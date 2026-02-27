“Siempre he sido anticolocolino” y “tonteras“: el día en Johnny Herrera y Claudio Bravo se cruzaron por un Superclásico

Este fin de semana se disputa el Superclásico 199 del fútbol chileno. Colo Colo y Universidad de Chile chocarán en el estadio Monumental el domingo a las 18:00 horas. Un duelo con historia y con muchos capítulos a lo largo de los años.

Sin de arqueros se habla, Johnny Herrera y Claudio Bravo, cuando defendían las respectivas camisetas, son de las figuras más recordadas de este siglo.

Antes de que ambos fueran compañeros por varios años en la selección nacional, protagonizaron un duro cruce que aún se recuerda a más de 20 años de suceder.

Las declaraciones de Herrera y la respuesta de Bravo

El intercambio ocurrió en 2004, cuando el Cacique visitó a la U en el Estadio Nacional en la primera fecha del Torneo de Clausura. A inicios de agosto, los dirigidos por Ricardo Dabrowski se impusieron por la cuenta mínima con el tanto de Miguel Riffo (25′).

En el encuentro, el guardameta Azul se definió como “anticolocolino”. Bravo, quien ya era participe en La Roja de Juvenal Olmos, contestó al mencionar que los dichos de Herrera eran “tonteras”, “odio innecesario” y le aconsejó tener cuidado con sus palabras.

Los dos porteros cuando compartían en la selección. Foto: Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El conflicto no terminó allí, ya que el universitario continuó respondiendo. “No sé qué consejo me pueda dar él. Es mi personalidad, soy así, siempre he sido anticolocolino y no porque ahora esté jugando o porque sea futbolista profesional voy a decir lo contrario”, dijo.

“No es odio la palabra que siento hacia ellos, en eso se equivoca, pero siempre he sido anticolocolino y eso va a ser hasta la muerte”, aseguró el histórico guardameta de la U.

“Me da exactamente lo mismo lo que diga él y si quiere decir algo que me lo diga a mí, no tiene que mandar recados por la prensa. Me preguntaron por una situación puntual y respondí lo que siento”, afirmó el exCorinthians criticando al albo.

Herrera, que se imponía como el arquero titular en los universitarios, finalizó refiriéndose a la crisis institucional que cruzó Colo Colo. “Nunca voy a andar vendiendo el cuento ni engañando a la gente con que sí, que me gustaría que le fuera bien porque está quebrado”, opinó.

Con el paso de los años, este episodio quedó en el pasado. Tras entrenar juntos con la camiseta de la selección, los exfutbolistas han dejado buenas palabras entre ellos, dejando las diferencias atrás.