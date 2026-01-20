Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

Kianna Underwood, ex actriz infantil de Nickelodeon, fue identificada como la mujer que murió en un atropello y fuga ocurrido la madrugada del viernes en la ciudad de Nueva York , informó CBS News.

La policía confirmó su muerte el sábado y señaló que el hecho ocurrió en el barrio de Brownsville, en Brooklyn.

¿Qué dijo la policía?

Según el Departamento de Policía de Nueva York, Underwood, de 33 años, fue atropellada por dos vehículos mientras intentaba cruzar la calle sin tener derecho de paso .

Hasta ahora, las autoridades no han realizado arrestos y continúan buscando a los conductores involucrados.

El primer impacto ocurrió cerca de las 6:45 de la mañana del viernes, cuando el conductor de un Ford Explorer negro modelo 2021, que tenía luz verde para avanzar, cruzó la doble línea amarilla para adelantar a otro automóvil y golpeó a Underwood.

De acuerdo con la policía, el conductor no se detuvo tras el impacto.

Un video de vigilancia muestra a Underwood esperando unos segundos antes de cruzar la intersección y siendo atropellada por un vehículo oscuro que circulaba en sentido contrario.

Las imágenes también registran cómo su cuerpo fue arrastrado durante casi dos cuadras hasta la esquina de las calles Pitkin y Osborn.

Posteriormente, la mujer fue atropellada nuevamente por el conductor de un sedán negro y gris, quien también huyó del lugar. Underwood fue declarada muerta en el sitio del accidente.

Underwood y Nickelodeon

Durante su infancia, Kianna Underwood formó parte del elenco de la décima temporada de All That , uno de los programas más emblemáticos de Nickelodeon.

Además, prestó su voz al personaje Fuchsia Glover en casi dos docenas de episodios de la serie animada Little Bill entre 1999 y 2004, según IMDb.

La actriz Angelique Bates, integrante del elenco original de All That, recordó haber conocido a Underwood en una fiesta del elenco en 2005. “Después de abrazarla, le dije: ‘¿Sabes qué? Te paso la antorcha’. Y ella estaba tan feliz”, relató.

En los últimos años, Underwood enfrentó la falta de vivienda, según informó la policía. Bates había manifestado públicamente su preocupación por la actriz en 2023, cuando pidió ayuda para ella a través de Instagram.

En entrevista con CBS News New York, señaló: “Todo lo que está pasando ahora mismo, prácticamente lo predije. Me pregunté: ¿Van a esperar hasta que sea demasiado tarde? ¿Que se haya ido o que esté en la cárcel?”.

Bates expresó su deseo de que Underwood sea recordada por su talento y sentido del humor.

“Por mucho que amara a sus seguidores, por mucho que amara la franquicia, creo que le habría encantado saber que ese amor era correspondido”, dijo.

Andy Sierra, encargado de una tienda cercana al lugar del accidente, también recordó a la actriz.

“Es una tragedia. Ella venía y pedía algunos dólares aquí y allá. Yo le daba algunos dólares y le compraba comida… Le di algo de ropa y unas zapatillas el sábado pasado”, contó.

La policía mantiene abierta la investigación para dar con los responsables del atropello fatal.