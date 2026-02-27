Gajardo se reúne con Fiscalía y entrega antecedentes de fuga en ex Penitenciaría: “No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se reúnen con el Fiscal Nacional (s), Roberto Garrido. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Durante la mañana de este viernes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se reunió con el Fiscal Nacional (s), Roberto Garrido y el Fiscal Marcos Pastén con el fin de entregar los antecedentes que maneja Gendarmería sobre los reos fugados recientemente de la ex Penitenciaría de Santiago, así como de otros casos de sujetos liberados por error en el último tiempo.

“Le hicimos entrega de todos los antecedentes que tiene Gendarmería de Chile respecto a los inusitados hechos que han ocurrido esta semana y también semanas anteriores, ya sea fuga o liberaciones por error, antecedentes que pueden ser muy relevantes para las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público”, señaló el ministro.

De acuerdo a lo que apuntó Gajardo, “todos estos hechos nosotros los hemos denunciado al Ministerio Público con el objeto de que el Ministerio Público pueda investigar si esto se debe a negligencia, negligencia inexcusable, que ya es un delito conforme a nuestra legislación penal, si se debe a actos de corrupción, que sería más grave aún, o si eventualmente hay dolo, lo que podría constituir, por cierto, delitos más graves todavía”.

En la misma línea, el ministro abordó la labor de Gendarmería mencionando que “nosotros, y en esto quiero ser bien enfático, respaldamos a la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que realizan un trabajo honesto en condiciones muy complejas”, aunque añadiendo que "con esa misma fuerza, queremos que todos los funcionarios que cometen hechos de corrupción, que manchan y deshonran a la institución, sean apartados de la misma“.

“No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos en su interior. Y para eso tenemos que ser muy firmes y tenemos que actuar con todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para apartar estos malos elementos de las filas institucionales”, expresó.

Respecto a los funcionarios que han sido apartados de sus funciones tras la fuga de los dos reos, Gajardo agregó que “fueron apartados por decisión administrativa” y los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para que se evalúe si hay comisión de delito.

“Se han hecho valer las responsabilidades administrativas. Ahora bien, si además hay comisión de delito, también queremos que eso se investigue. Eso lamentablemente por mucho tiempo no se hacía y se amparaba o se permitía que además se cometieran delitos al interior de la institución y eso es lo que nosotros queremos que eso termine”, expresó.

Reos Fugados de la ex Penitenciaría de Santiago

El ministro de Justicia abordó el caso de los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago apuntando que “claramente hubo vulneración de los protocolos”.

“Lo que hay que ver es si esa vulneración a los protocolos fue por falta de diligencia o hay otras razones, es decir, o hay corrupción o hay dolo o hay colaboración interna y esos antecedentes son los que estamos entregando al Ministerio Público para que el Ministerio Público lleve adelante las investigaciones y pueda determinar con claridad por qué los protocolos no operaron en este caso”, agregó.

Sobre si los sujetos habrían recibido ayuda desde el interior de Gendarmería, el ministro señaló que “para todos el hecho es tan sospechoso, que nosotros como cualquier persona, no podemos descartar que hayan otras razones”, aunque mencionando que “quién va a determinar qué es lo que ocurrió ahí en particular es el Ministerio Público después de la investigación”.

“Nosotros no descartamos ninguna hipótesis”, sostuvo el ministro apuntando que “El Fiscal Nacional rápidamente nos recibió y nos recibió con el fiscal, además, que está llevando adelante toda esta investigación y esperamos que esas investigaciones lleguen a puerto lo más rápido posible”.

En la misma línea, sobre los trabajos para la recaptura de los sujetos el ministro detalló que “están actuando coordinadamente todas las instituciones del Estado, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, porque queremos recapturarlos lo antes posible”.

“En general las personas que se han fugado de los establecimientos penales, en el último tiempo los hemos recapturado y ese también es un mensaje directo para ellos: los vamos a recapturar”, expresó.