SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Antes de que se conozcan oficialmente los nominados, la temporada de premios ya dejó suficientes pistas para anticipar qué películas y actuaciones llegan con ventaja a la carrera por el Óscar.

    Por 
    Constanza Llefi
    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    El 2025 tuvo una cartelera marcada por grandes estrenos. Películas como Una Batalla Tras Otra, Pecadores, Hamnet, Frankenstein y muchas más se encargaron de asombrar a los espectadores. Gracias a esto, es posible hacerse una idea bastante sólida de quienes serán los nominados oficiales a los premios Óscar 2026.

    El periodista de cultura pop del New York Times, Kyle Buchanan, entregó sus predicciones de quienes serán los nominados (y posibles ganadores) en las 6 principales categorías del renombrado evento, usando como base su opinión personal y los galardones que fueron entregados en eventos clave como los Globos de Oro y el Sindicato de Actores de Cine.

    Según el columnista, esta temporada de premios es específicamente interesante, debido a que hay dos películas que podrían llegar a romper el récord histórico de nominaciones para una cinta: Una Batalla Tras Otras y Pecadores.

    El récord de mayor número de nominaciones Óscar para una película es de 14 y se ha mantenido así por 75 años. A lo largo de la trayectoria de los premios, solo tres títulos han alcanzado ese número: La La Land fue la más reciente en lograrlo, en el año 2016. Continúa Titanic en el 1997 y por último, Eva al desnudo en 1950.

    Cabe destacar que la lista oficial de todos los nominados de todas las categorías de los premios serán revelados el día jueves 26 de enero a partir de las 10:30 hrs en Chile. El anuncio será mediante una transmisión en vivo que podrá ser vista de manera gratuita a través de Oscars.org.

    Predicción de nominadas en categoría de Mejor Película

    Las nominaciones principales a los premios de los Sindicatos de Productores, Directores y Actores fueron para:

    • Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo Dicaprio.
    • Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan
    • Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O´Farrell, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley junto a Paul Mescal
    • Marty Supreme, la película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet que retrata la historia del legendario jugador de ping pong: Marty Reisman.
    • Frankenstein, la adaptación de la novela clásica escrita por Mary Shelly en 1818, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac.

    Esto entrega un panorama bastante claro y, según el periodista, es correcto asumir que las 4 películas se encontrarán nominadas para la categoría de Mejor Película en los premios Óscar.

    Entro los otros posibles títulos que podrían recibir una nominación, se encuentra el drama noruego Valor Sentimental (Sentimental Value), dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Stellan Skarsgård, actor que fue premiado como Mejor Actor en la última edición de los Globos de Oro.

    Si bien la cinta no fue nominada en ninguna categoría en el Sindicato de Actores de Cine, el periodista del New York Times declaró que los Óscar tienden a considerar mejor a las películas internacionales, en comparación a otras premiaciones.

    El columnista también sostuvo que la película brasileña El agente secreto se llevó dos Globos Oro en el momento justo para ser considerada en los Óscar. Algo similar ocurre con la película iraní Un simple accidente, que ganó en Cannes el año pasado.

    Los últimos dos títulos a considerar para ser nominados son Sueños de trenes y Bugonia, película que, si bien no tuvo la misma acogida que otras cintas realizadas por el director (Yorgos Lanthimos), ha tenido menciones en otras premiaciones que la convierten en una alternativa.

    Predicción de nominados en categoría de Mejor Director

    El periodista sostuvo que los cinco directores nominados por el Sindicato (Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Josh Safdie y Chloé Zhao), serán si o sí también considerados para los premios Óscar.

    De igual manera, apuesta por una nominación a Joachim Trier (Valor sentimental), que logró una mención en los premios BAFTA. El último nominado será Jafar Panahi (Fue solo un accidente) que no sólo sacó adelante una película aclamada por la crítica, sino que también tiene una historia personal impactante, ya que tras rodar la película en secreto, fue condenado por Irán a un año de prisión.

    Predicción en categoría de Mejor Actor

    Sin duda, esta es una categoría reñida con muchos actores reconocidos, talentosos y aclamados tanto por el público como por la crítica.

    Uno de los posibles nombres para recibir una nominación en los Óscar es el de Timothée Chalamet (Marty Supreme), que ganó el Premio de la Crítica y el Globo de Oro al Mejor Actor Principal en una comedia.

    Por otra parte, se encuentran Leonardo Dicaprio (Una Batalla Tras Otra) y Michael B. Jordan (Pecadores), quienes encabezan la lista de los más fuertes, por lo que no es descabellado asumir que también recibirán una nominación al premio. “Aunque cabe destacar que los votantes del Óscar a veces los han desairado incluso cuando sus películas ganaron múltiples premios”, declaró el periodista.

    El Globo de Oro al Mejor Actor Principal en un Drama fue para Wagner Moura (El agente secreto), a quien muchos recuerdan por haber interpretado a Pablo Escobar en la serie Narcos. Por este motivo, es esperable que también sea considerado.

    Si bien Ethan Hawke también tiene buenas posibilidades de ser nominado por Luna Azul, es más probable que el galardón se lo lleve el protagonista de una cinta que se encuentre, al mismo tiempo, nominada a la Mejor Película.

    El columnista se inclinó por Jesse Plemons de Bugonia para llevarse este premio.

    Predicción de nominadas en categoría de Mejor Actriz

    Jessie Buckley, protagonista de Hamnet, es considerada como la favorita para ganar este premio, por lo que es seguro que se encontrará nominada en la categoría.

    Por otra parte, Renate Reinsve (Valor Sentimental) y Emma Stone (Bugonia), también tienen posibilidades de ser nominadas. De igual forma se discute el nombre de Rose Byrne, que hace poco se llevó el Globo de Oro por Si pudiera, te patearía.

    Según New York Times, muchos expertos asumen que Chase Infiniti será nominada por su papel en Una Batalla Tras Otra, donde interpreta a la hija adolescente de Dicaprio.

    Predicción de nominados en categoría de Mejor actor de reparto

    El columnista aseguró que de las cuatro categorías de actuación, esta parece tener la lista de posibles nominados más consolidada.

    Una Batalla Tras Otra debería asegurar dos puestos para Sean Penn y Benicio Del Toro, mientras que Paul Mescal (Hamnet), Jacob Elordi (Frankenstein) y el ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgård completan la lista de los nominados.

    Por otra parte, Pecadores tendría más posibilidades de romper el récord de nominaciones de todos los tiempos si Delroy Lindo o Miles Caton, logran entrar en la lista de los nominados.

    Predicción de nominadas en categoría de Mejor actriz de reparto

    Por el contrario, esta categoría pareciera no estar para nada consolidada, ya que solamente se podría asegurar como parte de la lista de nominadas a la ganadora del Globo de Oro, Teyana Taylor (Una Batalla Tras Otra), y a la ganadora del Premio de la Crítica Amy Madigan (La hora de la desaparición).

    Sin embargo, no existe mucha claridad sobre quiénes más podrían entrar en la competencia por el galardón.

    Marty Supreme tiene papeles secundarios protagonizados por Gwyneth Paltrow y por Odessa A’zion, sin embargo no se sabe con exactitud si una de ellas o ambas recibirán una nominación.

    La película Valor Sentimental también presenta una disputa similar entre Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning, aunque el periodista se inclinó más por la primera para ser nominada.

    Si bien Wicked: For Good no igualará el total de nominaciones de la primera película, según The New York Times, Ariana Grande aún podría tener posibilidades de recibir una nominación al premio.

    Finalmente, el puesto final en la lista de posibles nominaciones sería para Wunmi Mosaku, quien obtuvo una nominación al SAG y una mención en la lista de finalistas de los BAFTA por Pecadores.

    De ser nominada, la película podría llegar a romper el récord histórico de nominaciones alcanzadas por una cinta.

    Lee también:

    Más sobre:PremiosPelículasEntretenciónGalardónÓscar 2026Nominaciones ÓscarCineInternacionalGlobos de OroBAFTAPredicciones Óscar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    Lo más leído

    1.
    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    2.
    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    3.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    4.
    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el visto bueno de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast
    Negocios

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el visto bueno de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar