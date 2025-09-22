Nvidia invertirá US$100.000 millones en OpenAI, la matriz de ChatGPT

Nvidia y OpenAI firmaron un acuerdo para comprometer su intención de cerrar una alianza estratégica, donde la firma de microchips plantea invertir hasta US$100.000 millones en la matriz de ChatGPT.

“Permitirá desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia en la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de la próxima generación de OpenAI, con el fin de entrenar y ejecutar su nueva generación de modelos en el camino hacia la superinteligencia”, dijeron en OpenAI y Nvidia en un comunicado.

El acuerdo también contempla “la capacidad de centros de datos y de energía”.

En detalle, OpenAI trabajará con Nvidia como socio estratégico preferente de computación y redes para sus planes de crecimiento de la fábrica de IA. “Colaborarán para optimizar conjuntamente sus planes de desarrollo para el software de modelos e infraestructura de OpenAI, así como para el hardware y software de Nvidia”, explicaron.

“Se prevé que la primera fase entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026 utilizando la plataforma Vera Rubin de Nvidia”, añadió la matriz de ChatGPT.

Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, aseguró que “esta colaboración en inversión e infraestructura marca el siguiente paso adelante: desplegar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de la inteligencia”.

“La infraestructura computacional será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos desarrollando con NVIDIA para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y las empresas con ellos a gran escala”, añadió Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

La firma también dio cuenta de que “OpenAI ha crecido hasta alcanzar más de 700 millones de usuarios activos semanales”.

Sin embargo, Nvidia y OpenAI esperan ultimar los detalles de esta nueva fase de alianza estratégica en “las próximas semanas”. Además, ambas firmas resaltaron que el plan de inversión busca “complementar” las alianzas que tienen con Microsoft, Oracle, SoftBank y Stargate.

Luego, en entrevista con CNBC, Altman se refirió a Nvidia y Microsoft como inversores “pasivos” y dos de los “socios más críticos”. Esto en el contexto de que Microsoft fue uno de los primeros inversionistas de OpenAI. Otros inversionistas de OpenAI incluyen SoftBank y Thrive Capital.

Por otro lado, la inversión de Nvidia llega días después de haber comprometido US$ 5 mil millones al fabricante de chips Intel, resaltó Reuters.

Ante el anuncio, la acción de Nvidia subía y lograba acercarse a una capitalización bursátil de los US$4,5 billones. Ante esto, la firma se consolidaba como la de mayor valor en bolsa y se alejaba de Microsoft, que tenía una valoración de US$ 3,8 billones.