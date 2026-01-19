La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales. Foto: referencial.

Las autoridades de la República Popular China (RPC) reportaron este lunes 19 de enero que, en 2025, el país reportó más muertes que nacimientos.

Se trata del cuarto año consecutivo en el que el gigante asiático sigue esa tendencia.

De la misma manera, su tasa de natalidad cayó a un mínimo histórico: el nivel más bajo desde 1949 , es decir, desde la fundación de la RPC.

Aunque la caída en las tasas de natalidad es un fenómeno que afecta a países de todo el mundo, el problema se ha intensificado en el gigante asiático.

El académico de política familiar en la Universidad de Nankai en el país, Wu Fan, alertó en una reciente entrevista con el New York Times que China “se enfrenta a un grave desafío, debido a una tasa de fertilidad extremadamente baja”.

La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales. Foto: referencial.

Cómo ha caído la tasa de natalidad de China y qué medidas han tomado las autoridades

El gobierno reportó que, en 2025, nacieron 7,92 millones de bebés en China . En 2024 se registraron 9,54 millones de nacimientos.

El número de personas que fallecieron en el país el año pasado fue de 11,31 millones , lo que representa un aumento en relación al periodo anterior, según las autoridades chinas.

Los datos oficiales afirman que el número de nacimientos por cada 1.000 personas cayó a 5,63, el nivel más bajo registrado desde la fundación de la RPC en 1949 .

En medio de este escenario, el mandatario Xi Jinping ha hecho un llamado a un “nuevo tipo de cultura matrimonial y de la maternidad”.

También ha instado a las autoridades a influir en la opinión de los jóvenes sobre “el amor, el matrimonio, la fertilidad y la familia”.

El desplome se ha registrado pese a las medidas que han tomado para enfrentar la situación .

Estas han incluido desde declarar el parto como un acto patriótico e insistir a los recién casados sobre la planificación familiar hasta imponer impuestos a los condones, así como hacer un seguimiento de los ciclos menstruales, entre otras.

El 1 de enero de 2026, las autoridades agregaron un impuesto del 13% a los anticonceptivos y preservativos.

Dicha medida no estaba dirigida explícitamente a aumentar la tasa de natalidad. Sin embargo, múltiples usuarios de las redes sociales chinas afirmaron que lo interpretaron como un intento de revertir esta tendencia a la baja.

Algunos comentaron que, aunque el aumento de precio era desalentador, seguía siendo más barato en comparación a criar a un hijo.

Los esfuerzos de las autoridades chinas también han incluido ofrecer dinero en efectivo y viviendas subsidiadas para parejas.

El académico de sociología de la Universidad de California en Irvine, Wang Feng, comentó al Times que, “hasta ahora, la evidencia empírica de otros países indica que los incentivos monetarios prácticamente no tienen efecto en el aumento de la fertilidad” .

Sugirió que parte de este fenómeno en el gigante asiático se debe a los altos costos de la crianza, la desaceleración económica, la crisis inmobiliaria y el desempleo juvenil, así como a las dificultades de los universitarios recién egresados para conseguir un salario estable.

“Con los problemas económicos de China, los jóvenes podrían preferir esperar y ver qué pasa, y eso no es una buena noticia para el aumento de la fertilidad”, alertó el especialista.