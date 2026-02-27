SUSCRÍBETE
    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Si bien las expectativas son menores a los resultados reflejados en el Imacec de diciembre, los economistas esperan que este año la economía crezca un 2,6%.

    Sofía López 
    Sofía López
    Codelco logra acuerdo de negociación colectiva anticipada con profesionales y analistas de división Gabriela Mistral

    Al igual que en diciembre, el Índice de Producción Industrial (IPI) volvió a caer. Esta vez presentó una contracción de 1,1% respecto del mes anterior y una caída de 1,6% interanual. De los tres índices, el de producción minera y manufacturera cayeron 0,1% y 3,8%, respectivamente, mientras que electricidad, gas y agua mantuvo la tendencia de diciembre y creció un 1,2%

    De acuerdo con la serie desestacionalizada y corregida por efecto calendario, el IPI de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE) consignó una baja de 1,6% respecto al mes anterior y un descenso interanual de 0,1%.

    Frente a este escenario, los economistas esperan un crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en torno al 1% anual. No obstante, para el año esperan un alza de 2,6%.

    Si bien la economista de BICE Inversiones, Marcela Calisto, espera “un crecimiento de 1% anual para el Imacec del mes, consistente con un aumento de 0,3% mensual en el nivel desestacionalizado”, asegura la economista de BICE Inversiones.

    Mientras la economista OCEC-UDP, Valentina Apablaza, advierte sobre un debilitamiento del sector minero frente a la caída que viene acarreando hace tiempo. Por esta razón espera un Imacec cercano a 1%. “Esta cifra estaría alineada con “un crecimiento más acotado de la economía chilena que se viene arrastrando desde el segundo semestre de 2025, sumado a factores particulares, como, por ejemplo, la existencia de un día hábil menos respecto a enero del año anterior”, señala la economista.

    Por su parte, el economista en jefe para Latinoamérica de Itaú, Andrés Pérez, estima que los resultados sugieren “un ritmo de actividad algo menor a lo anticipado, por lo que también espera un 1%. “Si bien los datos mensuales suelen ser volátiles, el conjunto de datos que hemos observado recientemente sugiere un ritmo de actividad algo menor a lo anticipado. Ello contrasta con expectativas cada vez más auspiciosas sobre las perspectivas económicas”, asegura Pérez.

    Una mirada levemente optimista tiene el economista de Corpa, Pavel Castillo, quien dice que tiene como escenario base “un imacec alrededor de 1,5% para enero pese a la caída que muestran varios sectores productivos respecto hace un años, principalmente porque esperamos que comercio y servicios mantengan las cifras positivas, aunque comercio tiene un alto punto de comparación respecto hace un año”.

