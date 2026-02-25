Tacos de salmón y mango

Receta para 4 personas.

Ingredientes

Para el pebre de mango:

1 mango cortado en cubos.

2 cebollines picados.

½ taza de cilantro.

1 ají rojo picado.

2 cucharadas de aceite.

2 limones de pica (jugo).

1 palta cortada en cubos

½ cucharadita de sal.

Para el salmón:

1 trozo de filete de salmón (400 g aproximadamente).

2 limones de pica (jugo).

1 cucharadita de ralladura de jengibre.

1 chorrito de aceite vegetal o de oliva.

Sal a gusto.

Preparación:

1. Disponer el filete de salmón en un bol.

2. Mezclar con el jugo de los limones, la ralladura de jengibre y la sal.

3. Dejar marinando 20 minutos refrigerado.

4. Para el pebre de mango: mezclar todos los ingredientes en un bol. Probar y corregir sazón.

5. Cocinar el salmón en una sartén, a fuego fuerte y con un poco de aceite, durante 3 minutos por lado o hasta que esté cocinado (rosado pálido).

5. Para el montaje: rellenar cada taco con repollo, pebre de mango, trozos de salmón ya cocinado y crema ácida.