Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

El 2025 tuvo una cartelera marcada por grandes estrenos. Películas como Una Batalla Tras Otra, Pecadores, Hamnet, Frankenstein y muchas más se encargaron de asombrar a los espectadores. Gracias a esto, es posible hacerse una idea bastante sólida de quienes serán los nominados oficiales a los premios Óscar 2026.

El periodista de cultura pop del New York Times, Kyle Buchanan, entregó sus predicciones de quienes serán los nominados (y posibles ganadores) en las 6 principales categorías del renombrado evento , usando como base su opinión personal y los galardones que fueron entregados en eventos clave como los Globos de Oro y el Sindicato de Actores de Cine.

Según el columnista, esta temporada de premios es específicamente interesante, debido a que hay dos películas que podrían llegar a romper el récord histórico de nominaciones para una cinta: Una Batalla Tras Otras y Pecadores.

El récord de mayor número de nominaciones Óscar para una película es de 14 y se ha mantenido así por 75 años. A lo largo de la trayectoria de los premios, solo tres títulos han alcanzado ese número: La La Land fue la más reciente en lograrlo, en el año 2016. Continúa Titanic en el 1997 y por último, Eva al desnudo en 1950.

Cabe destacar que la lista oficial de todos los nominados de todas las categorías de los premios serán revelados el día jueves 26 de enero a partir de las 10:30 hrs en Chile. El anuncio será mediante una transmisión en vivo que podrá ser vista de manera gratuita a través de Oscars.org.

Predicción de nominadas en categoría de Mejor Película

Las nominaciones principales a los premios de los Sindicatos de Productores, Directores y Actores fueron para:

Una batalla tras otra , dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo Dicaprio.

Pecadores ( Sinners ), dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan

Hamnet , la adaptación de la novela de Maggie O´Farrell, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley junto a Paul Mescal

Marty Supreme , la película dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet que retrata la historia del legendario jugador de ping pong: Marty Reisman .

Frankenstein, la adaptación de la novela clásica escrita por Mary Shelly en 1818, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac.

Esto entrega un panorama bastante claro y, según el periodista, es correcto asumir que las 4 películas se encontrarán nominadas para la categoría de Mejor Película en los premios Óscar .

Entro los otros posibles títulos que podrían recibir una nominación, se encuentra el drama noruego Valor Sentimental (Sentimental Value), dirigida por Joachim Trier y protagonizada por Stellan Skarsgård, actor que fue premiado como Mejor Actor en la última edición de los Globos de Oro.

Si bien la cinta no fue nominada en ninguna categoría en el Sindicato de Actores de Cine, el periodista del New York Times declaró que los Óscar tienden a considerar mejor a las películas internacionales, en comparación a otras premiaciones.

El columnista también sostuvo que la película brasileña El agente secreto se llevó dos Globos Oro en el momento justo para ser considerada en los Óscar. Algo similar ocurre con la película iraní Un simple accidente, que ganó en Cannes el año pasado.

Los últimos dos títulos a considerar para ser nominados son Sueños de trenes y Bugonia, película que, si bien no tuvo la misma acogida que otras cintas realizadas por el director (Yorgos Lanthimos), ha tenido menciones en otras premiaciones que la convierten en una alternativa.

Predicción de nominados en categoría de Mejor Director

El periodista sostuvo que los cinco directores nominados por el Sindicato (Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Josh Safdie y Chloé Zhao), serán si o sí también considerados para los premios Óscar.

De igual manera, apuesta por una nominación a Joachim Trier (Valor sentimental), que logró una mención en los premios BAFTA. El último nominado será Jafar Panahi (Fue solo un accidente) que no sólo sacó adelante una película aclamada por la crítica, sino que también tiene una historia personal impactante, ya que tras rodar la película en secreto, fue condenado por Irán a un año de prisión.

Predicción en categoría de Mejor Actor

Sin duda, esta es una categoría reñida con muchos actores reconocidos, talentosos y aclamados tanto por el público como por la crítica.

Uno de los posibles nombres para recibir una nominación en los Óscar es el de Timothée Chalamet (Marty Supreme), que ganó el Premio de la Crítica y el Globo de Oro al Mejor Actor Principal en una comedia.

Por otra parte, se encuentran Leonardo Dicaprio (Una Batalla Tras Otra) y Michael B. Jordan (Pecadores), quienes encabezan la lista de los más fuertes, por lo que no es descabellado asumir que también recibirán una nominación al premio. “Aunque cabe destacar que los votantes del Óscar a veces los han desairado incluso cuando sus películas ganaron múltiples premios”, declaró el periodista.

El Globo de Oro al Mejor Actor Principal en un Drama fue para Wagner Moura (El agente secreto), a quien muchos recuerdan por haber interpretado a Pablo Escobar en la serie Narcos. Por este motivo, es esperable que también sea considerado.

Si bien Ethan Hawke también tiene buenas posibilidades de ser nominado por Luna Azul, es más probable que el galardón se lo lleve el protagonista de una cinta que se encuentre, al mismo tiempo, nominada a la Mejor Película.

El columnista se inclinó por Jesse Plemons de Bugonia para llevarse este premio.

Predicción de nominadas en categoría de Mejor Actriz

Jessie Buckley, protagonista de Hamnet, es considerada como la favorita para ganar este premio , por lo que es seguro que se encontrará nominada en la categoría.

Por otra parte, Renate Reinsve (Valor Sentimental) y Emma Stone (Bugonia), también tienen posibilidades de ser nominadas. De igual forma se discute el nombre de Rose Byrne, que hace poco se llevó el Globo de Oro por Si pudiera, te patearía.

Según New York Times, muchos expertos asumen que Chase Infiniti será nominada por su papel en Una Batalla Tras Otra, donde interpreta a la hija adolescente de Dicaprio.

Predicción de nominados en categoría de Mejor actor de reparto

El columnista aseguró que de las cuatro categorías de actuación, esta parece tener la lista de posibles nominados más consolidada.

Una Batalla Tras Otra debería asegurar dos puestos para Sean Penn y Benicio Del Toro, mientras que Paul Mescal (Hamnet), Jacob Elordi (Frankenstein) y el ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgård completan la lista de los nominados.

Por otra parte, Pecadores tendría más posibilidades de romper el récord de nominaciones de todos los tiempos si Delroy Lindo o Miles Caton, logran entrar en la lista de los nominados.

Predicción de nominadas en categoría de Mejor actriz de reparto

Por el contrario, esta categoría pareciera no estar para nada consolidada, ya que solamente se podría asegurar como parte de la lista de nominadas a la ganadora del Globo de Oro, Teyana Taylor (Una Batalla Tras Otra), y a la ganadora del Premio de la Crítica Amy Madigan (La hora de la desaparición).

Sin embargo, no existe mucha claridad sobre quiénes más podrían entrar en la competencia por el galardón.

Marty Supreme tiene papeles secundarios protagonizados por Gwyneth Paltrow y por Odessa A’zion, sin embargo no se sabe con exactitud si una de ellas o ambas recibirán una nominación.

La película Valor Sentimental también presenta una disputa similar entre Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning, aunque el periodista se inclinó más por la primera para ser nominada.

Si bien Wicked: For Good no igualará el total de nominaciones de la primera película , según The New York Times, Ariana Grande aún podría tener posibilidades de recibir una nominación al premio.

Finalmente, el puesto final en la lista de posibles nominaciones sería para Wunmi Mosaku, quien obtuvo una nominación al SAG y una mención en la lista de finalistas de los BAFTA por Pecadores.

De ser nominada, la película podría llegar a romper el récord histórico de nominaciones alcanzadas por una cinta.