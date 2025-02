Corte Suprema condena a Worldcoin por la recolección de datos biométricos a un menor de edad

En una histórica sentencia, la Tercera Sala de la Corte Suprema condenó a la compañía Worldcoin (hoy llamada World) por recopilar y almacenar los datos biométricos de un menor de edad. En el fallo se aclara que esto correspondió a una vulneración de su derecho a la protección de datos personales.

En su decisión, la decisión del tribunal señala las deficiencias del sistema para obtener el consentimiento por parte de dicha compañía. “La manifestación de voluntad requiere ser verificada y acreditada con especial celo y rigurosidad, lo que no consta que haya ocurrido en la especie”, agregando que “debieron inhibirse de recopilar y almacenar los datos biométricos del adolescente, puesto que estos son datos sensibles con una protección reforzada”.

Corte Suprema condena a Worldcoin por la recolección de datos biométricos de un menor de 17 años

Worldcoin (ahora llamado World) es un sistema de identificación digital que se basa en la obtención de los datos biométricos del iris de las personas. La obtención de los datos del menor de 17 años por parte de la compañía se produjo en marzo de 2024, en un stand de la empresa ubicado en los pasillos del Mall Marina del Mar, en Viña del Mar.

La Corte ordenó a Worldcoin la eliminación del “World ID” del menor de edad y todo registro, almacenamiento y tratamiento de las bases de datos en Worldcoin y World App de sus datos biométricos.

Esta acción fue impulsada por Fundación Kamanau y por el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, con el apoyo legal pro bono de los abogados Ciro Colombara, Aldo Diaz y Amanda de la Fuente.

Sernac solicita a tribunales suspender las operaciones de Worldcoin.

Para Moisés Sánchez, director ejecutivo de Fundación Kamanau, “esta decisión de la Corte Suprema pone un freno a la actividad ilícita de Worldcoin de obtener datos biométricos a cambio de incentivos monetarios, y genera una obligación para el Estado de Chile de tomar medidas para frenar la operación de la compañía en el país”.

Por su parte, el exsenador Girardi enfatizó en la importancia de resguardar y hacer valer la protección de los datos biométricos. “Entregar nuestros datos biométricos es regalarle a esta empresa la trazabilidad de quienes somos para toda la vida, es que nos puedan identificar, que nos puedan manipular, que nos puedan influir y que usen nuestros datos como un producto y un negocio”, sostuvo.

“Por favor no vendamos nuestras vidas, ya le estamos entregando gratis los datos a las grandes plataformas entrenando sus algoritmos cada vez que usamos una aplicación. Pero entregarles nuestra mayor privacidad, que son los datos biométricos del iris, creo que es un riesgo mayor”, agregó Girardi.

Para Ciro Colombara, esta sentencia reafirma la jurisprudencia chilena de protección de los derechos de las personas “frente a los abusos de algunas empresas tecnológicas, la que seguramente se profundizará con la nueva normativa de datos personales”.

Sistema de captura de datos biométricos del iris.

A partir de esta decisión, la compañía debe dar cuenta del cumplimiento de lo ordenado en el plazo de 30 días corridos, con documentación fidedigna que de garantías de la efectiva eliminación de los datos del menor.

Desde World declararon al respecto que la empresa “opera dentro del marco legal en Chile y que cumplirá con los fallos de la Corte Suprema dentro del plazo establecido para ello, presentando las pruebas técnicas solicitadas para demostrar que no almacena ningún dato personal”. Asimismo, enfatizaron que la compañía no almacena “ningún dato biométrico. La información obtenida en el proceso de verificación de humanidad se entrega únicamente a la persona en su dispositivo, quien puede eliminarla en cualquier momento”.

“Además, queremos ser enfáticos: las personas menores de edad no pueden verificarse, no queremos que lo hagan y aplicamos estrictos controles para evitarlo”, declararon. Finalmente, añadieron su compromiso con la “privacidad, la seguridad y el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones en las que operamos, ya que la misión del proyecto World no es obtener datos biométricos, sino construir una red global de personas reales, garantizando el acceso a la economía digital a través de una prueba de humanidad anónima”.

Cabe destacar también que en agosto de 2024, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó ante el 2° Juzgado de Policía Local de Las Condes una denuncia infraccional en contra del grupo Optimistic SpA (representante de World), tras considerar que existía una serie de irregularidades en la recolección de datos biométricos de personas naturales, sin haber informado adecuadamente sobre el uso y tratamiento de dicha información.