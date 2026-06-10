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    Desbaratan clan familiar “Los Macaya” en San Bernardo: utilizaban menores para vender drogas y operaban desde 12 inmuebles

    El operativo permitió detener a 12 integrantes de la organización e incautar pasta base, codeína y otras sustancias ilícitas. La investigación surgió tras denuncias de vecinos por la inseguridad en el sector.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Droga incautada en allanamientos de San Bernardo.

    Un operativo realizado por Carabineros en la comuna de San Bernardo permitió desarticular a una organización familiar dedicada a la elaboración y comercialización de drogas, conocida como “Los Macaya”, dejando un saldo de 12 detenidos, entre ellos dos menores de edad que eran utilizados para la venta de sustancias ilícitas.

    El procedimiento se desarrolló en 12 domicilios de la población San Esteban, los que fueron allanados por personal del OS-7 de Carabineros con autorización judicial. En los inmuebles se incautaron importantes cantidades de droga, además de dosis de codeína, componente presente en algunos jarabes para la tos que era comercializado como sustancia ilícita.

    La investigación fue liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente y surgió tras denuncias de vecinos del sector que acusaban constantes problemas de inseguridad.

    El fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Javier Rojas, explicó que la indagatoria permitió detectar “una agrupación criminal liderada por un sujeto que ocupaba miembros de su familia, principalmente para no levantar sospechas”, agregando que utilizaba la vivienda de su madre, una adulta mayor, para almacenar la droga.

    Según detalló el persecutor, en ese inmueble se mantenían cerca de 3.012 dosis de pasta base de cocaína, además de sustancias que se encontraban en proceso de secado.

    Rojas indicó además que la organización operaba distintos puntos de venta donde participaban menores de edad. “También se han detectado otros puntos de venta donde utilizan a personas menores de edad, los cuales están al interior de búnkeres para efectos de no ser detectados”, señaló.

    En uno de los allanamientos, los funcionarios detectaron un laboratorio clandestino donde uno de los imputados realizaba el trasvasije de codeína a envases más pequeños para su posterior comercialización.

    Así, se señaló que en uno de los inmuebles se encontró un laboratorio clandestino de sustancias químicas, donde se detectó a uno de los imputados trasvasijando codeína a frascos más pequeños para comercializarlos en la comuna.

    Respecto de la participación de adolescentes, el fiscal confirmó que dos menores de edad, ambos mayores de 15 años, fueron detenidos. Según la investigación, los jóvenes cumplían turnos rotativos en los puntos de venta y recibían remuneraciones por su labor.

    “Se ha corroborado que en uno de los puntos de venta había dos menores de edad que mantenían y poseían drogas dosificadas con finalidad de comercialización”, sostuvo.

    La investigación también estableció que varios de los inmuebles utilizados por la organización habían sido modificados para dificultar la acción policial. Las viviendas contaban con rejas reforzadas, puertas blindadas y sistemas de venta a través de pequeñas ranuras hacia la vía pública.

    “Generaban un espacio intermedio entre la vía pública y el inmueble, lo que facilita la comercialización de estos ilícitos, permitiendo vender y consumir para luego retirarse del lugar”, explicó Rojas.

    Los detenidos adultos pasarán a control de detención durante este jueves en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, mientras se define la situación procesal de los adolescentes involucrados.

    Más sobre:PolicialSan BernardoTráfico de drogasLos Macaya

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