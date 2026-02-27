OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

“Una IA experta de nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT. Foto: REUTERS.

Nuevo hito en la industria de la inteligencia artificial. OpenAI anunció este viernes una ronda de financiamiento por US$110.000 millones, más del doble de la obtenida hace un año, que había marcado un récord para una empresa tecnológica privada.

La ronda constituye la mayor financiación privada de la historia.

La operación eleva su valoración pre-money (valoración de una empresa antes de recibir una nueva inversión) a US$ 730.000 millones, frente a los US$ 500.000 millones alcanzados en una financiación secundaria en octubre.

Según informó la compañía, Amazon aportó US$50.000 millones, Nvidia US$30.000 millones y SoftBank otros US$30.000 millones. OpenAI indicó que se espera la incorporación de otros inversionistas a medida que avance la ronda.

“Estamos súper entusiasmados con este acuerdo”, señaló el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en el programa “Squawk Box”, de CNBC.

“La IA va a estar en todas partes. Está transformando toda la economía, y el mundo necesita una gran cantidad de poder de cómputo colectivo para satisfacer la demanda”.

En paralelo a su inversión, Amazon anunció una asociación estratégica multianual con OpenAI para desarrollar modelos personalizados que impulsarán aplicaciones orientadas a clientes.

Además, la firma de inteligencia artificial ampliará en US$100.000 millones, durante los próximos ocho años, su acuerdo vigente por US$38.000 millones con Amazon Web Services (AWS), que actuará como proveedor exclusivo de distribución en la nube de terceros para su plataforma empresarial Frontier, presentada este mes.

Las compañías detallaron que la inversión de US$ 50.000 millones de Amazon comenzará con un compromiso inicial de US$ 15.000 millones, seguido de otros US$35.000 millones “en los próximos meses cuando se cumplan ciertas condiciones”.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, afirmó que “es muy temprano en el espacio de la IA, y OpenAI ha tenido un comienzo asombroso”.

Agregó que la empresa “será uno de los grandes ganadores a largo plazo” y que pueden ayudarlos “bastante como parte de esta asociación”.

OpenAI precisó que el anuncio “no cambia en modo alguno los términos” de su alianza con Microsoft, uno de sus principales respaldos financieros desde 2019. En una declaración conjunta, ambas compañías señalaron que la asociación sigue siendo “fuerte y central”.

Microsoft mantiene la opción de participar en la ronda, según una fuente con conocimiento del asunto.

La empresa también informó que ampliará su colaboración con Nvidia y utilizará 3 gigawatts de capacidad dedicada de inferencia y 2 gigavatios de capacidad de entrenamiento en sistemas Vera Rubin.

De acuerdo con fuentes citadas por CNBC, OpenAI apunta ahora a un gasto total en cómputo cercano a US$ 600.000 millones hacia 2030.

La compañía proyecta que sus ingresos totales superarán los US$280.000 millones en ese año, con aportes casi equivalentes de sus negocios de consumo y empresarial.

El año pasado, OpenAI ya había marcado un récord con una recaudación de US$40.000 millones liderada por SoftBank.

Su competidor Anthropic reunió US$30.000 millones en su última ronda, mientras que xAI captó US$20.000 millones.