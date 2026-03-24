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    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, sostuvo que “estamos buscando todos los elementos diplomáticos para que esta relación con Venezuela se restablezca, al menos en términos consulares, para poder contar con la documentación necesaria”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer que sostuvo una reunión con la embajada de Estados Unidos, donde, entre otros temas, se abordó la relación con Venezuela con el fin de destrabar las expulsiones hacia ese país.

    Según explicó Sauerbaum en conversación con Radio Duna, “Estados Unidos ya está jugando un rol muy importante en Latinoamérica y requerimos su colaboración en distintos ámbitos, tanto en ámbitos de tecnología y también en gestiones políticas que nos puedan ayudar a resolver el principal problema que hoy tenemos para hacer las expulsiones hacia Venezuela”.

    De acuerdo con lo detallado por el director, los ciudadanos venezolanos “hoy día son más del 60% de las 37.000 personas que están listas para ser expulsadas y que, por situaciones diplomáticas, no lo podemos hacer”.

    “Hoy día, lamentablemente, no tenemos una relación diplomática que permita emitir los documentos para que estos venezolanos, que están expulsados por decreto, tanto administrativo como judicial, lo puedan hacer”, añadió.

    Es así como Sauerbaum mencionó que “estamos buscando todos los elementos diplomáticos para que esta relación con Venezuela se restablezca, al menos en términos consulares, para poder contar con la documentación necesaria”.

    Respecto de cuándo podrían concretarse estas expulsiones, el director nacional de Migraciones sostuvo que “No tenemos una fecha porque, como le digo, el principal tope administrativo que tenemos hoy es la relación con Venezuela y esperamos resolver eso para poder avanzar rápidamente”, agregando que, mientras tanto, se avanzará con las personas de otras nacionalidades.

    Es así como detalló que “vamos a preparar para la segunda semana de abril el primer vuelo charter a Colombia con alrededor de 60 personas”.

    Modernización del servicio

    En la ocasión, Sauerbaum, también apuntó que esperan que Estados Unidos ayude en la modernización del servicio.

    “Necesitamos hacer un proceso de modernización porque tenemos muchísimos trámites detenidos”, sostuvo enfatizando que "hoy día tenemos más de 120.000 nacionalidades pedidas en trámite y tenemos más de 200.000 residencias temporales y definitivas también en trámite, justamente porque el trámite es casi manual".

    Según detalló, “Yo ayer llegué al servicio y una de las cosas primeras que hice fue justamente recorrer el edificio y es impresionante la cantidad de papel. Es una fábrica de papel el servicio migratorio justamente porque todavía se hacen manualmente los documentos”.

    Más sobre:Frank SauerbaumMigracionesVenezuelaEmbajada Estados Unidos

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