SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Aunque la caída en las tasas de natalidad es un fenómeno que afecta a países de todo el mundo, el problema se ha intensificado en el gigante asiático, pese a las medidas que han tomado las autoridades para revertir esta situación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales. Foto: referencial.

    Las autoridades de la República Popular China (RPC) reportaron este lunes 19 de enero que, en 2025, el país reportó más muertes que nacimientos.

    Se trata del cuarto año consecutivo en el que el gigante asiático sigue esa tendencia.

    De la misma manera, su tasa de natalidad cayó a un mínimo histórico: el nivel más bajo desde 1949, es decir, desde la fundación de la RPC.

    Aunque la caída en las tasas de natalidad es un fenómeno que afecta a países de todo el mundo, el problema se ha intensificado en el gigante asiático.

    El académico de política familiar en la Universidad de Nankai en el país, Wu Fan, alertó en una reciente entrevista con el New York Times que China “se enfrenta a un grave desafío, debido a una tasa de fertilidad extremadamente baja”.

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales. Foto: referencial.

    Cómo ha caído la tasa de natalidad de China y qué medidas han tomado las autoridades

    El gobierno reportó que, en 2025, nacieron 7,92 millones de bebés en China. En 2024 se registraron 9,54 millones de nacimientos.

    El número de personas que fallecieron en el país el año pasado fue de 11,31 millones, lo que representa un aumento en relación al periodo anterior, según las autoridades chinas.

    Los datos oficiales afirman que el número de nacimientos por cada 1.000 personas cayó a 5,63, el nivel más bajo registrado desde la fundación de la RPC en 1949.

    En medio de este escenario, el mandatario Xi Jinping ha hecho un llamado a un “nuevo tipo de cultura matrimonial y de la maternidad”.

    También ha instado a las autoridades a influir en la opinión de los jóvenes sobre “el amor, el matrimonio, la fertilidad y la familia”.

    El desplome se ha registrado pese a las medidas que han tomado para enfrentar la situación.

    Estas han incluido desde declarar el parto como un acto patriótico e insistir a los recién casados sobre la planificación familiar hasta imponer impuestos a los condones, así como hacer un seguimiento de los ciclos menstruales, entre otras.

    El 1 de enero de 2026, las autoridades agregaron un impuesto del 13% a los anticonceptivos y preservativos.

    Dicha medida no estaba dirigida explícitamente a aumentar la tasa de natalidad. Sin embargo, múltiples usuarios de las redes sociales chinas afirmaron que lo interpretaron como un intento de revertir esta tendencia a la baja.

    Algunos comentaron que, aunque el aumento de precio era desalentador, seguía siendo más barato en comparación a criar a un hijo.

    Los esfuerzos de las autoridades chinas también han incluido ofrecer dinero en efectivo y viviendas subsidiadas para parejas.

    El académico de sociología de la Universidad de California en Irvine, Wang Feng, comentó al Times que, “hasta ahora, la evidencia empírica de otros países indica que los incentivos monetarios prácticamente no tienen efecto en el aumento de la fertilidad”.

    Sugirió que parte de este fenómeno en el gigante asiático se debe a los altos costos de la crianza, la desaceleración económica, la crisis inmobiliaria y el desempleo juvenil, así como a las dificultades de los universitarios recién egresados para conseguir un salario estable.

    “Con los problemas económicos de China, los jóvenes podrían preferir esperar y ver qué pasa, y eso no es una buena noticia para el aumento de la fertilidad”, alertó el especialista.

    Lee también:

    Más sobre:NatalidadChinaNacimientosAsiaFertilidadPaternidadMaternidadRepública Popular ChinaXi JinpingMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación
    Chile

    Carabinera en riesgo vital tras sufrir quemaduras en incendio de Concepción: auxiliaba a familiares en la evacuación

    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Los detalles de Centro Puntamar, el proyecto de Urenda, Said y Bolocco en Hotel Punta Piqueros

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”
    El Deportivo

    Juan Martín Lucero ya está en Chile para ser el nuevo delantero de la U: “Vamos a afinar unos detalles; estoy contento”

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

    Christian Garin: “Sé que soy un poco cerrado y tímido, pero hoy sí siento el cariño de la gente y eso me da ánimo”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026
    Cultura y entretención

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”