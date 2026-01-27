Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

El próximo 15 de marzo se celebrará la 98ª edición de los premios Oscar , el evento más importante de la industria cinematográfica, que cada año reconoce a lo mejor del cine estrenado en los últimos doce meses.

Con la lista de nominados ya dada a conocer, el público comienza a organizar su propio “maratón” cinéfilo y a armar la lista de películas que quiere ver antes de la ceremonia.

En esta edición 2026, las cintas que compiten en la categoría Mejor Película son Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, O Agente Secreto, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

Algunas de las películas nominadas ya pasaron por los cines, otras se encuentran actualmente en cartelera y también hay algunas disponibles en servicios de streaming.

A continuación, ¿dónde ver cada una de las películas nominadas a los premios Oscar?

¿Dónde ver Bugonia?

Protagonizada por Emma Stone y dirigida por Yorgos Lanthimos, Bugonia sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas que secuestran a una directora ejecutiva, convencidos de que en realidad es una alienígena decidida a destruir el mundo.

Esta película se encuentra actualmente en la cartelera de la cadena de cines Cinépolis , asimismo, algunos cines independientes como Normandie también están teniendo funciones de este filme.

¿Dónde puedo ver F1?

Uno de los éxitos de taquilla de este año fue la película de Apple TV, F1, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski.

El filme trata sobre Sonny Hayes, un piloto veterano que regresa de su retiro para competir junto a un novato, Joshua Pearce, en el equipo ficticio de Fórmula 1 “APXGP”, propiedad de su amigo Rubén (Javier Bardem).

F1 ya hizo su estreno en los cines, sin embargo, la película ya se encuentra disponible en la plataforma Apple TV .

¿Dónde ver Frankenstein?

La nueva versión de Frankenstein cuenta la clásica historia de Víctor Frankenstein, un joven científico que logra darle vida a una criatura artificial a partir de cadáveres.

Una vez creado este experimento, Victor aborrece a su creación y el monstruo, abandonado y solitario, busca venganza contra su creador tras ser rechazado por la sociedad.

La película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi se encuentra disponible en Netflix , servicio de streaming que también produjo la cinta.

¿Dónde ver Hamnet?

La película dirigida por Chloé Zhao es la adaptación cinematográfica de la novela Hamnet escrita por Maggie O’Farrell.

La película cuenta la vida de Agnes (Jessie Buckley), esposa de William Shakespeare (Paul Mescal), y cómo la familia lidia con el devastador dolor tras la muerte de su hijo de once años, Hamnet, a causa de la peste en 1596.

Esta película actualmente está en las carteleras de cine y tiene funciones tanto en la cadena Cinépolis como en Cinemark .

¿Dónde ver Marty Supreme?

Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, quien busca la estatuilla como mejor actor, Marty Supreme es un drama deportivo ambientado en la Nueva York de los años 50’s.

La película sigue a Marty Mauser, un ambicioso y carismático jugador de ping-pong que busca destacar en el deporte, pasando de ser un estafador callejero a un competidor reconocido.

La cinta aún no se estrena en los cines, sin embargo, tanto Cinemark como Cinépolis tienen programado su estreno para el próximo 5 de febrero .

¿Dónde ver Una batalla tras otra?

One Battle After Another (Una batalla tras otra en español) es un drama criminal dirigido por Paul Thomas Anderson y una de las favoritas para quedarse con esta categoría.

La película es protagonizada por Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson, un ex revolucionario que busca a su hija secuestrada en una historia que toca fuertemente la inmigración en EE.UU.

Este filme ya pasó por las salas de cine chilenas, sin embargo, ya se encuentra disponible en HBO Max . También se puede rentar (pagando) en Prime Video y Apple TV.

¿Dónde ver El agente secreto?

Originaria de Brasil, O agente secreto (El agente secreto) es dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, mismo actor que personificó a Pablo Escobar en Narcos.

Es un thriller político ambientado en el Brasil de 1977 durante la dictadura militar. La trama sigue a Marcelo, un académico de tecnología que se esconde en Recife, buscando proteger a su hijo mientras es perseguido por el régimen.

La historia brasileña llegará a la cartelera nacional el 26 de febrero .

¿Dónde ver Valor sentimental?

De origen noruego, Sentimental Value (Valor Sentimental) es dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Renate Reinsve.

El drama explora la compleja reconciliación entre dos hermanas (Nora y Agnes) y su distanciado padre, Gustav, un famoso director de cine, tras la muerte de su madre.

Actualmente la película se encuentra en la cartelera de Cinépolis , el Centro Arte Alameda y el Cine Arte Normandie también cuenta con funciones disponibles.

¿Dónde ver Pecadores?

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida.

Esa es la premisa de Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, quien al estilo Amores de Mercado, interpreta a ambos gemelos.

La película ya pasó por los cines el año pasado y ya se encuentra disponible en la plataforma HBO Max . Asimismo, puede ser arrendada con un costo extra en Prime Video y Apple TV.

¿Dónde ver Sueños de trenes?

Sueño de Trenes (Train Dreams) está basada en la novela de Denis Johnson y fue dirigida por Clint Bentley.

La historia sigue a Robert Grainier (Joel Edgerton), un humilde trabajador del ferrocarril y leñador en el salvaje Oeste estadounidense a principios del siglo XX.

Narra su vida de amor, pérdida, tragedia y la profunda conexión con la naturaleza mientras el mundo a su alrededor cambia radicalmente.