Qué significa coquette, la tendencia que se tomó las redes sociales.

Desde hace un par de años que la estética de los 2000, conocida como Y2K, logró conquistar a una parte de la juventud actual. Llevar las cejas delgadas, pantalones de tiro bajo o minifaldas, eran algunas de las normas entre la generación Z.

Eso parece haber quedado un poco atrás, luego de que surgiera un rival: coquette, la tendencia que se ha apoderado del contenido de las redes sociales en los últimos días, hasta el punto de aparecer en memes. Solo en Instagram, el hashtag #coquette supera el millón y medio de publicaciones.

Qué es coquette

La palabra coquette se traduce, de manera literal, como “coqueto” desde el francés al español. No es un concepto que haya nacido hace poco, puesto que en aplicaciones como TikTok ha estado dando vueltas por lo menos desde 2022, de acuerdo a un artículo de Vogue.

“La verdad es que lo coquette lleva bastante tiempo, solo que ahora fue el boom”, dice a La Tercera Denisse Agurto, cosmetóloga y creadora de contenido (@nissagurto).

Denisse Agurto es una de las influencers que sigue el estilo coquette.

Se trata de una estética o estilo que se caracteriza por ser romántico, delicado, suave y un poco inocente, pero sin dejar de lado lo atractivo. Al mismo tiempo, busca realzar la hiperfeminidad.

Hay algunos detalles que son muy significativos para conseguir ser coquette: lazos, vuelos, flores o perlas. Por otra parte, el rosa, tonalidades pasteles, blanco o rojo, es la paleta de colores que no puede faltar.

“Tú ves eso y sabes automáticamente que eso es parte del estilo coquette”, explica la creadora de contenido Manuela Rendón (@ellaesmanuela). “Mientras la ropa cumpla con esos colores o tenga algún vuelito, cintita, algo que sea bien femenino, está bien”, complementa.

Mientras que Tamara Torres, profesora de inglés y creadora de contenido (@tamvrx), argumenta que las prendas que suelen usarse con más frecuencia son “los vestidos de telas delgadas, blusas de encaje, corsets y ballerinas”, dice.

Como sucede con todos los estilos, hay varias inspiraciones que impulsan esta estética. Una de ellas es el personaje de María Antonieta en la película homónima de Sofía Coppola, así como también el personaje de Nina Sayers en el film Cisne Negro.

La influencer Manuela Rendón cuenta que cualquier prenda que tenga vuelos o lazos entra en la categoría de este estilo.

Si hablamos de música, hay una artista que es considerada la “reina coquette”: Lana del Rey. “Ella tiene algo tan femenino, pero también tiene una cosa media sufrida que es el desamor. Va mucho de la mano con eso”, cuenta Manuela.

Por qué usar estética coquette

Denisse cuenta que comenzó a aplicar la estética coquette luego de que observar que en las series coreanas vestían de esta manera romántica y sutil. Y ahí, inmediatamente se sintió flechada.

Sin embargo, la influencer también apunta a que es probable que la moda sea muy usada por ella y otras jóvenes por los recuerdos de la niñez.

“Un ejemplo es estos calcetines con vuelitos que se usaban en los ‘90 y ahora puedes volver a utilizarlos siendo una persona en tus 20 o 30. Como que es una manera de volver a nuestra niña interna, tener algo que querías usar cuando pequeña y quizás no pudiste porque no tenías los medios. Y ahora, siendo adulta, puedes hacerlo”, asegura.

Mientras que Tamara recuerda que conoció el estilo a través de Pinterest e Instagram, pues son las plataformas que más ocupa para buscar inspiración. En 2023 se atrevió por primera vez a comenzar a integrarlo poco a poco en su vestimenta. Y ahora, sencillamente siente que ya no puede salir de su casa sin usar lazos en su cabello.

“Desde chica me ha gustado el rosado y lo hiper femenino. No tenía el presupuesto para preocuparme de vestirme así, además de que desde siempre se han burlado de ese tipo de estilo, donde uno se ve más ‘niña chica’ o que no va acorde con la edad”, cuenta.

Ahora que es adulta, maneja su propio dinero y ya no le importa el qué dirán los demás, siente que puede vestir como desee. “Honestamente creo que es una manera de sanar a mi niña interior”, argumenta.

La influencer Tamara Torres comenzó a usar la estética coquette en 2023.

Cómo la estética coquette se viralizó y convirtió en meme

Inicialmente esta corriente se utilizaba en los atuendos, maquillaje o peinados, y además, no era tan conocida por todas las personas que circulan en redes sociales.

Sin embargo, poco a poco comenzó a tomar vuelo y algunos usuarios aplicaron el término prácticamente en todas las cosas cotidianas, incluyendo comida, lugares o personajes, para hacerlas ver más femeninas.

Así, la estética coquette se convirtió en protagonista de una infinita cantidad de memes. Uno de ellos aseguraba que Helga Pataki, personaje de la serie animada Hey Arnold y que se caracterizaba por usar un gran moño rosado, era la “verdadera coquette”.

“Llegó al extremo en que la gente empezó a poner lazos a cosas impensadas. Muchas tendencias han sido virales en los últimos años, pero creo que ninguna había llegado tan lejos como esto”, asegura Manuela.

Lana del Rey es considerada la "reina coquette" por quienes siguen esta moda.

Si bien las influencers se toman con humor que lo coquette sea objeto de memes, también creen que es probable que la tendencia propiamente tal no se quede por mucho tiempo.

“Las modas son muy pasajeras. De todas maneras soy fiel creyente de que uno tiene que usar lo que le hace feliz y te hace sentir cómodo. Por lo menos yo seguiré poniéndole lazos a todo por harto tiempo”, explica Tamara.

Manuela, en tanto, dice que pese a que ella le encantan los lazos y otros elementos característicos de lo coquette, es probable que el uso masivo de esta moda no pase de este año. “Todo el mundo bromeó tanto en redes sociales con esto, que al final ya efectivamente se convierte en una broma”, concluye.