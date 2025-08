Valor de OpenAI, dueña de ChatGPT, se calcula en US$ 500.000 millones: sería la tecnológica privada más valiosa del mundo

La firma tecnológica OpenAI estaría en conversaciones con inversores sobre una posible venta de acciones por parte de empleados y antiguos trabajadores que elevaría la valoración de la compañía hasta unos US$ 500.000 millones, lo que convertiría a la empresa responsable del desarrollo de ChatGPT en la compañía tecnológica privada más valiosa del mundo, por encima de SpaceX, de Elon Musk.

Según fuentes conocedoras citadas por ‘Financial Times’, la empresa dirigida por Sam Altman, en proceso de cerrar su última ronda de financiación, una inversión de US$ 40.000 millones liderada por SoftBank, que llevaría su valoración a unos US$ 300.000 millones, ya está negociando una valoración de casi el doble con inversores como Thrive Capital.

Cuánto vale OpenAI la firma que desarrolla ChatGPT

En concreto, OpenAI estaría explorando realizar una venta secundaria de acciones, lo que permitiría a sus empleados, actuales y antiguos, vender sus participaciones en la empresa, según indicaron las fuentes consultadas.

En este sentido, si bien la valoración de las acciones no es fija, y la cantidad de acciones vendidas dependerá de la demanda de los inversores, una persona con conocimiento del asunto apuntó al diario que es probable que la venta secundaria sea considerablemente mayor que la venta de acciones de 1.500 millones de dólares (1.297 millones de euros) que OpenAI realizó a finales del año pasado.

Cuánto vale OpenAI la firma que desarrolla ChatGPT. En la imagen, Sam Altman.

Desde el lanzamiento a finales de 2022 de su chatbot ChatGPT, los ingresos recurrentes anuales de OpenAI se han disparado hasta los US$ 12.000 millones, y la compañía prevé alcanzar este año los US#$ 20.000 millones o más en ingresos recurrentes anuales, según una persona con conocimiento de sus finanzas.

La ‘startup’ ha anunciado que espera que ChatGPT alcance los 700 millones de usuarios activos semanales esta semana, frente a los 500 millones de finales de marzo.

Asimismo, el pasado mes de mayo, OpenAI anunció la adquisición de io, empresa cofundada por el exdiseñador de Apple y artífice del iPhone, Jony Ive, en una transacción de 6.400 millones de dólares (5.535 millones de euros).