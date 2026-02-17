El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

Según el neurocientífico del Instituto de Investigación Advent Health, Kirk Erickson, una de las preguntas que le realizan a menudo las personas es: “¿Hay algo que pueda hacer para proteger mi cerebro más adelante?”

Un nuevo ensayo clínico publicado en el Journal of Sport and Health Science descubrió una respuesta concreta a la pregunta: el cerebro se vuelve más joven cuando las personas que realizan ejercicio de manera constante.

Esto se suma a la larga fila de beneficios demostrados por la ciencia de realizar actividad física constante.

¿Cómo se llevó a cabo el ensayo y que descubrió?

El estudio de investigación se llevó a cabo en Estados Unidos y tuvo una duración de 12 meses.

Los realizadores reunieron a 130 personas voluntarias sanas, de entre 26 y 58 años, que fueron sometidos a realizar la pauta de actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): alrededor de 150 minutos semanales de ejercicio moderado a vigorosos, es decir, cualquier acción que aumente la frecuencia cardiaca y velocidad de respiración.

Posteriormente, los investigadores realizaron exploraciones cerebrales mediante resonancia magnética en los participantes para determinar el envejecimiento biológico del cerebro. Este término, se refiere al desgaste asociado con el envejecimiento, ya que ciertas partes del órgano podrían dañarse más rápido que otras.

Al obtener los resultados de las resonancias, los biomarcadores arrojaron que las personas que siguieron el régimen de ejercicios, tenían cerebros que mostraban signos de ser 0,6 años (unos siete meses) más jóvenes biológicamente.

El científico de AdventHealth, Lu Wan, afirmó que si bien los cambios en el cerebro de los participantes fue modesto, un cambio de tan solo un año en la edad cerebral de las personas podría ser importante y beneficioso por varias décadas.

¿Qué beneficios conlleva tener un cerebro más joven?

Según los investigadores, tener un cerebro biológicamente más joven significa poder conservar nuestras facultades cognitivas por más tiempo . Además,resulta en una mayor resistencia a condiciones neurodegenerativas como la demencia.

Una investigación publicada en junio de 2025 en el Diario de Prevención de la Enfermedad de Alzheimer demostró que los problemas cerebrales en la vejez pueden atribuirse a múltiples factores y hábitos que están presentes muchos años antes. De la misma manera, hacer ejercicio en la mediana edad puede tener efectos positivos a largo plazo.

Un cerebro joven también está vinculado con una expectativa de vida más larga , según una investigación publicada en Nature.

Si bien los expertos respaldan lo establecido por la OMS respecto a las pautas de ejercicio, la investigadores no pudieron determinar el vínculo entre la actividad física y el envejecimiento cerebral

Para poder descubrir eso, es necesario realizar más estudios con distintos enfoques: “El ejercicio puede actuar a través de mecanismos adicionales que aún no hemos detectado, como cambios sutiles en la estructura del cerebro, la inflamación, la salud vascular u otros factores moleculares” declaró Wan.