    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Nicole Iporre
    Como repaso del año, distintos críticos de medios de comunicación elaboran el típico listado de “lo mejor del cine” para reconocer esas películas que valen la pena ver. No obstante, el Washington Post dio un paso más allá y publicó un balance un poco menos amable: su ranking de las peores películas del 2025.

    Estrenos que decepcionaron, críticas duras y calificaciones bajas. Estos fueron los criterios que utilizaron en las películas que se lanzaron este año pasado. Muchas de ellas fueron grandes apuestas de Hollywood o proyectos esperados que, al final, quedaron en nada.

    Es “el montón de películas tan malas que no lograron más que una estrella y media de nuestros críticos”, explicaron desde el medio. Estas fueron las películas elegidas.

    1. El Contador 2

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Protagonizada por Ben Affleck, esta secuela retoma la historia de un protagonista en un mundo criminal con violencia operaciones clandestinas. La película se apoya principalmente en escenas de acción, combates cuerpo a cuerpo y tiroteos.

    Para Ann Hornaday, crítica de The Washington Post, la película recurre a recursos demasiado evidentes para atraer al público, como bromas sentimentales y secuencias llamativas, pero termina siendo poco más que una excusa para encadenar “peleas con cuchillos geniales, peleas a puñetazos realmente impresionantes y, por supuesto, tiroteos con los que se puede sobrevivir mágicamente”.

    2. The Alto Knights: Mafia y Poder

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Inspirada en hechos reales, la película sigue a dos de los jefes del crimen más notorios de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese. La estructura trata de parecerse a las de otros proyectos de clásicos de la mafia.

    Sin embargo, Michael O’Sullivan sostiene en The Washington Post que la historia avanza sin verdadero suspenso y con un ritmo pesado, parecido a “un documental de televisión por cable sobre una pelea entre miembros de una banda de heavy metal”.

    3. Americana

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Con Sydney Sweeney como protagonista, esta película es una especie de western moderno donde distintos personajes luchan por la adquisición de un artefacto nativoamericano raro. Una mezcla del sueño americano, crimen, violencia y cultura.

    Pero Ty Burr, crítico del Post, aseguró que se trata de “una imitación de Fargo, con un toque de Tarantino (...) Un guión que exprime al máximo la ironía de los diálogos, hasta casi exprimirla por completo”.

    4. Anaconda

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Aunque se creía que la combinación de Jack Black y Paul Rudd no podía fallar, la comedia inspirada en el clásico Anaconda tuvo malas críticas. Los dos personajes se adentran en el Amazonas en medio de una crisis de la mediana edad, pero se encuentran con una anaconda real.

    El crítico Chris Klimek se fue contra los guionistas de la película, Tom Gormican y Kevin Etten: repasó sus anteriores películas y dijo que “tienen mucha experiencia creando cosas que deberían ser mucho más divertidas de lo que son”.

    5. Anémona

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Esta película de drama se enfoca en los lazos familiares entre hermanos, hijos y padres. Los críticos dicen que es una “historia sencilla con mucha sustancia”, sin embargo, muy pesada de ver.

    Ty Burr del Post declaró entonces que “la película está hecha con una dirección portentosa y torpe, una insistencia en un significado mayor que, al no estar respaldada por nada, le resta vitalidad (...) Con dos horas completas, la pesadez se vuelve insoportable”.

    Puedes ver las 18 críticas completas haciendo click aquí.

