reaccionar y sumaron una unidad en condición de local.

    Tras el cotejo, el entrenador Daniel Garnero atendió a los medios de comunicación y realizó un barrido del enfrentamiento contra los viñamarinos. “No voy a hablar del arbitraje, para eso están ustedes. Analicen si está bien o mal. Ahora, al hablar del juego, es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos pierdes por dos goles. Estuvimos imprecisos. Sabíamos que el rival podía salir rápido ante una pérdida, pero la perdíamos muy fácil. La verdad, el rival estuvo muy preciso. Es algo que ya nos venía pasando, con Cobresal a los 10 minutos nos hicieron dos golazos. Intervenimos mucho nosotros en los goles, tenemos que corregir y buscar esa precisión en la terminación de jugadas para no tener sobresaltos”, comentó.

    El estratega ahondó en los inconvenientes que han sufrido cuando el equipo rival se adelanta en el marcador: en seis de las siete fechas de la Liga de Primera ha ocurrido aquello. “Termina siendo un problema recurrente, tratamos de solucionarlo y corregirlo, pero nos está costando. No podemos pegar el primer golpe en esas imprecisiones que tenemos. El rival, con una precisión encima de la media, nos termina convirtiendo”, complementó.

    En esa línea, también criticó el actuar de ciertos jugadores y remarco el estilo de juego que busca plasmar de cara a la participación en Copa Libertadores. “Queremos ser más agresivos de entrada y manejar los tiempos de juego. Aquí se demora demasiado, por más que los árbitros no lo consideren así. Es exagerado cada vez que hay una infracción. Es una costumbre que tienen los equipos. A mí me gusta adueñarme del juego, tomar la pelota y sacársela al rival. Tenemos jugadores para poder hacer eso, nos está costando, pero podemos seguir”, dijo.

    Por último, abordó el error de Vicente Bernedo que marcó el partido durante el primer tiempo. “Muy cuestionado no le veo. Hoy cometió un error y se equivocó como nos podemos equivocar todos. Hubo un error que tenemos que hablarlo y corregirlo. Es solucionable. Está haciendo un buen torneo, aunque quiero más y pretendo más. De él y de todos sus compañeros. Podemos más y el Vicho puede estar mejor”, señaló el argentino, respaldando a su golero.

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    Más sobre:Daniel GarneroVicente BernedoFútbolLa UCUniversidad CatólicaEvertonLiga de PrimeraFútbol chileno

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