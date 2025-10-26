SUSCRÍBETE
Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Cada fin de semana, cientos de padres se reúnen en plazas y parques para encontrar pareja a sus hijos solteros. Una tradición que sobrevive en la era digital y refleja la crisis matrimonial que vive China.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
Sin Tinder ni aplicaciones: así se buscan pareja (y matrimonio) en los parques de China. Foto: X

Cada fin de semana, cientos de padres se reúnen en plazas y parques de China para encontrar pareja a sus hijos solteros.

En lugar de deslizar el dedo en una aplicación, los padres chinos optan por caminar entre perfiles impresos y conversaciones improvisadas en los parques.

En ciudades como Chongqing, Pekín o Shanghái, los fines de semana son el momento del xiangqin jiao, conocido como “mercado matrimonial”: un espacio donde los jubilados cuelgan los ‘currículums sentimentales’ de sus hijos adultos con la esperanza de que encuentren pareja.

Según publicó The Wall Street Journal, los padres dejan hojas de papel plastificadas o escritas a mano, las exhiben pegadas a paraguas abiertos o extendidas sobre el suelo.

Sin Tinder ni aplicaciones: así se buscan pareja (y matrimonio) en los parques de China. Foto: Lifeweek

En ellas se detallan datos que van desde la edad, el trabajo o la estatura, hasta aspectos mucho más íntimos; como el peso, el salario o si los padres tienen pensión. Pocas incluyen fotos o nombres.

La escena, descrita por el medio estadounidense, combina tradición, presión familiar y un cambio profundo en la manera en que los jóvenes chinos entienden el amor y el matrimonio.

¿Qué opina la gente del mercado matrimonial?

“El concepto de matrimonio de nuestra generación no es el mismo que el de hoy”, dijo Gao, una mujer mayor conocida como la Hermana Gao, que cada semana llega con decenas de perfiles para mostrar.

“Antes, la gente aguantaba mucho. Hoy, los jóvenes piensan: ‘¿Por qué conformarse?’”, agregó.

Las cifras reflejan ese cambio. En 2024, apenas 6,1 millones de parejas registraron su matrimonio en China, una caída del 21% respecto al año anterior y el nivel más bajo desde que hay registros oficiales.

Sin Tinder ni aplicaciones: así se buscan pareja (y matrimonio) en los parques de China. Foto: Stephenleng

La tendencia preocupa al gobierno, que por ejemplo, ya ha comenzado a ofrecer subsidios al cuidado infantil ante la caída de la natalidad.

Para muchos padres, el mercado matrimonial es una forma de aliviar la angustia por el futuro familiar.

“Mis padres están más ansiosos que yo”, dijo Zhou Jinshan, de 33 años, que trabaja en restauración y fue al parque por insistencia de ellos. “Me estoy haciendo viejo”, reconoció al WSJ.

¿Qué buscan los jóvenes en una pareja?

Los perfiles revelan expectativas cruzadas: algunas mujeres especifican que buscan hombres con casa propia, estabilidad laboral y sin “malos hábitos”; otros hombres, en cambio, piden que su pareja sea “delgada” o “sin tatuajes”.

En China hay más hombres que mujeres, pero muchas de las mujeres solteras –a menudo hijas únicas por los controles de natalidad– tienen mayor educación y mejores empleos que generaciones anteriores, lo que eleva sus estándares.

“No es que seamos exigentes”, dijo Zhang Jing, una vendedora de 34 años que acudió al mercado en Chongqing. “No son lo suficientemente buenos”, mencionó sobre los hombres.

Aunque las historias de éxito son escasas, los encuentros siguen atrayendo a multitudes. Algunos asisten más por curiosidad o por sociabilidad.

Otros, como Huang Weiming, de 36 años, llegan con la esperanza de encontrar pareja antes de los 40. “Tengo esperanza y por eso vine aquí a echar un vistazo”, dijo al diario estadounidense.

