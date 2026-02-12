Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

James Van Der Beek, el actor que marcó a una generación como protagonista del drama adolescente Dawson’s Creek, murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años .

La noticia fue confirmada a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El intérprete había revelado en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal en etapa 3 .

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, también se refirió al fallecimiento en redes sociales.

“Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, señaló. “Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Durante los últimos meses, el actor había compartido reflexiones sobre su proceso de enfermedad y agradecido públicamente el apoyo de su familia, con la que tuvo seis hijos.

De adolescente a ícono televisivo

James David Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut.

Era el mayor de tres hijos de Melinda (Weber) Van Der Beek, bailarina y profesora de gimnasia, y James William Van Der Beek, ejecutivo de una compañía telefónica.

Desde joven mostró interés por la actuación. A los 15 años le pidió a su madre que lo llevara a Nueva York para buscar un agente y poco después debutó en los escenarios con obras de Edward Albee.

Su primer papel en cine fue en Angus (1995), mientras aún estaba en la escuela secundaria.

Tras un breve paso por la Universidad de Drew, abandonó sus estudios cuando surgió la oportunidad que cambiaría su vida: protagonizar Dawson’s Creek .

La serie, estrenada en 1998 por la cadena Warner Bros, lo convirtió en Dawson Leery, un aspirante a cineasta sensible e introspectivo que vivía en un pueblo costero y enfrentaba los dilemas del primer amor y la adolescencia.

El programa duró seis temporadas y 128 episodios, y se transformó en un fenómeno entre el público juvenil de fines de los años 90 y comienzos de los 2000.

La fama fue inmediata. En 2024 recordó a la revista People sus primeros encuentros con el éxito: “Cuando empezó a suceder, las personas que se acercaban a mí eran chicas adolescentes que gritaban”.

Cine, televisión y reinvención

Mientras Dawson’s Creek estaba al aire, Van Der Beek participó en películas como Varsity Blues (1999), donde interpretó a un mariscal de campo de secundaria; tuvo un cameo en Scary Movie (2000) y apareció como él mismo en Jay and Silent Bob Strike Back (2001).

También actuó en The Rules of Attraction (2002), basada en la novela de Bret Easton Ellis.

Tras el final de la serie en 2003, continuó alternando entre cine y televisión.

Participó en producciones como Mercy, Friends With Better Lives, CSI: Cyber y la serie Pose de Ryan Murphy.

Su última aparición en pantalla fue en la película Sidelined 2: Intercepted (2025) , secuela de una comedia romántica deportiva.

En septiembre pasado, el elenco de Dawson’s Creek se reunió en Broadway para un evento benéfico de una noche destinado a concientizar sobre el cáncer y mostrarle apoyo.

Van Der Beek no pudo asistir por enfermedad, pero envió un mensaje en video.

Vida personal

El actor estuvo casado primero con Heather McComb (2003).

En 2010 contrajo matrimonio con Kimberly Brook, con quien tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

Con su papel de adolescente sensible y soñador, James Van Der Beek se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de fines de los 90, dejando una huella en la cultura pop que trascendió a su personaje más emblemático.