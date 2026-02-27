Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul

Tras tres jornadas de operativo y un despliegue coordinado entre municipio, delegación presidencial y policías, las autoridades dieron por finalizada la etapa de desalojo de la ex toma Dignidad en La Florida, destacando el cumplimiento de los plazos establecidos y el alto nivel de complejidad que implicó la intervención.

En el balance del último día, el alcalde Daniel Reyes, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y el prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera, coronel Ignacio Toledo, informaron que la remoción de escombros supera el 75% de avance, con más de 3.000 toneladas ya retiradas.

Durán calificó el procedimiento como un “hecho inédito”, subrayando que la magnitud del asentamiento obligó a ejecutarlo en dos etapas: “Las características geográficas, su extensión y la cantidad de maquinaria involucrada hacen que este sea un hecho inédito. Como delegación presidencial, vamos a sintetizar todo este proceso en un documento que sirva para que las futuras autoridades sigan trabajando con el propósito de restablecer la seguridad en toda la Región Metropolitana y enfrentar este tipo de asentamientos”, señaló.

Reyes, en tanto, valoró el trabajo conjunto y puso a disposición la experiencia del municipio para otros territorios. “Más allá de cualquier diferencia política, somos funcionarios del Estado que trabajamos para las personas. Pondremos a disposición de otros municipios e instituciones toda la información y capacitación necesaria para llevar adelante procesos exitosos como este”, afirmó.

Respecto a lo que viene, el jefe comunal explicó que ahora se avanzará en la inhabilitación del terreno para evitar nuevas ocupaciones y posteriormente en la etapa final del Parque Quebrada de Macul, proyecto que se emplazará en la ribera norte del sector intervenido.

En paralelo al operativo, el municipio desplegó un trabajo social intensivo que permitió concretar 47 atenciones durante los tres días de intervención en terreno. En esta segunda etapa, además, se levantaron 200 informes sociales correspondientes a 601 familias registradas en el catastro oficial.

Estos antecedentes están siendo evaluados por el Serviu Metropolitano para la asignación de 109 subsidios de arriendo aún disponibles. A la fecha, ya se han gestionado 85 beneficios: 62 tramitados por la Municipalidad de La Florida y 23 por Peñalolén, de los cuales 15 ya se encuentran aplicados efectivamente.

La toma Dignidad antes del desalojo.