SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Desde sabores mediterráneos que se revelan en secreto, hasta reinterpretaciones de la cocina palestina y delicados maridajes de té y vino, estas experiencias en Santiago invitan a sentarse, compartir y dejar que la comida cuente su propia historia.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Salir a comer puede ser mucho más que elegir un plato de una carta. En Santiago hay proyectos que transforman la cena en una experiencia íntima, sensorial y, a veces, completamente inesperada. Mesas compartidas con desconocidos, menús sorpresa y relatos que cruzan cultura, identidad y memoria son parte de estas propuestas que invitan a dejarse llevar.

    La Chipriota

    Una dirección que se revela solo al confirmar la reserva y una mesa larga donde nadie se conoce, pero todos comparten. Así funcionan las “cenas escondidas” de La Chipriota, el proyecto de la cocinera autodidacta Myrto Paschalidou, de origen chipriota, que busca trasladar a sus comensales a la isla mediterránea sin salir de Santiago.

    En un espacio ambientado con detalles que evocan el Mediterráneo, la experiencia se construye en torno a la sorpresa. El menú no se adelanta, no se publica y no admite cambios. Cada cena es única y está pensada como un recorrido por sabores tradicionales chipriotas, con recetas familiares y productos frescos.

    Parte del encanto está en el misterio: solo quienes reservan conocen los detalles finales. La próxima cena escondida será el 14 de marzo y los cupos se gestionan exclusivamente a través de su Instagram, @lachipriota. Una invitación a soltar el control y confiar en la cocina como relato.

    Ochomil

    Aquí la experiencia tiene nombre propio y una raíz clara: la cocina palestina. Liderado por el chef Jad Alarja, Ochomil organiza cenas de autor, generalmente de cinco tiempos, donde los platos dialogan con la memoria, el territorio y la tradición.

    Cada cena es única, irrepetible y diseñada para un grupo reducido de comensales. Los platos buscan reinterpretar la cocina palestina desde una mirada contemporánea y personal del chef, utilizando sabores tradicionales árabes para mezclarlos con técnicas actuales y productos locales.

    Más que un restaurante tradicional, Ochomil funciona como un lugar de encuentro donde la cocina, la conversación y el ritual de sentarse a la mesa se transforman en una experiencia íntima.

    Para cada experiencia el maridaje es esencial. La cena Filastin tiene maridaje de cócteles, mientras que la Dawali, cuyo nombre significa parra en árabe, incluye un maridaje de vinos con una viña invitada.

    Cada mes se anuncia una nueva experiencia, lo que convierte cada cena en un evento esperado por quienes siguen el proyecto. La próxima está programada para el 14 de marzo y todos los detalles se encuentran en el Instagram @ochomil.cl y en su página web.

    Yum Cha

    Su nombre, en cantonés, significa “tomar té”, pero la propuesta va mucho más allá de una taza. Yum Cha ofrece cenas maridadas con té, sake o vino, que combinan sabores de la cocina asiática con productos locales.

    Hay dos opciones de menú: uno de seis tiempos y otro de diez, ambos pescetarianos. A eso se suma la posibilidad de elegir entre tres tipos de maridaje: solo té; té acompañado de vino o sake japonés; o exclusivamente vino. La propuesta invita a explorar cómo cada bebida transforma el sabor del plato.

    En 2024, el restaurante fue destacado por la revista Time como uno de los 100 destinos imperdibles que visitar en el mundo, reconocimiento que consolidó su lugar dentro de la escena gastronómica local. La cocina está a cargo del chef Nicolás Tapia, quien propone una experiencia pausada, detallista y pensada para quienes disfrutan descubrir matices en cada bocado.

    Las reservas para vivir esta experiencia se realizan a través de su página web.

    Más sobre:Datos PaulaCenas en SantiagoLa ChipriotaOchomilYum ChaRestaurantes en Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

    Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    Transición se tensa en su recta final: Kast sale al paso de la estrategia de La Moneda de compartir los costos por el cable chino

    Luego de meses sin verse: Migueles busca acercamiento con Vivanco y solicita al tribunal fijar contactos semanales

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este jueves

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando
    Chile

    Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

    Liberaciones erróneas, fugas y detenciones de funcionarios: los “siete meses terribles” del director de Gendarmería

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”
    Negocios

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Enel Américas reporta resultados 2025 y anuncia inversiones por casi US$ 8 mil millones hasta 2028

    Quiénes son los asesores legales de Andes Iron que buscan reflotar el proyecto Dominga

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo
    El Deportivo

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    “Por imitar un macaco”: en Brasil detienen a un hincha de O’Higgins por acto racista contra los jugadores de Bahia

    Cambios en el Mundial, una tirante relación con Chile y polémicas: los 10 años de Gianni Infantino al mando de la FIFA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless
    Cultura y entretención

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida
    Mundo

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?