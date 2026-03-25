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    Zoom a los $7 billones de deuda morosa del CAE: monto subió más de seis veces en 10 años

    Quienes dejaron de pagar sus créditos y están en mora o con garantía ejecutada pasaron de representar a casi el 40% de los beneficiarios del Crédito con Aval de Estado a casi un 60% en apenas una década.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Santiago 10 de octubre 2024 Fotografias referenciales de estudiantes de educacion superior. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    “En moneda de igual valor, hoy día son 4 billones o sea, la morosidad ha aumentado ocho veces“.

    El jueves de la semana pasada, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz habló en extenso sobre las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), uno de los puntos donde el nuevo gobierno ha decidido salir a recaudar recursos en el marco de la que han dicho es la búsqueda de un saneamiento fiscal.

    En ese sentido, además de informar que un cruce de datos de la Tesorería General de la República (TGR) había detectado a 1.800 personas que deben pagos del CAE y ganan más de $5 millones mensuales, el secretario de Estado también explicó que en 2017 los dineros adeudados al Estado por beneficiarios del CAE llegaban a los 500.000 millones de pesos y hoy habían ascendido a los ya $4 billones mencionados.

    En concreto, el titular de la billetera fiscal se refería al registro oficial de la línea de saldo del CAE en la Cuenta Única Tributaria, es decir, las garantías ejecutadas del crédito que se le adeudan a la TGR, que básicamente son aquellos estudiantes que egresaron de sus carreras y dejaron de pagar. Hay otro grupo de estudiantes -los desertores- cuyos acreedores, una vez dejaron de pagar sus créditos, pasaron a ser las instituciones de educación superior donde alcanzaron a cursar ramos con el CAE. Quiroz, según precisan desde Hacienda, se refería al grupo de los egresados morosos.

    A propósito de esa aseveración, La Tercera solicitó cifras oficiales a la Comisión Ingresa, la entidad a cargo de administrar el CAE sobre la evolución de la deuda global de los morosos del crédito.

    Dicha comisión divide a los deudores en dos tipos: egresados de sus carreras, y desertores. Estos dos grandes grupos, a su vez, tienen cinco categorías: al día sin deuda, al día con deuda, 1-2 cuotas en mora (mora blanda), 3 o más cuotas en mora (mora dura), y garantía ejecutada.

    En tal sentido, si se analiza todo el dinero adeudado tanto por egresados como desertores y sólo considerando las categorías que no están al día (desde una cuota en mora hasta garantía ejecutada), para diciembre de 2016 los egresados en mora sumaban UF 16.568.786, es decir, $660.117.003.026 con la moneda al valor de hoy. Mientras, los desertores en mora llegaban a UF 7.277.425, es decir, $289.939.889.425 al día de hoy. Entre ambos sumaban UF 23.846.211, es decir, $950.056.892.451 al día de hoy.

    En tanto, a diciembre de 2025 el mismo ejercicio resulta en que los egresados en mora alcanzaban las UF 141.539.615 (en pesos, $5.639.079.801.215), y los desertores en mora llegaban a UF 34.311.286, o sea, $1.366.995.945.526. En la suma, entre ambos llegaban a UF 175.850.901, es decir, $7.006.075.746.741. Esto es 637% por sobre, un aumento de poco más de 6 veces.

    Más específico aún, los egresados que estudiaron con CAE y tienen su garantía ejecutada, es decir, sin contar a quienes están en mora, pasaron de UF 6.054.314 ($241.209.924.074) en 2016 a UF 117.035.251 ($4.662.801.435.091) en 2025. Mientras, los desertores con garantía ejecutada pasaron de UF 4.475.728 ($178.317.479.248) en 2016 a UF 31.207.335 ($1.243.331.433.735) en 2025.

    ¿Y si se considerara toda la deuda del CAE, incluso con aquellos con sus cuotas al día?

    A diciembre de 2016 se tiene que los egresados adeudaban UF 53.023.213, mientras que los desertores, UF 9.358.530. Entre ambos tipos adeudaban UF 62.381.744. En contraste, a diciembre de 2025 los dos tipos de deudores debían UF 237.444.320 (UF 201.139.187 los egresados y UF 36.305.133 los desertores). Esta diferencia global es de 280% más, es decir, un aumento de 2,8 veces.

    Como dato, las personas al día o con cuenta saldadas, tanto desertores como egresados, pasaron a representar el 62,1% de los casi 304 mil beneficiarios del CAE que había en diciembre de 2016, al 32,5% del 1.029.000 de diciembre de 2025.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorCAEHaciendaJorge Quiroz

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