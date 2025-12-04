Las mejores series del 2025, según el New York Times

A solo semanas de cerrar el año, el New York Times ya sacó su ranking de las mejores series de este 2025: esas que marcaron tendencia y que, por su trama interesante, mantuvieron a millones de personas pegados a la pantalla.

La elección estuvo a cargo de James Poniewozik, el principal crítico de televisión del medio estadounidense, junto a su colega, Mike Hale.

En la previa del ranking, los expertos anticiparon que los temas que más se desarrollaron en las entregas destacadas de este año fueron el arte, la naturaleza humana y la política.

A través de “animaciones imaginativas y dramas realistas, en documentales y en comedias”, Poniewozik y Hale eligieron las 10 mejores series que salieron este 2025 en la televisión y streaming.

En el New York Times presentaron las series de dos en dos en cada puesto. Nosotros las separamos en 10 lugares.

1. Andor (Disney+)

Andor es la precuela de Star Wars de Tony Gilroy. Cuenta sobre el comienzo del plan para derrocar al Imperio y cómo ser formó la Alianza Rebelde (a través de movimientos políticos), con un foco mucho más “serio” y “adulto” que otras entregas.

Este 2025 estrenó la segunda y última temporada que, según los críticos del Times, “fue una exploración segura y conmovedora de lo que implica y lo que cuesta la lucha por la libertad”.

2. Pluribus (Apple TV)

Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, lanzó esta nueva serie que, rápidamente, se ha convertido en la favorita de muchos.

Con el protagonismo de Rhea Seehorn, se cuenta la historia política (pero con ciencia ficción) de un ARN alienígena que hizo que casi todos los seres vivos tengan una conciencia colectiva.

“Es una fantasía salvaje e impredecible cuyo evento central es maravillosamente multivalente: ¿Se trata de aislamiento? ¿Conformismo? ¿Hedonismo? ¿Inteligencia artificial? ¿Ninguna o todas las anteriores?”, escribieron los críticos del NYT.

3. Efectos colaterales (HBO Max)

Efectos colaterales es una serie animada de thriller, donde un entusiasta de la medicina natural encuentra un hongo con propiedades curativas . Sin embargo, pronto se ve enfrentado contra las grandes farmacéuticas.

“Steve Hely y Joseph Bennet crearon una historia de suspenso inteligente y alucinante sobre el negocio de la enfermedad y la audacia de la salud”, dijeron los críticos.

4. Toda la verdad (Disney+)

Esta serie sigue a Lee Raybon, un narrador que cuenta cómo una poderosa familia local está enredada en una trama inmobiliaria y política.

“Es la especificidad regional la que da vida a la historia; en esencia, esta aventura negra trata sobre quién es el dueño de Oklahoma y a quién se la arrebataron, una serie de crímenes que se remontan a generaciones”.

5. Morir de placer (Disney+)

Una mujer que fue diagnosticada con cáncer terminal se da cuenta que le falta algo en su vida : un orgasmo. A través del drama, la comedia y la aventura, la serie sigue de cerca la travesía de Molly.

“Conmovedora y aventurera a partes iguales, es una exploración audaz de lo que significa vivir y morir en un cuerpo”.

6. Long story short (Netflix)

Es una serie animada sobre una familia judía que es golpeada por la muerte de su madre durante la pandemia de COVID. Aunque también tiene drama, los críticos aseguraron que es “divertidísima, llena de espíritu cacofónico y sin miedo a los juegos de palabras descarados”.

“Es una comedia de situación psicológicamente perceptiva equivalente al clásico brindis judío: ¡Por la vida!”.

7. Pee-wee Herman: detrás del personaje (HBO Max)

Después de entrevistarlo por más de 40 horas, Matt Wolf creó este documental sobre el actor Paul Reubens, quien falleció en 2023. Se trata de dos episodios que exploran la vida de Reubens desde una mirada más profunda que un simple “homenaje”.

“El actor quiere explicarse y refutar las injustas acusaciones de conducta sexual inapropiada que descarrilaron su carrera, pero también teme dejar que alguien más cuente su historia”, dijeron los críticos.

8. El ensayo (HBO Max)

Este 2025 estrenó la segunda temporada de El ensayo, una serie donde las personas pueden “prepararse” para distintos eventos de la vida a través de simulaciones , antes de vivir la experiencia verdadera.

“Postula que los juegos de rol pueden prevenir accidentes aéreos al mejorar la comunicación entre los pilotos. Por muy sólida que sea su teoría desde el punto de vista aeronáutico, sus simulaciones, cada vez más audaces, argumentan convincentemente que el secreto del éxito —y quizás de la vida misma— reside en la voluntad de comprometerse con el papel”.

9. The Pitt (HBO Max)

Su exitoso paso en los Emmy demuestra su éxito: este drama donde se vive el minuto a minuto en una sala de emergencias fue destacado por el Times como “una resurrección del clásico y tradicional programa de televisión de masas” y por ser un drama médico de “entretenimiento adictivo”.

El drama no faltará: los médicos tienen que hacer malabares para salvar a los pacientes más críticos, en un recinto donde faltan recursos (y a veces manos) .

10. Severance (Apple TV)

Este año estrenó la segunda temporada de Severance, una serie de suspenso y misterio que los críticos compararon con el éxito de Juego de Tronos y Lost por su capacidad de hacer que los televidentes estén pendientes del lanzamiento de cada capítulo semanal.

