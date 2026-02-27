Un libro para PlantLovers

SUSCRÍBETE
    Tres amigas —dos biólogas y una enfermera— transformaron su pasión por las plantas en 'Ciencia del florecer', un libro que enseña, de manera simple y cercana, cómo entender y cuidar el mundo verde que habita nuestras casas.

    Patricia MoralesPor 
    Patricia Morales

    Un espacio de aprendizaje botánico formado por tres amigas apasionadas por la jardinería. Así es como definen sus autoras –Caro, Karen y Maca, dos biólogas y una enfermera “locas por las plantas, amantes de la ciencia y robapatillas de corazón”– a Ciencia del florecer, un proyecto que parte hace varios años como un chat grupal en el que compartían fotos de cada hojita nueva, de los experimentos que hacían con sus plantas, y de datos para ayudarse con los problemas del jardín.

    En 2019 dan el primer salto y crean una comunidad con el objetivo de compartir sus conocimientos: un sitio web y una cuenta en Instagram (que hoy ya alcanza los 36 mil seguidores). Y en noviembre del año pasado, incursionaron en un nuevo formato: un libro pensado en quienes quieran pasar de “PlantKiller a PlantLover”.

    Pero su historia comienza mucho antes. Estas tres mujeres se conocieron en la universidad. Su amor por las plantas es, en sus palabras, una preciosa herencia familiar de sus amadas abuelitas. “Crecimos en esos grandes jardines verdes, con advertencias de «jugar con cuidado» para no dañar las hojas y esos exquisitos aromas de las fresias, rosas, azahares y jazmines durante la primavera. Pasamos nuestros veranos comiendo uvas, ciruelas y duraznos recién cosechados bajo la fresca sombra del parrón. Las vimos intercambiar patillas con la vecina de la esquina, y llegar con plantas de la feria”.

    Sin embargo, como describen en su libro, fue cuando comenzaron a armar sus propias casas, que comprendieron la profundidad de ese amor por el jardín que sus abuelas les transmitieron. “Nos enseñaron que las plantas transforman una casa en hogar, y para nosotras es completamente cierto”.

    El libro Ciencia de Florecer es entonces el resultado de un conocimiento que han adquirido en todos estos años. “El proceso de construir ese jardín que soñamos ha estado lleno de equivocaciones, lo que es maravilloso, porque esos «errores» son parte de la aventura y se transforman en una valiosa experiencia. Pero también hemos dedicado mucho tiempo, estudio y disciplina para mejorar en el camino”, dicen.

    En el libro –que se divide en cinco capítulos: Viviendo con plantas; Volviendo a las raíces; Viajando por los tallos; Hojas, un motor de energía; y Flores, expertas en seducción– se encuentra parte del conocimiento que han recopilado en estos años de trabajo y aprendizaje. ¿Lo mejor? Se trata de un contenido cercano y sencillo que, de verdad, ayuda a entender cómo funciona este mundo verde que muchos amamos pero no terminamos de entender.

    “Nos apasiona enseñar, y sabemos que muchas veces la información puede ser poco asequible o difícil de comprender. Por eso, esperamos que nuestro libro ayude a hablar en el idioma de las plantas”, dicen. No literalmente. Se refieren a entender las necesidades de estos seres vivos. “Los mensajes que nos entregan son tan diversos que influyen incluso en nuestro estado de ánimo”. A eso también le dedican algunas páginas: a explicar por qué las plantas tan solo con su presencia nos otorgan bienestar y mejoran nuestra salud física y mental.

    En resumen: si amas las plantas y comienzas tus mañanas con una vuelta por el jardín para recargar energías; si te emocionas con cada brote nuevo, esperas con ansias que aparezcan las raíces de tus «patillas» (o esquejes); si sufres cuando llegan las plagas o cuando las hojas se ponen amarillas o se secan, entonces necesitas este libro. Porque –y lo digo como alguien que vive viendo reels sobre cómo cuidar sus plantas– nunca había encontrado mejores datos que aquí. Y un bonus final: las fotos son maravillosas.

