    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    El organismo precisó que activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y que establece coordinaciones con otros organismos como Sernapesca, Senapred, el Ministerio de Salud y el sector privado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó este miércoles, la detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso, específicamente en especies que habitan el Humedal El Yali.

    La detección se produjo luego de que personal de la repartición concurriera al lugar tras una denuncia que señalaba la mortandad de cisnes coscoroba que estaban en el referido humedal, tras lo cual se pudieron obtener muestras que fueron analizadas en el laboratorio central del SAG, las que resultaron positivas al virus.

    El caso se registra, precisan, luego de que el SAG activara un plan de vigilancia intensiva por influenza aviar que data de hace varios meses de antelación, debido a la circulación del patógeno en el hemisferio norte y por la temporada de migración de aves.

    A ello, se sumaron como factores de advertencia, las alertas sanitarias levantadas por países como Argentina, Brasil y Uruguay, que ha afectado a aves de traspatio para producción de productos alimentarios, como también a otras aves silvestres.

    “Es así como el SAG ya activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y comenzó el trabajo de vigilancia y muestreo en el sector afectado, estableciendo en paralelo coordinaciones con organismos públicos como Sernapesca, Senapred y el Ministerio de Salud, así como con el sector privado, considerando la cercanía del hallazgo a planteles avícolas”, señaló el organismo.

    En esa línea, agregaron que, al tratarse del hallazgo en aves silvestres, no implica un cierre para los mercados de Chile, “manteniendo su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales”.

    El SAG recordó que la influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a aves domésticas como silvestres y no tiene cura. Asimismo, señala que, de manera eventual, puede transmitirse a otras especies, incluido el ser humano.

    Brote de 2023

    El organismo, además, sostuvo que si bien el país se encuentra libre del virus desde agosto del año 2023, el último brote tuvo un impacto significativo, afectando a más de 100 mil aves silvestres de 52 especies, 175 criaderos de traspatio y 12 establecimientos comerciales.

    Además, provocó el cierre de 78 mercados de exportación -que actualmente ya han sido reabiertos- y generó casos en mamíferos marinos, así como un contagio humano confirmado.

    Por lo anterior, hicieron un llamado a los propietarios de aves de traspatio, a reforzar las medidas de bioseguridad en gallineros, señalando que las aves de corral deben evitar el contacto con aves silvestres, por la posibilidad de contagio.

    Así, indicaron que ante síntomas en aves como falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la postura de huevos (con cáscaras blandas o deformes), hinchazón de cabeza, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, postración o muerte, se debe contactar de inmediato al SAG, de manera telefónica o a través de sus canales digitales.

