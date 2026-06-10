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    Pérez Mackenna en visita a yacimiento Vaca Muerta en Argentina: “Chile está listo para ser un socio confiable en este proyecto”

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y su par de Energía, Ximena Rincón, también sostuvieron reuniones con autoridades argentinas en el marco del objetivo de afianzar la integración energética entre ambos países.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y su par de Energía, Ximena Rincón, visitaron Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas de Argentina, en el marco del objetivo de afianzar la integración energética entre ambos países.

    En un comunicado la Cancillería señaló que en este contexto, la ministra Rincón afirmó que “creemos que la integración es posible, que Argentina tiene muchas oportunidades a través de Chile y nosotros también, producto de esa misma integración”.

    El canciller, en tanto, destacó que esta visita abre una nueva etapa de cooperación que representará para Chile una vía para fortalecer su seguridad energética y diversificar sus fuentes de abastecimiento, mientras que a Argentina le permitirá acceder a un mercado estable y una plataforma logística adecuada para la proyección de sus recursos hacia el exterior.

    “Nuestro objetivo es establecer reglas claras e infraestructura eficiente que aseguren un desarrollo energético competitivo y estable para ambos países. Integrar nuestras redes, armonizar regulaciones y facilitar la inversión privada es una decisión económica inteligente que nos hará más competitivos, más resilientes y menos expuestos a la volatilidad internacional”, aseguró.

    El ministro de Relaciones Exteriores agregó que “Vaca Muerta puede ser un motor de integración para el Cono Sur y Chile está listo para ser un socio confiable en este proyecto”.

    La delegación chilena también estuvo integrada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el senador Renzo Trisotti; el senador Gastón Saavedra; el diputado Cristián Tapia; la diputada Johana Pérez, y el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

    Argentina tiene en Vaca Muerta una de las reservas de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional, mientras que Chile cuenta con infraestructura portuaria, terminales de gas natural licuado, experiencia regulatoria, capacidad logística y acceso estratégico al Pacífico, que permiten que la producción gasífera de Argentina pueda salir al resto del mundo, resaltó la Cancillería en su comunciado.

    En la visita a Vaca Muerta participaron también el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, y el gerente general de YPF, Horacio Daniel Marín, quien explicó a los ministros chilenos los planes de expansión para los próximos años en el yacimiento, con inversiones de más de US$100 mil millones.

    “La idea es poder utilizar esta infraestructura para ver qué proyectos podemos concretar para asegurar el suministro de los próximos años en nuestro país”, señaló el canciller.

    Durante la jornada, los ministros participaron también en la mesa de trabajo de las delegaciones de Chile y Argentina, en el marco del Encuentro Binacional de Integración Biobío-Neuquén, encabezado por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman García, y el gobernador de Neuquén. La instancia contó con una mesa técnica para trabajar aspectos logísticos, de infraestructura, energéticos, de conectividad, intercambio comercial y desarrollo productivo, y está orientada a fortalecer la colaboración y avanzar en una agenda común de desarrollo, dijo la Cancillería.

    Añadió que a nivel regional, Vaca Muerta posiciona a Argentina como un actor relevante en el suministro energético, con proyecciones de crecimiento sostenido en producción de gas en la próxima década. El país ya confirmó la liberalización de su plan de gas a contar de 2029, con lo que se permitirá la firma de contratos por hasta 30 años.

    La ministra de Energía resaltó que “este tipo de acciones pueden ser un complemento esencial para ambos países, ya que permitirá estudiar la factibilidad de evacuar el gas de Vaca Muerta al mercado internacional a través de Chile, mediante terminales de licuefacción en la Región de Biobío”.

    En 2025, las importaciones chilenas de productos energéticos alcanzaron a US$14.416 millones, de los cuales un 20% provino desde Argentina, el segundo proveedor energético del mercado chileno, después de Estados Unidos.

    Más sobre:Vaca MuertaArgentinaEnergíaFrancisco Pérez Mackenna

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