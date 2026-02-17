SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    ¿Puede el ejercicio rejuvenecer tu cerebro? Un nuevo ensayo clínico exploró durante un año qué ocurre en la mente cuando el cuerpo se mueve.

    Por 
    Constanza Llefi
    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Según el neurocientífico del Instituto de Investigación Advent Health, Kirk Erickson, una de las preguntas que le realizan a menudo las personas es: “¿Hay algo que pueda hacer para proteger mi cerebro más adelante?”

    Un nuevo ensayo clínico publicado en el Journal of Sport and Health Science descubrió una respuesta concreta a la pregunta: el cerebro se vuelve más joven cuando las personas que realizan ejercicio de manera constante.

    Esto se suma a la larga fila de beneficios demostrados por la ciencia de realizar actividad física constante.

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    ¿Cómo se llevó a cabo el ensayo y que descubrió?

    El estudio de investigación se llevó a cabo en Estados Unidos y tuvo una duración de 12 meses.

    Los realizadores reunieron a 130 personas voluntarias sanas, de entre 26 y 58 años, que fueron sometidos a realizar la pauta de actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): alrededor de 150 minutos semanales de ejercicio moderado a vigorosos, es decir, cualquier acción que aumente la frecuencia cardiaca y velocidad de respiración.

    Posteriormente, los investigadores realizaron exploraciones cerebrales mediante resonancia magnética en los participantes para determinar el envejecimiento biológico del cerebro. Este término, se refiere al desgaste asociado con el envejecimiento, ya que ciertas partes del órgano podrían dañarse más rápido que otras.

    Al obtener los resultados de las resonancias, los biomarcadores arrojaron que las personas que siguieron el régimen de ejercicios, tenían cerebros que mostraban signos de ser 0,6 años (unos siete meses) más jóvenes biológicamente.

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    El científico de AdventHealth, Lu Wan, afirmó que si bien los cambios en el cerebro de los participantes fue modesto, un cambio de tan solo un año en la edad cerebral de las personas podría ser importante y beneficioso por varias décadas.

    ¿Qué beneficios conlleva tener un cerebro más joven?

    Según los investigadores, tener un cerebro biológicamente más joven significa poder conservar nuestras facultades cognitivas por más tiempo. Además,resulta en una mayor resistencia a condiciones neurodegenerativas como la demencia.

    Una investigación publicada en junio de 2025 en el Diario de Prevención de la Enfermedad de Alzheimer demostró que los problemas cerebrales en la vejez pueden atribuirse a múltiples factores y hábitos que están presentes muchos años antes. De la misma manera, hacer ejercicio en la mediana edad puede tener efectos positivos a largo plazo.

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Un cerebro joven también está vinculado con una expectativa de vida más larga, según una investigación publicada en Nature.

    Si bien los expertos respaldan lo establecido por la OMS respecto a las pautas de ejercicio, la investigadores no pudieron determinar el vínculo entre la actividad física y el envejecimiento cerebral

    Para poder descubrir eso, es necesario realizar más estudios con distintos enfoques: “El ejercicio puede actuar a través de mecanismos adicionales que aún no hemos detectado, como cambios sutiles en la estructura del cerebro, la inflamación, la salud vascular u otros factores moleculares” declaró Wan.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludBienestarEjercicioMedicinaEstudioInvestigaciónActividad físicaCerebro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Lo más leído

    1.
    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    2.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    3.
    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    4.
    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    5.
    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada
    Chile

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”
    Negocios

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    Accionistas de Zofri aprueban renovación anticipada de la concesión hasta 2050

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad