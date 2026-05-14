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    Parte nuevamente desde Turquía delegación chilena que iba en la Flotilla Global Sumud hacia la Franja de Gaza

    El pasado 29 de abril, 175 activistas de la delegación fueron capturados por el ejército de Israel en aguas de Grecia. Entre ellos se encontraba la chilena Macarena Chahuán, que a su regreso al país denunció torturas psicológicas. La delegación chilena actual está conformada por Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi y Carolina Eltit en las embarcaciones y Felipe Uthman en un convoy terrestre.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Parte nuevamente desde Turquía delegación chilena que iba en la Flotilla Global Sumud hacia la Franja de Gaza

    La madrugada de este jueves partieron desde el puerto de Marmaris, en Turquía, la delegación chilena que formaba parte de la Flotilla Global Sumud.

    La delegación internacional reúne a personas de diversos países con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en Palestina. Además de lo anterior, la misión también mantiene el objetivo político de presionar al estado de Israel respecto al bloqueo en Gaza.

    La delegación, conformada actualmente por 54 embarcaciones y cerca de 500 participantes de 45 países, fue interceptada a finales de abril pasado por el ejército de Israel, cerca de las costas de Grecia.

    En aquella circunstancia, 175 activistas fueron detenidos por las fuerzas israelíes. Entre ellos se encontraba la chilena Macarena Chahuán, quien finalmente regresó al país el pasado 4 de mayo acusando haber sufrido tortura psicológica.

    La actual delegación chilena a bordo de las embarcaciones estaría conformada por Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi y Carolina Eltit. Acompañando a una caravana terrestre que avanzará desde el norte de África hacia el paso fronterizo de Rafah se encuentra Felipe Uthman.

    Israel ha demostrado que no tiene límites para intentar detener cualquier iniciativa que escape de su control, especialmente aquellas impulsadas por movimientos humanitarios”, señaló Felipe Uthman.

    Es fundamental seguir presionando e incidiendo en los gobiernos de la región para avanzar hacia una solución justa para Palestina, con reparaciones y justicia real. También es urgente establecer un corredor humanitario sin intermediación israelí, porque no puede seguir dependiendo de Israel el ingreso de la ayuda que el mundo intenta entregar a Gaza”, agregó sobre la misión.

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