Israel anuncia la muerte del comandante de la Armada de Irán, considerado responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz

Alireza Tangsiri se desempeñaba como comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, al que acusa de estar detrás de las medidas militares para bloquear el tránsito naval en el estrecho de Ormuz como parte de la respuesta de Teherán a la ofensiva israelí-estadounidense, lanzada el 28 de febrero en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

“Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal”, ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha agregado que en el ataque han muerto además “varios oficiales” del organismo, sin precisar sus identidades.

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An Israeli official says the IRGC Navy commander, Alireza Tangsiri, has been ELIMINATED in a strike in Bandar Abbas - Times of Israel pic.twitter.com/pdDPg4Zwhs — Open Source Intel (@Osint613) March 26, 2026

Así, ha resaltado que Tangsiri “era directamente responsable de los actos terroristas de bombardeo y bloqueo del estrecho de Ormuz”, al tiempo que ha apuntado que esto “es un mensaje claro a todos los altos cargos de la organización terrorista iraní”, entre ellos los de la Guardia Revolucionaria, “que actualmente controla Irán”.

“Las FDI seguirá eliminándolos uno a uno”, ha amenazado Katz, al tiempo que ha puntualizado que la muerte de Tangsiri supone “una noticia importante” para Estados Unidos y “una muestra de la ayuda de las FDI a la hora de abrir el estrecho de Ormuz”. “Seguimos operando en Irán con todo nuestro poderío para lograr los objetivos de la guerra”, ha destacado.

La muerte de Tangsiri, nacido en 1964 y comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria desde 2018, no ha sido por ahora confirmada por las autoridades de Irán. El hombre estaba bajo sanciones de Estados Unidos desde junio de 2019, cuando fue designado por Washington como “un terrorista”.

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The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri has been eliminated in an Israeli airstrike in Bandar Abbas.



He and his men were buried under a collapsed building pic.twitter.com/hFrh2uL8aj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.