    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Aunque la mayoría de los casos se dan en personas mayores de 50 años, especialistas reportan que las muertes por esta enfermedad han aumentado entre los adultos menores de dicha edad. Generalmente, los signos no se manifiestan en etapas iniciales, por lo que los exámenes periódicos son clave.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas). Foto: referencial.

    El cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que afecta al colon (intestino grueso) o al recto.

    De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en todo el mundo, mientras que puede causar daños graves e, incluso, la muerte.

    El riesgo de padecerlo aumenta con la edad. Y la mayoría de los casos se dan en personas mayores de 50 años.

    Sin embargo, se ha reportado un aumento de este diagnóstico entre los adultos jóvenes.

    Datos de la American Cancer Society afirman que, en Estados Unidos, la incidencia de cánceres colorrectales de aparición temprana diagnosticados en personas menores de 50 años ha aumentado en un promedio del 1% al 2% anual desde mediados de 1990.

    Y pese a que las muertes por cáncer en general han disminuido en las últimas décadas, las muertes por cáncer colorrectal han aumentado entre los adultos menores de 50 años.

    Uno de los casos más recientes es el del actor estadounidense James Van Der Beek, quien falleció el miércoles 11 de febrero a sus 48 años, menos de dos años después de revelar que tenía la enfermedad.

    La oncóloga gastrointestinal y directora del Centro de Cáncer Colorrectal en Adultos Jóvenes del Instituto Oncológico Mass General Brigham, la Dra. Aparna Parikh, comentó en una entrevista con el New York Times que no se tiene claridad sobre a qué se debe el aumento.

    No obstante, afirmó, “sabemos que no hay una sola causa”.

    Según Parikh, entre el 20% y el 30% de los cánceres colorrectales de aparición temprana podrán estar provocados por mutaciones hereditarias.

    Los factores ambientales y de estilo de vida parecen ser un factor más importante para el resto, agregó la especialista.

    Entre los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir esta enfermedad se encuentran mantener una dieta rica en carnes procesadas y baja en frutas, verduras y hortalizas; los comportamientos sedentarios; la obesidad; el tabaquismo; y el consumo excesivo de alcohol.

    Cuáles son los síntomas del cáncer colorrectal

    Los síntomas habituales del cáncer colorrectal son los siguientes, según la OMS:

    • Cambios en el hábito intestinal como diarrea, estreñimiento o heces delgadas.
    • Sangre en las heces (hemorragia rectal), de color rojo brillante o que produce heces oscuras y alquitranosas.
    • Cólicos, dolor o distensión abdominal que no desaparecen.
    • Pérdida de peso sin causa aparente que es repentina y pérdida de peso sin intención.
    • Sensación constante de cansancio y falta de energía, incluso con suficiente descanso.
    • Anemia por déficit de hierro debida a hemorragia crónica, que provoca cansancio, debilidad y palidez.

    Desde el organismo precisan que, generalmente, el cáncer colorrectal no causa síntomas en las fases iniciales, por lo que es clave realizarse exámenes periódicos para detectar la enfermedad de manera temprana y comenzar el tratamiento.

    La Dra. Parikh afirmó al Times que las directrices actuales recomiendan que las personas con riesgo promedio empiecen las pruebas de detección de rutina, generalmente mediante colonoscopia, a los 45 años.

    Las personas cuyos padres hayan tenido antecedentes de pólipos de alto riesgo o que tengan antecedentes familiares de cáncer colorrectal deberían comenzar las pruebas de detección antes, agregó la especialista.

    De la misma manera, enfatizó, cualquier persona que presente síntomas inusuales debería consultar con su médico de cabecera.

    Cómo prevenir el cáncer colorrectal

    La OMS detalla que los cambios en el modo de vida y los exámenes periódicos pueden ayudar a prevenir esta enfermedad.

    Los cambios de hábitos que contribuyen a la prevención del cáncer colorrectal incluyen los siguientes:

    • Tener una alimentación sana que incluya muchas frutas y verduras.
    • Dejar de fumar tabaco.
    • Mantener un estilo de vida activo.
    • Reducir el consumo de alcohol.
    • Evitar la exposición a factores de riesgo ambientales.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un médico para evaluar tu situación y las mejores formas de abordarla.

