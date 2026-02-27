SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gajardo se reúne con Fiscalía y entrega antecedentes de fuga en ex Penitenciaría: “No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos”

    Respecto a la fuga de los dos reos, el ministro apuntó que existió una vulneración de los protocolos y que "lo que hay que ver es si esa vulneración a los protocolos fue por falta de diligencia o hay otras razones".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se reúnen con el Fiscal Nacional (s), Roberto Garrido. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante la mañana de este viernes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se reunió con el Fiscal Nacional (s), Roberto Garrido y el Fiscal Marcos Pastén con el fin de entregar los antecedentes que maneja Gendarmería sobre los reos fugados recientemente de la ex Penitenciaría de Santiago, así como de otros casos de sujetos liberados por error en el último tiempo.

    “Le hicimos entrega de todos los antecedentes que tiene Gendarmería de Chile respecto a los inusitados hechos que han ocurrido esta semana y también semanas anteriores, ya sea fuga o liberaciones por error, antecedentes que pueden ser muy relevantes para las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público”, señaló el ministro.

    De acuerdo a lo que apuntó Gajardo, “todos estos hechos nosotros los hemos denunciado al Ministerio Público con el objeto de que el Ministerio Público pueda investigar si esto se debe a negligencia, negligencia inexcusable, que ya es un delito conforme a nuestra legislación penal, si se debe a actos de corrupción, que sería más grave aún, o si eventualmente hay dolo, lo que podría constituir, por cierto, delitos más graves todavía”.

    En la misma línea, el ministro abordó la labor de Gendarmería mencionando que “nosotros, y en esto quiero ser bien enfático, respaldamos a la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que realizan un trabajo honesto en condiciones muy complejas”, aunque añadiendo que "con esa misma fuerza, queremos que todos los funcionarios que cometen hechos de corrupción, que manchan y deshonran a la institución, sean apartados de la misma“.

    “No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos en su interior. Y para eso tenemos que ser muy firmes y tenemos que actuar con todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para apartar estos malos elementos de las filas institucionales”, expresó.

    Respecto a los funcionarios que han sido apartados de sus funciones tras la fuga de los dos reos, Gajardo agregó que “fueron apartados por decisión administrativa” y los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para que se evalúe si hay comisión de delito.

    “Se han hecho valer las responsabilidades administrativas. Ahora bien, si además hay comisión de delito, también queremos que eso se investigue. Eso lamentablemente por mucho tiempo no se hacía y se amparaba o se permitía que además se cometieran delitos al interior de la institución y eso es lo que nosotros queremos que eso termine”, expresó.

    Reos Fugados de la ex Penitenciaría de Santiago

    El ministro de Justicia abordó el caso de los reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago apuntando que “claramente hubo vulneración de los protocolos”.

    “Lo que hay que ver es si esa vulneración a los protocolos fue por falta de diligencia o hay otras razones, es decir, o hay corrupción o hay dolo o hay colaboración interna y esos antecedentes son los que estamos entregando al Ministerio Público para que el Ministerio Público lleve adelante las investigaciones y pueda determinar con claridad por qué los protocolos no operaron en este caso”, agregó.

    Sobre si los sujetos habrían recibido ayuda desde el interior de Gendarmería, el ministro señaló que “para todos el hecho es tan sospechoso, que nosotros como cualquier persona, no podemos descartar que hayan otras razones”, aunque mencionando que “quién va a determinar qué es lo que ocurrió ahí en particular es el Ministerio Público después de la investigación”.

    “Nosotros no descartamos ninguna hipótesis”, sostuvo el ministro apuntando que “El Fiscal Nacional rápidamente nos recibió y nos recibió con el fiscal, además, que está llevando adelante toda esta investigación y esperamos que esas investigaciones lleguen a puerto lo más rápido posible”.

    En la misma línea, sobre los trabajos para la recaptura de los sujetos el ministro detalló que “están actuando coordinadamente todas las instituciones del Estado, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, porque queremos recapturarlos lo antes posible”.

    “En general las personas que se han fugado de los establecimientos penales, en el último tiempo los hemos recapturado y ese también es un mensaje directo para ellos: los vamos a recapturar”, expresó.

    Más sobre:GendarmeríaFugaReosMinistroJaime GajardoMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    OPA por Iansa: a cuatro días del término del plazo el 26% de los minoritarios ha aceptado la oferta

    Lo más leído

    1.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    2.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    3.
    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    4.
    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    5.
    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero
    Chile

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?