    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Jóvenes que imitan movimientos animales han ganado visibilidad en redes sociales, generando debate y viralización. Pero más allá del fenómeno, especialistas analizan qué efectos físicos tiene desplazarse en cuadrupedia o saltar como un felino.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno therian

    En redes sociales se multiplican los videos de jóvenes que se desplazan en cuatro apoyos, saltan como felinos o imitan patrones de movimiento animal.

    El fenómeno de los llamados therian ha generado sorpresa y debate, pero más allá de su identidad, también abre una pregunta desde la ciencia: ¿qué ocurre en el cuerpo cuando alguien se mueve como animal?

    Para Frano Giakoni Ramírez, director de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello, el foco debe ponerse en la biomecánica y la fisiología del ejercicio.

    Movimientos que no son nuevos

    Movimientos que no son nuevos

    Biomecánicamente estos patrones no son nuevos. De hecho, forman parte de métodos consolidados de entrenamiento como el animal flow, la locomoción primal o los ejercicios de movilidad en cuadrupedia que se utilizan en preparación física y rehabilitación”, explica.

    Aunque el contexto social sea distinto, los movimientos que se observan en estos registros, de apoyos de manos y pies en el suelo, desplazamientos en cuadrupedia y saltos explosivos, tienen efectos concretos en el organismo.

    “Desplazarse en cuatro apoyos implica una activación significativa del core, hombros, muñecas, cadera y musculatura estabilizadora profunda”, señala el especialista.

    A diferencia de la marcha bípeda habitual, la cuadrupedia “aumenta la demanda neuromuscular, mejora la coordinación intersegmentaria y puede desarrollar estabilidad escapular y lumbopélvica”, agrega.

    Por eso, en programas de acondicionamiento físico estos ejercicios se utilizan para fortalecer cadenas musculares completas y mejorar el control corporal.

    El gasto energético en cuatro patas

    También existe un impacto en el gasto energético.

    Estudios sobre locomoción en cuadrupedia muestran que el costo metabólico es mayor que el de caminar, lo que puede transformarlo en un estímulo cardiovascular moderado si se realiza de forma continua.

    Sin embargo, cuando se ejecuta de manera intermitente y recreativa, como suele ocurrir en encuentros asociados a esta tendencia, el efecto físico es más lúdico que sistemático.

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno therian Tendencias / La Tercera

    Los riesgos de esta postura

    El problema, advierte Giakoni, no es el movimiento en sí, sino la falta de estructura.

    “Las ciencias del deporte son claras en un punto: cualquier patrón de movimiento, por innovador o llamativo que sea, debe respetar principios básicos de carga, técnica y adaptación”.

    Ejecutar saltos repetitivos, mantener apoyos prolongados en muñecas o realizar movimientos explosivos sin supervisión puede aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en adolescentes cuyo sistema musculoesquelético aún está en desarrollo.

    Además, “apoyos repetidos en muñecas, saltos sin absorción adecuada o posturas mantenidas sin control pueden generar sobrecargas en estructuras que no están preparadas”, dice Giakoni.

    Desde la perspectiva del desarrollo motor, explorar patrones variados no es negativo.

    En etapas tempranas, gatear y desplazarse en múltiples planos es clave para la maduración neuromotora.

    En adolescentes y adultos, volver a estos movimientos puede mejorar la conciencia corporal y combatir el sedentarismo.

    Explorar patrones de movimiento distintos a los habituales no es negativo per se. De hecho, la variabilidad motriz es uno de los principios fundamentales del entrenamiento funcional moderno”, sostiene el académico.

    Pero subraya que “el beneficio real aparece cuando existe intención, progresión y supervisión”.

    El auge de los therian, concluye, vuelve a recordar que el cuerpo humano está diseñado para moverse.

    La clave, advierte, está en diferenciar entre expresión espontánea y entrenamiento planificado: “Porque en ejercicio físico no todo lo que se mueve es entrenamiento. Y no todo lo viral es inocuo”.

