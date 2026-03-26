Diputada Ximena Ossandón (RN) realizada llamado a no sacar “ventajas políticas” por alza de combustible: “Me parece que es de baja monta”

La diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, se refirió durante la mañana de este jueves a la discusión por el alza de los combustibles, llamando a no sacar ventajas políticas del hecho.

En conversación con Radio Duna es que mencionó que “a esta altura, es como si uno tuviera un terremoto” y añadiendo que “empezar a sacar ventajas políticas cuando hay una tragedia, a mí me parece que es de baja monta”.

Durante la noche del miércoles, desde la Cámara aprobaron el proyecto de ley del gobierno que adopta medidas transitorias para contener el precio de la parafina en el contexto de la emergencia energética internacional, quedando listo para su promulgación.

Al respecto, la diputada y vicepresidenta de la Cámara se refirió a las propuestas realizadas, como congelamiento de peajes y el TAC, apoyo al gas y teletrabajo, apuntando que “la mayoría de esas propuestas, que son propuestas para que se analicen, yo las propuse en mi exposición y, lamentablemente, era tal el boche que había que nadie pesca”.

A la vez realizó un llamado a ver soluciones y encontrar acuerdos con el sector privado, mencionando que “no nos cerremos que no hay plata, sino que llamemos a actores que lleguemos a acuerdo para que esto sea más barato”.

En la ocasión, la diputada además se refirió a los cuestionamientos al Gobierno en materia comunicacional, apuntando que "lo único que yo entiendo a esta altura en mi vida, después de los varios años de política que llevo, que aunque a uno no le guste, la gente no quiere que... A ver, no es la primera prioridad que el Gobierno sea sincero, lo que quiere es que el bolsillo no se le afecte".

Es así como señaló que “yo creo que el gobierno tomó una apuesta, vamos a sincerar el precio del combustible, vamos a sincerar el tema de nuestra caja fiscal, y la gente no va a entender, y el Gobierno tiene que entender algo que yo entendí hace mucho tiempo, es más, lo entendí en mi primera campaña, que a veces el exceso de verdad no te juega bien porque la gente quiere soluciones”.

“Aquí este gobierno tiene que, y tenemos todos en general que aprender, que no puede ser que una persona en comunicaciones decida decir una frase que inmediatamente tiene que sacar del foco del problema al Ministro de Hacienda“, añadió, mencionando que “vamos perdiendo tiempo, en vez de estar 100% ocupados en buscar soluciones”