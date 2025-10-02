SUSCRÍBETE
OpenAI, la dueña de ChatGPT, se convierte en la startup más valiosa del mundo: supera a Space X y matriz de TikTok

La empresa tiene una valoración equivalente a la de Mastercard, Netflix, y por encima de Exxon Mobil y Johnson & Johnson.

David NogalesPor 
David Nogales
OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo

La Inteligencia Artificial acapara todas las miradas de los inversionistas y eso lo sabe bien OpenAI. La firma creadora de ChatGPT cerró una venta secundaria de acciones por un total de US$ 6.600 millones, permitiendo a los empleados actuales y anteriores vender acciones a una valoración récord de US$ 500.000 millones.

Bloomberg fue el primero en informar que el acuerdo se había cerrado, consigna CNBC.

Con este resultado, la compañía liderada por Sam Altman, reafirma su posición como la startup más valiosa del mundo, por delante de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, valorada en US$ 400.000 millones; la china ByteDance, matriz de TikTok, con US$ 220.000 millones, informó El País.

Esta valoración, además, pone a OpenAI en una valoración equivalente a la de Mastercard (US$ 514.000 millones), Netflix (US$ 514.000 millones) y por encima de Exxon Mobil (US$ 499.000 millones) Johnson & Johnson (US$ 448.000 millones)

OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo

Si bien OpenAI había autorizado la venta de acciones por hasta US$ 10.300 millones (un aumento respecto del objetivo original de US$ 6.000 millones), solo alrededor de dos tercios de esa cantidad finalmente cambiaron de manos.

La persona informada sobre las discusiones internas dijo que esa menor participación se considera internamente un voto de confianza en las perspectivas a largo plazo de la empresa y una señal de que el apetito de los inversores sigue siendo fuerte, incluso con una valoración de US$ 500.000 millones, un aumento considerable respecto de los US$ 300.000 millones de principios de este año.

OpenAI se convierte en la startup más valiosa del mundo. En la imagen, Sam Altman.

La oferta se presentó a los empleados actuales y anteriores elegibles a principios de septiembre, y la participación estuvo abierta a aquellos que habían tenido acciones durante más de dos años.

La venta de acciones marca la segunda oferta pública de adquisición importante de OpenAI en menos de un año, luego de un acuerdo de $ 1.5 mil millones con SoftBank en noviembre .

