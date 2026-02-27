SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

    La creadora de ChatGPT levantó US$ 110.000 millones con el impulso de Amazon, Nvidia y SoftBank.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    “Una IA experta de nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT. Foto: REUTERS.

    Nuevo hito en la industria de la inteligencia artificial. OpenAI anunció este viernes una ronda de financiamiento por US$110.000 millones, más del doble de la obtenida hace un año, que había marcado un récord para una empresa tecnológica privada.

    La ronda constituye la mayor financiación privada de la historia.

    La operación eleva su valoración pre-money (valoración de una empresa antes de recibir una nueva inversión) a US$ 730.000 millones, frente a los US$ 500.000 millones alcanzados en una financiación secundaria en octubre.

    Según informó la compañía, Amazon aportó US$50.000 millones, Nvidia US$30.000 millones y SoftBank otros US$30.000 millones. OpenAI indicó que se espera la incorporación de otros inversionistas a medida que avance la ronda.

    “Estamos súper entusiasmados con este acuerdo”, señaló el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en el programa “Squawk Box”, de CNBC.

    “La IA va a estar en todas partes. Está transformando toda la economía, y el mundo necesita una gran cantidad de poder de cómputo colectivo para satisfacer la demanda”.

    Cuánto recaudó OpenAI ChatGPT con ronda de financiamiento

    En paralelo a su inversión, Amazon anunció una asociación estratégica multianual con OpenAI para desarrollar modelos personalizados que impulsarán aplicaciones orientadas a clientes.

    Además, la firma de inteligencia artificial ampliará en US$100.000 millones, durante los próximos ocho años, su acuerdo vigente por US$38.000 millones con Amazon Web Services (AWS), que actuará como proveedor exclusivo de distribución en la nube de terceros para su plataforma empresarial Frontier, presentada este mes.

    Las compañías detallaron que la inversión de US$ 50.000 millones de Amazon comenzará con un compromiso inicial de US$ 15.000 millones, seguido de otros US$35.000 millones “en los próximos meses cuando se cumplan ciertas condiciones”.

    El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, afirmó que “es muy temprano en el espacio de la IA, y OpenAI ha tenido un comienzo asombroso”.

    Agregó que la empresa “será uno de los grandes ganadores a largo plazo” y que pueden ayudarlos “bastante como parte de esta asociación”.

    OpenAI precisó que el anuncio “no cambia en modo alguno los términos” de su alianza con Microsoft, uno de sus principales respaldos financieros desde 2019. En una declaración conjunta, ambas compañías señalaron que la asociación sigue siendo “fuerte y central”.

    Cuánto recaudó OpenAI ChatGPT con ronda de financiamiento

    Microsoft mantiene la opción de participar en la ronda, según una fuente con conocimiento del asunto.

    La empresa también informó que ampliará su colaboración con Nvidia y utilizará 3 gigawatts de capacidad dedicada de inferencia y 2 gigavatios de capacidad de entrenamiento en sistemas Vera Rubin.

    De acuerdo con fuentes citadas por CNBC, OpenAI apunta ahora a un gasto total en cómputo cercano a US$ 600.000 millones hacia 2030.

    La compañía proyecta que sus ingresos totales superarán los US$280.000 millones en ese año, con aportes casi equivalentes de sus negocios de consumo y empresarial.

    El año pasado, OpenAI ya había marcado un récord con una recaudación de US$40.000 millones liderada por SoftBank.

    Su competidor Anthropic reunió US$30.000 millones en su última ronda, mientras que xAI captó US$20.000 millones.

    Lee también:

    Más sobre:IAInteligencia artificialChatGPT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llegó el turno de Migueles: Fiscalía pide trasladar a pareja de Vivanco para tomarle declaración en la trama bielorrusa

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Desde 1993 que no se construía una: así será la primera fundición de cobre en Chile en más de 30 años

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Informe de la Fiscalía sobre el robo violento de vehículos constata reducción de 28% en delitos de este tipo en 2025

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    2.
    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    3.
    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    Chile es uno de los países en América Latina con mayores ingresos para los conductores de Uber

    4.
    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    5.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia
    Chile

    Contraloría objeta contratación de exfiscal Guerra como asesor de municipalidades y ordena abrir sumario en Providencia

    Informe de la Fiscalía sobre el robo violento de vehículos constata reducción de 28% en delitos de este tipo en 2025

    Embajadores de Chile, Brasil y México en Moscú exponen candidatura de Bachelet a la ONU a gobierno de Putin

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia
    Negocios

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años
    El Deportivo

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Con un cambio en la ofensiva: la formación que alista Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”
    Cultura y entretención

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester
    Mundo

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango