“Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

El tenis vuelve a quedar bajo la lupa por corrupción. Este viernes, los organismos encargados de velar por la transparencia del deporte informaron de la sanción aplicada al argentino Leonardo Aboian luego de detectar irregularidades vinculadas a encuentros disputados en torneos del circuito ITF. La investigación determinó que el jugador incurrió en conductas que vulneran el programa Anticorrupción del Tenis, el cual prohíbe cualquier forma de manipulación de resultados o colaboración con redes de apuestas.

El resultado final arrojó que el transandino arregló ocho partidos en individuales y dobles en certámenes de los Circuitos Challenger e ITF entre 2018 y 2025; además, reconoció 30 infracciones dentro del programa.

Además, dentro de los cargos aceptados por el mismo jugador, aparecen distintas conductas graves. Entre ellas figuran “facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos”.

Argentinian tennis player Leonardo Aboian has been suspended for a period of six years and nine months after admitting to 30 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.https://t.co/HlnE84Rd0F pic.twitter.com/ISqoDdjbc4 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) February 27, 2026

El argentino de 27 años, que había sido suspendido de manera provisional el 10 de septiembre de 2025, deberá cumplir una sanción de 81 meses como periodos de inelegibilidad que finaliza el 18 de junio de 2032.

Con esta sanción, Aboian tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis de los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional. Además, tendrá que pagar una multa de 40 mil dólares, de los cuales ya canceló 25 mil.

Trayectoria

Si bien hoy su nombre figura bajo el ranking 997° de la ATP a nivel singles, Aboian llegó a escalar hasta el puesto 453° de individuales en septiembre del 2022 y figuró 229° del mundo en dobles en abril del año pasado, meses antes de la sanción. Incluso llegó a ubicarse 196° de singles en la ITF.

Asimismo, su recorrido incluyó tres títulos individuales en torneos ITF entre 2021 y 2022, todos en Egipto, y 19 coronas en dobles desde 2019. La última celebración fue cuando ganó el título de dobles del M15 de Santiago de Chile en agosto del 2025 en compañía de Ignacio Monzón frente al norteamericano Milledge Cossu y el argentino Felipe Dreer por 6-2 y 6-4.

El jugador había disputado su último certamen oficial en el Challenger de Villa María. Un evento donde cayó en dobles y no logró superar la qualy en singles. Ahora meses después, la investigación se cerró con una resolución que lo dejará fuera de las canchas por más de seis años.