    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Frescos, coloridos y equilibrados, estos tacos de salmón y mango son una invitación a salir de la rutina sin complicarse en la cocina.

     

    Receta para 4 personas.

    Ingredientes

    Para el pebre de mango:

    1 mango cortado en cubos.

    2 cebollines picados.

    ½ taza de cilantro.

    1 ají rojo picado.

    2 cucharadas de aceite.

    2 limones de pica (jugo).

    1 palta cortada en cubos

    ½ cucharadita de sal.

    Para el salmón:

    1 trozo de filete de salmón (400 g aproximadamente).

    2 limones de pica (jugo).

    1 cucharadita de ralladura de jengibre.

    1 chorrito de aceite vegetal o de oliva.

    Sal a gusto.

    Preparación:

    1. Disponer el filete de salmón en un bol.

    2. Mezclar con el jugo de los limones, la ralladura de jengibre y la sal.

    3. Dejar marinando 20 minutos refrigerado.

    4. Para el pebre de mango: mezclar todos los ingredientes en un bol. Probar y corregir sazón.

    5. Cocinar el salmón en una sartén, a fuego fuerte y con un poco de aceite, durante 3 minutos por lado o hasta que esté cocinado (rosado pálido).

    5. Para el montaje: rellenar cada taco con repollo, pebre de mango, trozos de salmón ya cocinado y crema ácida.

