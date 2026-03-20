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    Senapred declara alerta temprana preventiva en La Araucanía por detección de influenza aviar H5N1 en aves de corral

    Los casos ya se extienden por cinco regiones del país, en el marco de la emergencia zoosanitaria decretada por el SAG a nivel nacional.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Gallinas. Foto: Pixabay.

    Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante de Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región de La Araucanía debido a la detección de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves de traspatio.

    El caso fue detectado en aves domésticas de corral de la comuna de Reinaco, según lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

    De acuerdo con los antecedentes expuestos por el SAG, la detección reviste un riesgo zoosanitario para el resto de la región, por lo que se activó el Servicio Nacional de Emergencia del SAG. Todo, en el marco de la emergencia zoosanitaria declarada a nivel nacional por el organismo tras detectarse el primer caso del virus, en la Región de Valparaíso.

    El caso actual de La Araucanía fue analizado por el Senapred local y la Delegación Presidencial Regional, lo que concluyó con la declaración de la alerta temprana, la que estará vigente desde este viernes y hasta que las condiciones lo ameriten.

    “La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza”, agrega el organismo.

    Casos se extienden por el país

    El SAG, junto con informar la detención del caso en la comuna de Reinaco, también entregó un balance respecto a la detección de la influenza aviar H5N1 por el resto del país.

    El virus ya ha sido detectado en cinco regiones: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y ahora, en La Araucanía, con afectación en ejemplares domésticos. A ellas se suma la región del Maule, donde la enfermedad fue hallada en aves silvestres.

    “A pesar de estos hallazgos, Chile mantiene su condición de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales", detalló el organismo.

    Con todo, añaden que “el SAG continúa reforzando la vigilancia en cuerpos de agua y traspatios, junto con intensificar las medidas de bioseguridad en planteles productivos, considerando que las aves migratorias -principales portadoras del virus- retornan en esta época hacia el hemisferio norte, lo que incrementa el riesgo de propagación".

    Los casos en Chile

    En detalle, la primera detección ocurrió en aves silvestres de la Región del Valparaíso, en el humedal El Yali, afectando a ejemplares de cisnes coscoroba; además de otro foco en aves de patio en la comuna de Nogales.

    También fueron detectados casos en la comuna de San Clemente (Maule), un foco en Melipilla (Metropolitana) y otros en Pumanque y Las Cabras (O’Higgins).

    Desde el SAG reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad para quienes crían aves, dado el alto riesgo de contagio entre aves silvestres y domésticas consideradas para producción y consumo.

    “Entre las principales recomendaciones está mantenerlas en espacios protegidos, evitando el contacto con aves silvestres y resguardando que el alimento y el agua no sean compartidos”, señalaron.

    Además, se llamó a prestar atención si los ejemplares presentan signos como descoordinación, plumaje erizado, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, decaimiento o mortalidad inusual.

    “Se debe evitar su manipulación y notificar de inmediato al SAG, ya que el virus puede transmitirse a mamíferos, incluidos los seres humanos”, reforzaron.

    Más sobre:H5N1influenza aviarLa AraucaníaSAGSenapred

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