Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó este lunes que los hallazgos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves doméstica siguen extendiéndose por el país, luego de detectar la enfermedad en aves de la Región de Magallanes y nuevos casos en la Región del Maule.

La confirmación la entregó el organismo de control agrícola luego de que la semana pasada se confirmara el hallazgo de la enfermedad en aves de la Región de La Araucanía, puntualmente en la comuna de Reinaco, lo que motivó la declaración de alerta temprana preventiva por evento zoosanitario.

En esa línea, desde el SAG esta jornada confirmaron casos en la comuna de Porvenir, en Magallanes y también en San Clemente, de El Maule, en aves domésticas.

“Frente a esta situación, el SAG hace un llamado urgente a quienes tienen aves de corral a reforzar las medidas de bioseguridad, evitando el contacto con aves silvestres y a reportar de inmediato cualquier síntoma sospechoso asociado a este virus”, sostiene el organismo.

Con esto, el virus ya se ha detectado en seis regiones: Metropolitana (en la comuna de Melipilla); en Valparaíso (en aves domésticas y silvestres); O’Higgins, La Araucanía, Maule y Magallanes.

En línea con lo anterior, desde el organismo recomendaron a los criadores de aves que resguarden los corrales y eviten el contacto con especies silvestres, especialmente en el período de migración. Asimismo, reforzaron la necesidad de mantener bajo cuidado el alimento y el agua de los ejemplares domésticos, para evitar contagios.

Además, se llamó a prestar atención si los ejemplares presentan signos como descoordinación, plumaje erizado, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, decaimiento o mortalidad inusual.