Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas? Foto referencial de archivo

Este viernes se confirmó el próximo regreso de Gorillaz a Chile, que volverá a suelo nacional en el marco de su gira The Mountain Tour.

La fecha está programada para el viernes 4 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago.

Dicha gira se enmarca en la promoción del nuevo disco del grupo que lleva el mismo nombre y ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify.

Venta de entradas para Gorillaz en Chile

La venta de entradas para la fecha de Gorillaz en Chile se realizará en el sitio Ticketmaster.

El proceso comenzará el miércoles 4 de marzo a las 12:00 horas, a través de una preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

Posteriormente se realizará la venta general, desde las 12:01 horas del viernes 6 de marzo.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio: