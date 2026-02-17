SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué es un Therian: te explicamos todo sobre la subcultura viral de jóvenes que se identifican como animales. Cuáles son las diferencias con los furros y qué dicen los especialistas sobre este fenómeno.

    Por 
    Nicole Iporre
     
    Antonio Alburquerque
    Qué son los Therian, el fenómeno viral de las redes sociales Tendencias / La Tercera

    Están dejando sus huellas por todo Internet. Los Therian se han convertido en el fenómeno más viral del último tiempo en las redes sociales: se trata de una comunidad de personas que utilizan máscaras y accesorios para imitar a distintos tipos de animales, pero no solo como “disfraz”, sino como una identidad.

    Más que una vestimenta, es una forma de ser que adoptan, pues se identifican “profunda y de forma voluntaria”, de forma espiritual y psicológica, con un animal. Su personalidad y algunas prácticas cotidianas suelen ser parecidas a las de su “animal espiritual”.

    En el 2024, esta comunidad ya comenzaba a formarse en otros países, como Australia. Una persona que se identifica como Therian explicó entonces al medio Mamamia que los Therian “no suelen elegir con qué animal se identifican”.

    La identidad animal “suele surgir de la introspección, los sueños o simplemente una fuerte conexión con un animal en particular y sus características. Por ejemplo, un Therian que se identifica con un lobo puede sentir fuertes instintos de lealtad, protección y profunda conexión con la naturaleza”.

    Qué son los Therian, el fenómeno viral de las redes sociales Tendencias / La Tercera

    Y no se trata de una tendencia exclusiva para jóvenes y adultos. El medio australiano explicó que se trata de una subcultura que también incluye a niños.

    Ahora, dos años después, comenzaron a aparecer videos e imágenes de los Therian en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y hasta Santiago.

    Qué es un Therian

    Los Therian son una comunidad compuesta principalmente por jóvenes que aseguran identificarse psicológica y espiritualmente como animales de distinto tipo: perros, gatos, lobos, zorros, entre otros.

    Algunos especialistas explican que es una subcultura, es decir, un grupo de personas de una sociedad que comparten un estilo de vida, normas y estética distintos a la cultura dominante.

    No hay que confundirlos con los furros —nombre que deriva de furry en inglés, que significa peludo—, que también es una subcultura de personas que son aficionadas por los animales que tienen características humanas, como hablar, caminar o vestirse. Suelen inspirarse en arte, series, libros y videojuegos.

    La diferencia clave que los diferencia de los Therian es que los furros hacen cosplay porque les interesa el antropomorfismo (animales con características humanas).

    “Los furros no se identifican como animales, se identifican con animales. Así como los cosplayers no suelen creer que son Spiderman”, explicó Sharon E. Roberts, académica de estudios de Desarrollo Social de la Universidad de Waterloo en un artículo de The Conversation.

    Según los especialistas, identificarse como Therian no es inherentemente malo. No obstante, cuando la persona comienza a aislarse socialmente y presenta comportamientos obsesivos o de disociación de la realidad, la tendencia puede convertirse en un problema.

    Qué son los Therian, el fenómeno viral de las redes sociales Tendencias / La Tercera

    El impacto de los Therian en las redes sociales

    En las redes sociales, el término se ha masificado en memes y videos virales que muestran a estas personas en la vía pública. También hay tutoriales donde se enseña a “saltar como un animal” y otros comportamientos.

    Sin embargo, el caso que más llamó la atención en los últimos días fue el ataque de un Therian en Córdoba, Argentina.

    Según relató la madre de la adolescente, su hija fue abordada por un grupo de entre tres y cuatro jóvenes que vestían máscaras de animales, principalmente de lobos y perros. En un primer momento, comenzaron a olfatearla y a perseguirla, lo que la joven interpretó como una broma.

    Sin embargo, la situación escaló cuando uno de ellos la mordió en el tobillo, provocándole una herida. Asustada, la adolescente se retiró del lugar.

    Qué son los Therian, el fenómeno viral de las redes sociales Tendencias / La Tercera

    Pese a la difusión del caso en redes sociales y en varios medios argentinos, fuentes policiales de la provincia de Córdoba señalaron que no se ha presentado formalmente ninguna denuncia en la comisaría correspondiente.

    En otros videos popularizados en TikTok, se puede ver cómo personas identificadas como Therians se relacionan con perros y otros animales en plazas y parques.

    Otro curioso video viral fue un tutorial que enseña a cómo saltar como un Therian, en este caso, como un zorro.

    “¿Querés aprender a saltar, pero no sabes por dónde empezar ni cómo?” dice el usuario de TikTok @fox_cor. Enseguida el joven hace un paso a paso sobre cómo saltar en cuatro patas, caer con las manos en el movimiento y evitar daños al hacer esto.

    @fox_cor

    El muy pedido tutorial de salto! Espero que les sirva, cualquier duda pueden escribirla en los comentarios y no dudaré en responderla si puedo 🦊 #fyp #therian #therianthropy #alterhuman #theriancommunity

    ♬ Cooking, bossa nova, adults, light(950693) - Kids Sound

    La mayoría de estos videos provienen de Argentina y Uruguay, sin embargo, el término cruzó las fronteras y en Chile ya se habla de los Therians. Incluso, se comentó en redes sociales que el creador de contenido de farándula Danilo 21, sería un Therian por utilizar orejas de conejo.

    Sin embargo, fue el mismo influencer quien tuvo que aclarar en sus redes sociales que él no forma parte de esta subcultura.

    “No porque yo ocupe orejas de gato, quiere decir que yo me identifique como gato, como zorra, como perro (...) Tampoco me van a ver en cuatro patas, mordiendo gente”, aclaró el creador de contenido.

    Lee también:

    Más sobre:TherianQué es un therianQué es therianComunidad TherianChileArgentinaMéxicoSubculturaCómo ser un therianFurroQué es un furroDiferencias entre therian y furroAnimalesAnimal espiritualRedes socialesViralFenómeno de las redes socialesNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Lo más leído

    1.
    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    2.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    3.
    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4.
    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 17 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer de 75 años falleció tras ser atropellada por delincuente que robó un celular en Maipú

    Hombre muere tras ser apuñalado por la expareja de su novia en San Ramón

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast
    Negocios

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha
    El Deportivo

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha

    Champions League: el Benfica de José Mourinho amenaza a Real Madrid en una atractiva eliminación directa

    “Pedimos disculpas”: el gesto de Hulk con Jorge Sampaoli tras su destitución del Atlético Mineiro

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos
    Tecnología

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno
    Cultura y entretención

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”
    Mundo

    Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU “en algunos casos”

    Zelenski denuncia un “ataque masivo” de Rusia destinado a “causar el mayor daño posible” al sector energético

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín