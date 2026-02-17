Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

Qué son los Therian, el fenómeno viral de las redes sociales

Están dejando sus huellas por todo Internet. Los Therian se han convertido en el fenómeno más viral del último tiempo en las redes sociales: se trata de una comunidad de personas que utilizan máscaras y accesorios para imitar a distintos tipos de animales, pero no solo como “disfraz”, sino como una identidad.

Más que una vestimenta, es una forma de ser que adoptan, pues se identifican “profunda y de forma voluntaria”, de forma espiritual y psicológica, con un animal. Su personalidad y algunas prácticas cotidianas suelen ser parecidas a las de su “animal espiritual”.

En el 2024, esta comunidad ya comenzaba a formarse en otros países, como Australia. Una persona que se identifica como Therian explicó entonces al medio Mamamia que los Therian “no suelen elegir con qué animal se identifican”.

La identidad animal “suele surgir de la introspección, los sueños o simplemente una fuerte conexión con un animal en particular y sus características . Por ejemplo, un Therian que se identifica con un lobo puede sentir fuertes instintos de lealtad, protección y profunda conexión con la naturaleza”.

Qué son los Therian, el fenómeno viral de las redes sociales Tendencias / La Tercera

Y no se trata de una tendencia exclusiva para jóvenes y adultos. El medio australiano explicó que se trata de una subcultura que también incluye a niños.

Ahora, dos años después, comenzaron a aparecer videos e imágenes de los Therian en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y hasta Santiago.

Qué es un Therian

Los Therian son una comunidad compuesta principalmente por jóvenes que aseguran identificarse psicológica y espiritualmente como animales de distinto tipo: perros, gatos, lobos, zorros, entre otros .

Algunos especialistas explican que es una subcultura, es decir, un grupo de personas de una sociedad que comparten un estilo de vida, normas y estética distintos a la cultura dominante.

No hay que confundirlos con los furros —nombre que deriva de furry en inglés, que significa peludo—, que también es una subcultura de personas que son aficionadas por los animales que tienen características humanas, como hablar, caminar o vestirse. Suelen inspirarse en arte, series, libros y videojuegos.

La diferencia clave que los diferencia de los Therian es que los furros hacen cosplay porque les interesa el antropomorfismo (animales con características humanas).

“Los furros no se identifican como animales, se identifican con animales. Así como los cosplayers no suelen creer que son Spiderman”, explicó Sharon E. Roberts, académica de estudios de Desarrollo Social de la Universidad de Waterloo en un artículo de The Conversation.

Según los especialistas, identificarse como Therian no es inherentemente malo . No obstante, cuando la persona comienza a aislarse socialmente y presenta comportamientos obsesivos o de disociación de la realidad, la tendencia puede convertirse en un problema.

El impacto de los Therian en las redes sociales

En las redes sociales, el término se ha masificado en memes y videos virales que muestran a estas personas en la vía pública . También hay tutoriales donde se enseña a “saltar como un animal” y otros comportamientos.

Sin embargo, el caso que más llamó la atención en los últimos días fue el ataque de un Therian en Córdoba, Argentina.

Según relató la madre de la adolescente, su hija fue abordada por un grupo de entre tres y cuatro jóvenes que vestían máscaras de animales, principalmente de lobos y perros. En un primer momento, comenzaron a olfatearla y a perseguirla, lo que la joven interpretó como una broma.

Sin embargo, la situación escaló cuando uno de ellos la mordió en el tobillo, provocándole una herida. Asustada, la adolescente se retiró del lugar.

Pese a la difusión del caso en redes sociales y en varios medios argentinos, fuentes policiales de la provincia de Córdoba señalaron que no se ha presentado formalmente ninguna denuncia en la comisaría correspondiente.

En otros videos popularizados en TikTok, se puede ver cómo personas identificadas como Therians se relacionan con perros y otros animales en plazas y parques.

Otro curioso video viral fue un tutorial que enseña a cómo saltar como un Therian, en este caso, como un zorro.

“¿Querés aprender a saltar, pero no sabes por dónde empezar ni cómo?” dice el usuario de TikTok @fox_cor. Enseguida el joven hace un paso a paso sobre cómo saltar en cuatro patas, caer con las manos en el movimiento y evitar daños al hacer esto.

La mayoría de estos videos provienen de Argentina y Uruguay, sin embargo, el término cruzó las fronteras y en Chile ya se habla de los Therians. Incluso, se comentó en redes sociales que el creador de contenido de farándula Danilo 21, sería un Therian por utilizar orejas de conejo.

Sin embargo, fue el mismo influencer quien tuvo que aclarar en sus redes sociales que él no forma parte de esta subcultura.

“No porque yo ocupe orejas de gato, quiere decir que yo me identifique como gato, como zorra, como perro (...) Tampoco me van a ver en cuatro patas, mordiendo gente”, aclaró el creador de contenido.