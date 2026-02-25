Tacos de salmón y mango
Frescos, coloridos y equilibrados, estos tacos de salmón y mango son una invitación a salir de la rutina sin complicarse en la cocina.
Receta para 4 personas.
Ingredientes
Para el pebre de mango:
1 mango cortado en cubos.
2 cebollines picados.
½ taza de cilantro.
1 ají rojo picado.
2 cucharadas de aceite.
2 limones de pica (jugo).
1 palta cortada en cubos
½ cucharadita de sal.
Para el salmón:
1 trozo de filete de salmón (400 g aproximadamente).
2 limones de pica (jugo).
1 cucharadita de ralladura de jengibre.
1 chorrito de aceite vegetal o de oliva.
Sal a gusto.
Preparación:
1. Disponer el filete de salmón en un bol.
2. Mezclar con el jugo de los limones, la ralladura de jengibre y la sal.
3. Dejar marinando 20 minutos refrigerado.
4. Para el pebre de mango: mezclar todos los ingredientes en un bol. Probar y corregir sazón.
5. Cocinar el salmón en una sartén, a fuego fuerte y con un poco de aceite, durante 3 minutos por lado o hasta que esté cocinado (rosado pálido).
5. Para el montaje: rellenar cada taco con repollo, pebre de mango, trozos de salmón ya cocinado y crema ácida.
