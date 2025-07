El modelo de negocios y el plan en Chile de la controvertida ex Worldcoin, firma ligada al creador de ChatGPT

Un puesto con una esfera (Orb) que escanea el iris del ojo fue la primera aproximación de Chile con la ex Worldcoin, hoy World. La firma ligada a Sam Altman, CEO de OpenIA, la matriz de ChatGPT, es recordada por la controversia sobre la recopilación de datos privados, donde resonó el caso donde la Corte Suprema los condenó por la recolección de datos biométricos a un menor de edad. Sin embargo, Tools For Humanity, la matriz de la firma, tiene en sus planes seguir creciendo tanto Chile como en la región.

World busca ser la líder en el segmento de verificación en línea, donde se certifica que el usuario que está usando algún dispositivo conectado a la red es un ser humano y no un robot (bot) o una inteligencia artificial (IA). Esto es vía un certificado llamado WorldID y se busca, por lado del usuario, atraer vía el pago con la criptomoneda Worldcoin, que hoy cotiza a casi US$1.

Según la aplicación móvil, se puede llegar a recibir hasta US$51 y las personas en Chile ya pueden agendar un escaneo de iris en 12 puntos a lo largo de las ciudades de Santiago, Quillota, Rancagua, Viña del Mar y Valparaíso. Este es el procedimiento con que se adquiere esta certificación.

Martín Mazza, director de la firma para América Latina, aseguró a Pulso que el modelo de negocio va en línea contraria a las de las grandes firmas tecnológicas como Meta, matriz de Facebook y Google, donde el manejo de datos y acceso a la publicidad, son parte de los ingresos.

Martín Mazza

“Creemos que es muy importante que algo como WorldID sea descentralizado, y que no dependa de una sola persona, de un CEO, de una única organización, que sea abierto, auditable y los fundamentos de blockchain como tecnología”, dijo Mazza.

El argentino respaldó la seguridad de los datos asegurando que no tienen cómo identificar a quienes hoy son parte de World ID. “La red es completamente privada y anónima. O sea, no se requiere un carnet de identidad o presentar alguna cuenta o ni siquiera cuánto ganas ni nada de esto para participar de la red (...) no tenemos información identificable de los usuarios”, dijo.

“A través de la imagen del rostro y de tus ojos crea lo que se llama tu código de iris o tu WorldID, que lo que hace esa imagen la transforma en ceros y unos, la encripta, anonimiza, la parte en distintos secretos y esos secretos se almacenan en bases de datos que hoy están en poder de distintas universidades”, comentó.

Así, Mazza aseguró que “no se almacena en ningún lado un código de iris en su integridad. Y tampoco hoy existe una tecnología para, a través de un código de iris, recrear una imagen. Y aun así, el ORB elimina esas imágenes. O sea, World no se queda con ninguna imagen de los usuarios y lo que queda es esa prueba de que un humano se dio de alta en la red”.

Otro de los argumento que planteó para defender su punto, en el caso de Chile, fue el fallo favorable contra un recurso de protección de la fundación Kamanau por la acusación de recolección de datos, pero finalmente la acción judicial fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Nosotros escogimos este enfoque y desarrollamos el Orb porque pensamos que es una forma de que escale de manera universal (...) usar los datos biométricos es algo que lo hace también resistente al fraude, seguro y privado", añadió.

El modelo de negocios

El ejecutivo explicó que el modelo de negocios apunta al cobro del uso de la infraestructura para cuando se requiera verificar que, por ejemplo, en una conversación, compra o uso del algún servicio, los usuarios que dicen ser una persona lo sean. Una pago que sea vía la cripto World, donde los inversionistas que aportaron capital para el proyecto y la firma tienen una reserva de los worldcoin que existen.

En esa línea, Mazza comentó que la hoja de ruta para el negocio está en hacer crecer la cobertura, el número de usuarios y que la utilización de esta autentificación sea masiva. En el caso de la región, el ejecutivo resaltó que en Argentina tiene una alianza con la empresa de delivery Rappi para llevar un Orb a domicilio y realizar el escaneo del iris.

Otro ejemplo fue un servicio de origen argentino que entregan financiamiento a las personas. “Dan crédito a personas que no tienen historial crediticio, y con tu WorldID, con tu identidad digital, es como tu colateral, entonces, si tú después no pagas, te dan la baja del sistema con la identidad y no puedes tener otra identidad digital de World”.

“Estamos viendo emprendedores locales desarrollar este tipo de aplicaciones y esto es inversión directa”, agregó en base para explicar que se busca fomentar las comunidades de emprendedores que requieran el uso de WorldID. Entregar becas y organizar eventos es otra forma con que piensan fomentar la marca.

Mazza también resaltó la alianza con Razzer, la firma de fabricación de hardware dedicado a quienes juegan videojuegos. Aquí WorldID sirve como autenticación de que los jugadores son personas. Una misma lógica que se utilizó con su acuerdo con Match Group, la matriz de diversas aplicaciones de cita como Tinder.

No obstante, a la fecha, Mazza dice que en esta etapa no se está cobrando por validar la autenticidad de las persona vía el WorldID.

El ejecutivo también ve en el sector de las finanzas y las redes sociales la necesidad de certificar de que quien realiza o solicita la operación es una persona y no una suplantación. “Cada vez más son vulnerados por inteligencias artificiales, ya sea porque es más sencillo falsificar algún tipo de documento o imitar a un humano. Y pensamos algo como WorldID también ahí va a traer mucha más seguridad”, estimó.

La criptomoneda por sí sola también es vista como un atractivo de negocios por parte de Mazza. “Ya sea para transaccionar dentro de la red, en distintas mini apps que te ofrece el ecosistema, transferirlo a un amigo, cambiarlo a pesos chilenos, es una forma de acceder a finanzas digitales y descentralizadas”, comentó.

Chile

Sobre Chile, Mazza comenta que no existen razones para que los avances en comunidades, alianzas y actividades que se realicen en relación con el WorldID no lleguen al país.

“Hay que esperar en 2025. Seguro vamos a ver muchas de estas iniciativas o algunas de estas iniciativas en Chile van a materializarse en 2025 (...) el objetivo es empezar a llevar muchas más alianzas o desarrollar casos propios de uso locales”, comentó.